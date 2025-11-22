Αυτή είναι η άγνωστη πόλη της Ευρώπης που είναι ιδανική και απίστευτα φθηνή για Χριστουγεννιάτικη απόδραση

Οι γιορτές είναι από τις καλύτερες αφορμές για ένα ταξίδι. Φωτισμένα σοκάκια, στολισμένες πλατείες, αγορές με γλυκά και ζεστό κρασί — όλα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν το ταξίδι δεν αδειάζει το πορτοφόλι μας. Κι όμως, την περίοδο των Χριστουγέννων οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις… τσιμπάνε στις τιμές.

Όχι όμως όλες.

Μια βρετανική έρευνα ανέδειξε τη φθηνότερη ευρωπαϊκή πόλη για χριστουγεννιάτικη απόδραση — και μάλιστα μία που πολλοί δυσκολεύονται να εντοπίσουν στον χάρτη. Προσφέρει όμορφο στολισμό, υπέροχο φαγητό, ζεστή ατμόσφαιρα και τιμές που δεν συναντάς εύκολα μέσα στις γιορτές.

Η πιο οικονομική πόλη της Ευρώπης για τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τη μελέτη του Post Office Travel Money, δεκαπέντε ευρωπαϊκοί προορισμοί συγκρίθηκαν ως προς τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες — από αεροπορικά και διαμονή μέχρι καφέδες σε υπαίθριους πάγκους.

Η μεγάλη έκπληξη ήταν το Βίλνιους, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Ένα ζευγάρι μπορεί να κάνει ολόκληρο χριστουγεννιάτικο weekend με 590 ευρώ συνολικά, ποσό που περιλαμβάνει:

- δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό

- δείπνα

- μετακινήσεις

- αγορές ροφημάτων

- αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από Ηνωμένο Βασίλειο

Για σύγκριση: η δεύτερη φθηνότερη επιλογή κοστίζει 630 ευρώ, η τρίτη σχεδόν 650 ευρώ, ενώ η πιο ακριβή της λίστας — η Κοπεγχάγη — ξεπερνά τα 1.100 ευρώ.

Στο ενδιάμεσο συναντά κανείς δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, όπως Βερολίνο, Βουδαπέστη, Πράγα και Βιέννη.

Γιατί το Βίλνιους είναι η χριστουγεννιάτικη «ανακάλυψη» της χρονιάς

Το Βίλνιους συνδυάζει όσα αγαπάμε στις γιορτές χωρίς το κόστος που συναντάμε αλλού:

- Η παλιά πόλη, μνημείο UNESCO, είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές συνοικίες της Ευρώπης.

- Στολίζεται με αγορές, φωτάκια και ζεστές γωνιές που θυμίζουν κλασικούς γιορτινούς προορισμούς.

- Η πόλη είναι μικρή, οπότε όλα γίνονται… με τα πόδια.

- Το αεροδρόμιο απέχει μόλις 15 λεπτά από το κέντρο.

Και οι τιμές;

- μπύρα γύρω στα 3 €

- πλήρες δείπνο περίπου 20 €

- κεντρικά καταλύματα σε προσιτές τιμές ακόμη και σε υψηλή περίοδο

Δεν είναι περίεργο που η τουριστική καμπάνια της πόλης έγινε viral όταν τη βάφτισε «G-spot της Ευρώπης» με το σύνθημα:

«Amazing, but nobody knows where it is».

Μια πόλη με χαρακτήρα, ιστορία και αναπάντεχες εμπειρίες

Το Βίλνιους προσφέρει συνδυασμό παρελθόντος και σύγχρονης κουλτούρας:

- Πύργος Γκεντιμίνας – πανοραμική θέα και ιστορικό τοπόσημο.

- Ουζούπις – η καλλιτεχνική «Δημοκρατία» της πόλης με δική της σημαία και «σύνταγμα».

- Πολύχρωμη παλιά πόλη – λιθόστρωτα, παστέλ κτίρια, γοτθικά μνημεία.

- Πάρκα και πράσινες διαδρομές για όσους αγαπούν τη φύση.

- Ζωντανή νυχτερινή ζωή και γαστρονομική σκηνή με παραδοσιακές και διεθνείς επιλογές.

- Λατρεία για το μπάσκετ — η Λιθουανία ζει και αναπνέει για το άθλημα.

Το Βίλνιους, με βαθιές λογοτεχνικές ρίζες και σύγχρονη καλλιτεχνική ζωή, κερδίζει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες που ψάχνουν κάτι αυθεντικό, όμορφο και οικονομικό.

