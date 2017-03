Δύο από τις 10 πιο όμορφες ροζ παραλίες στον κόσμο είναι στην Ελλάδα

Σε κάποια σημεία του πλανήτη τα κόκκινα κοχύλια και οι κοραλλιογενείς υφάλους πάνω από αιώνες δίνουν ένα υπέροχο ροζ χρώμα στους κόκκους της άμμου. Οι παραλίες ροζ άμμου είναι πανέμορφες και θα τις βρείτε στους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο, όπως στις Μπαχάμες, στις Βερμούδες, στις Σεϊχέλες στον Ινδικό Ωκεανό, την Ινδονησία και στην Κρήτη. Ο ιστότοπος Wonderslist.com δημοσίευσε τη λίστα με τις 10 κορυφαίες ροζ παραλίες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 2 ελληνικές παραλίες.



Δείτε ποιες είναι οι πιο όμορφες ροζ παραλίες στον κόσμο:



1. Pink Beach of Harbor Island – Μπαχάμες



2. Bonaire Pink Beach – Καραϊβική



3. Tangsi Beach of Lombok – Ινδονησία



4. Μπάλος Κρήτη



5. Pink Beaches of Barbuda – Καραϊβική



6. Pink Beach of Great Santa Cruz – Φιλιππίνες



7. Παραλία Horseshoe Bay – Βερμούδες



8. Pink Beach of Komodo –Ινδονησία



9. Spiaggia Rosa of Budelli, Σαρδηνία Ιταλία



10. Ελαφονήσι Κρήτη



