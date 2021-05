Tripadvisor: Αυτά είναι τα 25 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία για το 2021

Τα 25 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία όπως τα αξιολόγησαν ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, παρουσιάζει η Tripadvisor στα Travellers' Choice Awards.

Δείτε τα...

1. Sani Dunes | Σάνη

“Αυτό που μας άρεσε περισσότερο, σε όλη την οικογένεια των τριών γενιών που βρέθηκε εκεί, είναι η ατμόσφαιρα, η οποία είναι τόσο εκλεπτυσμένη όσο και απλή, που δημιουργείται από το εκπληκτικό μείγμα επαγγελματισμού και φιλικότητας.”

Ρίξτε μια ματιά



2. Ξενοδοχείο Αχτίς | Άφυτος

“Περνώντας την πύλη, μπαίνετε σε μια παραδεισένια και γαλήνια όαση. Σε κάνουν να νιώθεις σαν βασιλιάς. Οι ξεχωριστές πινελιές κάνουν όλη τη διαφορά.”



3. Ikos Olivia | Γερακινή

“Τα πάντα ήταν άψογα. Το προσωπικό, το φαγητό, τα ποτά, η καθαριότητα, η τοποθεσία, τα δωμάτια, οι κήποι, η πισίνα. Νιώσαμε σαν αληθινοί VIP.”



4. Canaves Oia Suites | Οία

“Εξαιρετική θέα και εξυπηρέτηση”

“ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΟ!”



5. Nana Princess Suites, Villas & Spa | Χερσόνησος

“Μαγεια”

“ απεραντο γαλαζιο ”



6. Mykonos Bay Hotel | Μύκονος (Χώρα)

“Υπέροχο ξενοδοχείο σε μια μαγευτική τοποθεσία”

“ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣΑΖ ΥΨΗΛΕΣ”



7. GHotels Simantro Beach | Σάνη

“Η φετινή μας επιλογή στο ξενοδοχείο Simantro”

“Καταπληκτικό ξενοδοχείο σε υπέροχη τοποθεσία”



8. Porto Sani | Σάνη

“Μοναδική Εμπειρία”

“Εξαιρετικό Ξενοδοχείο”



9. Nissaki Boutique Hotel | Πλατύς Γιαλός

“Κορυφαίο!”

“Πολύ καλό όπως πάντα!!!”



10. Palladium Boutique Hotel | Πλατύς Γιαλός

“Καταπληκτικό!!”

“Τέλειο σε όλα!!!!”



11. Sani Asterias | Σάνη

“Three Bedroom Deluxe Suite Private Pool”

“New three bedroom suite with pool”



12. Andronis Arcadia Hotel | Οία

“Το πιο ιδανικό μέρος να δεις το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης”

“Υπεροχο ξενοδοχειο!”



13. Makedonia Palace | Θεσσαλονίκη

“Γενεθλια”

“Επιβλητικό ”



14. Anax Resort & Spa | Άγιος Ιωάννης

“Όνειρο!!!!”

“Εξαιρετικό ξενοδοχείο”



15. Adrina Resort & Spa | Πάνορμος

“Ονειρεμένες διακοπές στο αγαπημένο μας ξενοδοχείο ”

“Εξαιρετική διαμονή”



16. Alexandra Golden Boutique Hotel | Χρυσή Ακτή

“Παραδεισένιες και ασφαλείς διακοπές! Τέλειο ξενοδοχείο!”



17. Lindos Blu Luxury Hotel & Suites | Λίνδος

“Μοντέρνα, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Όμορφα δωμάτια με υπέροχη θέα. Την περισσότερη ώρα την περνούσαμε στη βεράντα μας, απολαμβάνοντας από το ύψος του γκρεμού τη θέα στον κόλπο ή στο άψογα διαρρυθμισμένο δωμάτιό μας.”





18. Summer Senses Luxury Resort | Πίσω Λιβάδι

“Διαμονή στο Summer Senses Luxury Resort στην Πάρο”

“Εξαιρετική”



19. Ξενοδοχείο Μαριάννα | Ναύπλιο

“ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ”

“ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ”



20. Aegialis Hotel & Spa | Αιγιάλη

“Αιγιαλίς, το απόλυτο παράδειγμα εναλλακτικού τουρισμού.”

“Εξαιρετική επιλογή για απόδραση με ονειρική θέα”



21. Aqua Luxury Suites | Ημεροβίγλι

“Πολυ ωραιο σημειο και εξυπηρετηση”

“View to caldera from your jacuzzi”



22. Ξενοδοχείο Ανδρόνικος | Μύκονος (Χώρα)

“Ενα κοσμοπολιτικο ξενοδοχειο σε ενα κοσμοπολιτικο νησι”

“Τέλειο.”



23. A for Art | Θάσος (Λιμάνι)

“Εξαιρετικο”

“Φανταστική διαμονή”



24. Casa Cook Rhodes | Κολύμπια

“Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα”

“honeymoon”



25. Sani Beach | Σάνη

“Ένα σπουδαίο οικογενειακό ξενοδοχείο με χαλαρωτική ατμόσφαιρα, τέλειο φαγητό και μία πανέμορφη παραλία. Το μεγαλύτερο προτέρημά του, ωστόσο, είναι το προσωπικό του. Πραγματικά εκπληκτικοί άνθρωποι.”

.tornosnews