Η μάχη των πόλεων: Σουβλάκι ή καλαμάκι; Σου λέω ή σε λέω;

Στο άκουσμα και μόνο του "γείτονα" είναι έτοιμοι να πάρουν φωτιά. Τους χωρίζουν ελάχιστα χιλιόμετρα και όμως νιώθουν απολύτως ξένοι, και μάλιστα μισητοί... Υπάρχουν λόγοι σοβαροί ή "σε δουλειά να βρισκόμαστε"; Ένα είναι σίγουρο: Η διαμάχη μεταξύ αυτών των ελληνικών πόλεων κρατάει χρόνια και δεν πρόκειται να ξεθυμάνει. Σας παρουσιάζουμε τους έξι χειρότερους άσπονδους "γείτονες" της χώρας μας:



Αθήνα vs Θεσσαλονίκη



Αιώνιος πόλεμος, άσβεστο μίσος, πρωτεύουσα εναντίον συμπρωτεύουσας, μεγαλούπολη vs «ερωτικής», μπουγάτσα εναντίον τυρόπιτας, σουβλάκι ή καλαμάκι, λεμονάδα ή λεμονίτα; Σε λέω ή σου λέω; Αυτά τα… θεμελιώδη ζητήματα απασχολούν την μεγαλύτερη, ισχυρότερη, πιο μακροχρόνια κόντρα μεταξύ των ελληνικών πόλεων.



Οι Θεσσαλονικείς περιφρονούν τους αγχωτικούς ρυθμούς ζωής στην Αθήνα, την ώρα που οι Αθηναίοι επικεντρώνουν στο βορειοελλαδίτικο ιδίωμα που κάποιες φορές προσφέρει άφθονο γέλιο... "Πώς λένε στη Θεσσαλονίκη το αεροδρόμιο; Μπουγάτσα με αεροπλάνα".



Καλού-κακού, αν είστε από την Αθήνα και βρεθείτε με το αυτοκίνητό σας στη Θεσσαλονίκη, κρύψτε τις πινακίδες σας…



Λάρισα vs Βόλος



Δύο μεγάλες –για τα ελληνικά δεδομένα- πόλεις που ανταγωνίζονται για το ποια θα κατακτήσει τον τίτλο της «πρωτεύουσας» της Θεσσαλίας. Αν και απέχουν μεταξύ τους μόλις 60 χιλιόμετρα διαφέρουν ριζικά. Οι Λαρισαίοι παρουσιάζουν ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης τους την ζωντάνια της –ένεκα των εκατοντάδων φοιτητών-, την πλούσια νυχτερινή ζωή της –για τον ίδιο λόγο- και την αθλητική υπεροχή της. Ας μην ξεχνάμε ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Λάρισας παραμένει η μοναδική επαρχιακή που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην Ελλάδα.



Οι Βολιώτες προσπαθούν να αντισταθμίσουν τα παραπάνω προβάλλοντας τη θάλασσα -που η Λάρισα δεν διαθέτει-, το πανέμορφο Πήλιο, και τα τσιπουράδικα.



Ωστόσο, όσον αφορά στη νυκτερινή ζωή, η Λάρισα επικρατεί κατά κράτος, χάρη στη νεολαία που κατοικεί στην πόλη. Αντιθέτως, με εξαίρεση μερικές εκατοντάδες μέτρα στην παραλία του -όπου βρίσκονται οι καφετέριες και τα τσιπουράδικα-, ο υπόλοιπος Βόλος θυμίζει… επαρχιακή κωμόπολη όσον αφορά τη διασκέδαση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Λαρισαίοι αποκαλούν «πόλη» τον τόπο τους και «χωριό» τον Βόλο…



Ηράκλειο vs Χανιά



Για τους Ηρακλειώτες, η Κρήτη είναι το Ηράκλειο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Για τους Χανιώτες το Ηράκλειο είναι μια πόλη που τυγχάνει να βρίσκεται κάπου στην Κρήτη. Σκεφτείτε ότι κάποτε ιδρύθηκε Εφετείο στα Χανιά και το ονόμασαν… «Εφετείο Κρήτης», δηλαδή όλης της Κρήτης. Ποιο Ηράκλειο…. Πάλι καλά που υπάρχει το Ρέθυμνο ανάμεσά τους γιατί αυτοί θα ήταν ικανοί να βγάλουν τα κουμπούρια.



Ναύπλιο vs Άργος



Οι Ναυπλιώτες λένε πως το καλύτερο αξιοθέατο του Άργους είναι.. η πινακίδα που λέει «προς Ναύπλιο». Η πνευματώδης αυτή αποστροφή είναι ενδεικτική, όχι μόνο του «μίσους» μεταξύ των δύο πόλεων του νομού Αργολίδας, αλλά κυρίως της επίδειξης ανωτερότητας εκ μέρους του Ναυπλίου και της κατωτερότητας που βασανίζει τον άσπονδο γείτονα.



Οι Αργίτες δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχθούν το γεγονός ότι ενώ η πόλη τους είναι μεγαλύτερη από το «μισητό» Ναύπλιο κατέχει τον τίτλο της πρωτεύουσας του νομού. Άχ, αυτός ο Καποδίστριας! Ανάθεμα την ώρα που αποφάσισε να κάνει το παραθαλάσσιο Ναύπλιο πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Από την άλλη, οι Ναυπλιώτες με τον αέρα του «παλαιού γαλαζοαίματου» συνεχίζουν να ζουν τον ρόλο του «πρωτευουσιάνου» και αντιμετωπίζουν τους γείτονες του Άργους σαν τους φτωχούς συγγενείς.



Μεσολόγγι vs Αγρίνιο



Εδώ πρόκειται μάλλον για μια light κόντρα, αφού οι κάτοικοι των δύο πόλεων του νομού Αιτωλοακαρνανίας δεν έχουν και τόσο βαθιά διαμάχη. Ο «πόλεμος» μεταξύ τους δεν πηγάζει από αμοιβαία αντιπάθεια αλλά μάλλον οφείλεται σε πρακτικά ζητήματα όπως ποια πόλη θα αποσπάσει περισσότερα κρατικά κονδύλια και έργα υποδομών.



Ληξούρι vs Αργοστόλι



Πρόκειται για μια από τις πιο παλιές κόντρες μεταξύ ελληνικών πόλεων, αφού λέγεται πως κρατάει από το 1700. Όχι αστεία! Οι κάτοικοι των δύο πόλεων της Κεφαλονιάς περιφρονούν αλλήλους, σνομπάρονται και βεβαίως είναι πάντα έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια για την τιμή… του τόπου τους.



Πώς ξεκίνησαν όλα; Στα μέσα του 18ου αιώνα ο μόνος αξιόλογος οικισμός του νησιού ήταν το Ληξούρι. Εκείνη την εποχή όσοι κατοικούσαν στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου άρχισαν κατηφορίζουν και να εγκαθίστανται στο λιμάνι του Αργοστολίου το οποίο σταδιακά έγινε ανταγωνιστής του Ληξουρίου. Λέγεται πως μόνο τυχαίο δεν είναι ότι το άγαλμα του Ανδρέα Λασκαράτου στο Ληξούρι είναι στημένο έτσι ώστε να έχει γυρισμένη την πλάτη του προς το Αργοστόλι...



