TUI: Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι χειμερινοί προορισμοί για τους Γερμανούς – Περιμένουμε μαζική στροφή στα all-in

Tα τρίτα τέταρτα των Γερμανών επιθυμούν να κάνουν χειμερινές διακοπές, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της YouGov, με τα Κανάρια, την Αίγυπτο και την Τουρκία να είναι οι πρώτες επιλογές τους.

Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της TUI κατά την παρουσίαση του χειμερινού προγράμματος 2022/23, και ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Γερμανίας, Stefan Baumert, επισημαίνει ότι η διάθεση για ταξίδια παραμένει αναλλοίωτη και οι διακοπές συνεχίζουν να είναι αγαπημένη δραστηριότητα των ανθρώπων.

Οι ταξιδιώτες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αναζήτηση προσφορών παρά σε εναλλακτικές μορφές διακοπών.

Επιπλέον, η ασφάλεια που προσφέρει ο προϋπολογισμός των διακοπών και η διαφάνεια του κόστους είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ταξιδιώτες σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού. Αυτός είναι ο λόγος που, σύμφωνα με τον κ. Baumert, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες θα στραφούν στις προσφορές all inclusive. Περισσότερες από 1 στις 2 κρατήσεις στην TUI για χειμερινές διακοπές αφορά ταξίδια all in και η τάση αυτή αναμένεται να γιγαντωθεί.

Προορισμοί όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Τουρκία και το Κέιπ Βέρντε προσφέρουν σε ποσοστά άνω του 90% διαμονή all inclusive, και επομένως αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από την τάση αυτή η οποία είναι έκδηλη ήδη από την έναρξη των κρατήσεων για χειμερινές διακοπές.

Τα Κανάρια επίσης είναι ένας από τους σημαντικότερους χειμερινούς προορισμούς, όπως και οι Μαλδίβες και η Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ οι προσδοκίες της TUI είναι ότι θα υπάρξει ισχυρή ζήτηση και για την Ταϊλάνδη και τη Ν. Αφρική αλλά και για τις ΗΠΑ.

Παρά τον πληθωρισμό η TUI θα προσφέρει ελκυστικές τιμές χειμερινών διακοπών. Ο πληθωρισμός δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις τιμές καθώς τα συμβόλαια με τα ξενοδοχεία και τις αεροπορικές εταιρίες για το χειμώνα του 2022/23 έχουν συμφωνηθεί από την Άνοιξη. Επομένως, οι τιμές στους δημοφιλείς προορισμούς παραμένουν σταθερές ή καταγράφουν μικρό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης.

.tornosnews