Odyssey of The Seas: Στη Σούδα το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο. Δείτε το

Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε στις 06:30 το πρωί της Δευτέρας (23/5), ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, το Odyssey of The Seas του κολοσσού Royal Caribbean International.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή κρουαζιερόπλοια, που ναυπηγήθηκε το 2021 στις γερμανικές γιάρδες MEYER WERFT, Papenburg.

Σήμερα τα Χανιά επισκέπτονται 3.612 άτομα, στην πλειοψηφία τους Αμερικανοί και Αυστραλοί. 25 πούλμαν -εκτός των λεωφορείων του ΚΤΕΛ- αλλά και τζιπ που αναλαμβάνουν περιηγήσεις επισκεπτών στην άγρια ομορφιά της Χανιώτικης φύσης, περίμεναν από νωρίς τους επιβάτες, που θα περάσουν την ημέρα τους στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το κόστος καμπίνας αγγίζει τα 2.500 δολάρια την ημέρα το άτομο.

Στο μεταξύ στα Χανιά επικρατεί αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική περίοδο, αφού έχουν ήδη γίνει προκρατήσεις για 120 κρουαζιερόπλοια, κάτι που σημαίνει ότι σιγά-σιγά, η κρουαζιέρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 είχαν δέσει στο λιμάνι της Σούδας περίπου 130 κρουαζιερόπλοια.

To Odyssey of The Seas εκτελεί δρομολόγια στην Ανατολική Μεσόγειο με home port την Τσιβιταβέκια της Ρώμης προς τα ελληνικά νησιά.

Το πλήρωμα του γιγάντιου κρουαζιερόπλοιου αποτελείται από 1.663 άτομα. Στα 14 από τα 16 καταστρώματά του υπάρχουν 15 εστιατόρια, 2 πισίνες και 2.105 καμπίνες.

H υψηλή τεχνολογία σε όλους τους χώρους κάνει τον επιβάτη να βιώνει πρωτόγνωρες εμπειρίες και να ζει τις διακοπές του με τρόπο ξεχωριστό. Φιλοξενεί έως 5.498 επιβάτες εκ των οποία τους 4.198 σε διπλές καμπίνες, έχει 16 καταστρώματα και ιπποδύναμη 4.694 αλόγων.

Αναπτύσσει υπηρεσιακή ταχύτητα 22 κόμβων και έχει πλάτος 41 μέτρα και μήκος 346,8 μέτρα.