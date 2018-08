Ποια ελληνική παραλία είναι η 2η καλύτερη στην Ευρώπη;

Η καλύτερη παραλία στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του Trip Advisor, είναι η Grace Bay (Προβιντενσιάλες, Τερκς και Κέικος). Δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη και 11η στη γενική λίστα η παραλία στο Ελαφονήσι Χανίων.



Οι 25 καλύτερες παραλίες για το 2018

1. Grace Bay

Προβιντενσιάλες, Τερκς και Κέικος



2. Baia do Sancho

Φερνάντο ντε Νορόνια, Βραζιλία



3. Varadero Beach

Βαραντέρο, Κούβα



4. Eagle Beach

Παλμ/Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα



5. Seven Mile Beach

Σέβεν Μάιλ Μπιτς, Γκραντ Κέιμαν



6. La Concha Beach

Σαν Σεμπαστιάν – Ντονόστια, Ισπανία



7. Clearwater Beach

Κλιαργουότερ, Φλόριντα



8. Seven Mile Beach

Νεγκρίλ, Τζαμάικα



9. Bavaro Beach

Bavaro, Δομινικανή Δημοκρατία



10. Playa Norte

Ίσλα Μουχέρες



11. Ελαφονήσι

Ελαφονήσι, Ελλάδα



12. Falésia Beach

Olhos de Agua, Πορτογαλία



13. Fig Tree Bay

Πρωταράς, Κύπρος



14. Bournemouth Beach

Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο



15. Anse Lazio

Νήσος Πράσλιν, Σεϋχέλλες



16. Manly Beach

Σίδνεϊ, Αυστραλία



17. Santa Monica State Beach

Santa Monica, Πράσινο Ακρωτήριο



18. Agonda Beach

Agonda, Ινδία



19. Kleopatra Beach

Αλάνια, Τουρκία



20. Galapagos Beach at Tortuga Bay

Σάντα Κρουζ, Νησιά Γκαλαπάγκος



21. Spiaggia dei Conigli

Λαμπεντούσα, Islands of Sicily



22. Sharm El Luli

Μάρσα Αλάμ, Αίγυπτος



23. Nungwi Beach

Nungwi, Τανζανία



24. Punta Uva Beach

Punta Uva, Κόστα Ρίκα



25. White Beach

Μπορακάι, Μαλέι

