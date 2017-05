Τα βράδια της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη τρώμε έξω με 10 ευρώ

Συνεχίζεται το ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα "Τρίτη βράδυ τρώμε έξω με 10€" το οποίο ξεκίνησε στο πλαίσιο του Thessaloniki FoodFestival.



Κάθε Τρίτη βράδυ, εστιατόρια της πόλης συμμετέχουν στη δράση και μας προτείνουν γευστικές Τρίτες με οικονομικά, πλήρη μενού των 10 €.



Η λίστα των εστιατορίων:



Aqua Bar Restaurant (Ξενοδοχείο ANATOLIA) Λαγκαδά 13, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310522422,



Beer Saloon (πρώην Beer Academy) Μιχαλακοπούλου 2 και Μιαούλη Καλαμαριά Τηλ.:2310449606,



Comunale Cafe Restaurant Π. Μελά 36 Τηλ. 2310220914 (απαραίτητη η κράτηση),



CHILAI wine restaurant bar, Αγίου Μηνά 4 Τηλ.: 2313054550,



Coq Au Zen Βαλαωρίτου 37 Τηλ.: 2310520119, El Correo Cocina Argentina (εντός ξενοδοχείου Bristol Hotel Thessaloniki)



The Bristol Hotel Thessaloniki Οπλοποιού 2 και Κατούνη, 54625, Λαδάδικα Τηλ.: 2310506506 Απαραίτητη η κράτηση, Erebuni Armenian Restaurant Γρ.Παλαμά 16Α (Πλατεία Ναυαρίνου) Τηλ.: 2310 274744,



Extrablatt Αλεξάνδρου Σβώλου 46, Τηλ.: 2310256900,



Gr.eat delicatessen cafe bar Καλαποθάκη 6 Τηλ.: 2310 228665,



Η2Ο (εντός ξενοδοχείου Hotel Olympia) Ολύμπου 65 Τηλ.: 2310 366466,



Il fungo Θεμ. Σοφούλη 94 Τηλ.: 2310 427742, 2310 427792, La Place Mignone Εθνικής Αμύνης 4 Τηλ.: 2310288354, Lazy Lizard Καλλιδοπούλου 5 Τηλ.: 2310888080,



Loft Bar Restaurant (Nepheli Hotel) Λ.Κομνηνών 1 Πανόραμα Τηλ.: 2310342002,



Mama’s taper Κλεισούρας 11 Τηλ.: 2310242524,



Moi Beer & Bites Λεωφ. Παπανικολάου 134 (Ρετζίκι – στο ύψος του Δελασάλ) Τηλ.: 2310676885,



Muzik Coffee Bar and More Π.Π. Γερμανού 21, Τηλ.: 2311242329,



Navona Aperitivo & Italian Restaurant Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη δίπλα στο Makedonia Palace Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2310 897444,



Otto Dix Βασιλέως Γεωργίου 44 Τηλ.: 2310868618,



Αγιολί το Εστιατόριο, Αγιολί το Ουζερί, Αγιολί Λ.Νίκης 15 Τηλ.: 2310262888,



Ουζερί Αγορά Καπποδιστρίου 5 Τηλ.: 2310532428,



Άμπελος Δόμνας Βυζβιζη 3 Κωνσταντινοπολίτικα Πυλαία Τηλ.: 2310941021,



Άρωμα Πόλης Γρηγορίου Παλαμα 1 – Τσιμισκή 87 γωνία Τηλ:2310231112,



Αχνός Παραδοσιακή ταβέρνα Ολύμπου 127 Τηλ.: 2310201751, Γευστικό Πλατεία Ελευθερίας 1 Περαία Τηλ.: 2392023173, Το Δίχτυ Δραγούμη & Δήμητσα 18 Πλ. Άθωνος, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310267063,



Ζύθος Ντορέ Τσιρογιάννη 7 Τηλ.: 2310279010, Ζύθος Κατούνη 5, Λαδάδικα Τηλ.: 2310540284,



Ιππόκαμπος Καρακάση 75 Κ.Τούμπα Τηλ.: 2310943106,



Κρόνος παρά θίν αλός Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τηλ.: 2310415871,



Μεζεδοπωλείο το Μπακάλικον Πλατεία Ναυαρίνου 7 Τηλ.: 2310227676,



Μυρσίνη (απαραίτητη κράτηση) Τσόπελα 2 Τηλ. 2310228300, Νέα Κληματαριά Κων. Καραμανλή 103 Τηλ.: 2310908202, Οval Φιλικής Εταιρείας 1 (πλατεία Τσιρογιάννη) Τηλ.: 2310254533,



Ofto The stolen lamp restaurant, Πλ. Ναυαρίνου 7, Τηλ.: 2310254680,



Ούζο στον Πίνακα Μπαλάνου 27,28,29 Πλατεία Άθωνος Τηλ.: 2310280076,



Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21 Τηλ.: 2310275016, Παλάτι Πλατεία Μοριχόβου 3, Λαδάδικα Τηλ.: 2310 550888,



Παλιά Σαλαμίνα Kίμωνος Βογα 31 Τηλ. 2310818918,



Παπαρούνα Παγγαίου 4 & Δόξης 7 Τηλ.: 2310510852, Τα Πινελίκια Θεμ. Σοφούλη 89, Καλαμαριά Τηλ.: 2310 410555, Το Μανιτάρι Θεμ. Σοφούλη 57 (Sofouli Center) Τηλ.: 2310415289,



Τέσσερα σύγχρονο καφενείο Ν. Πλαστήρα 53 Αρετσού, Καλαμαριά Τηλ. 2310 433681,



Τσαρούχας Πατσατζίδικο Εστιατόριο Ολύμπου 78 Τηλ.: 2310 271621,



Χαμιντιέ Πλατεία Ναυαρίνου 10 Τηλ.: 2310222514,



Sofita bar restaurant Ερμού 24-26 Στοά Μοδιάνο Τηλ.: 6948188119,



Θέγια 231 040 7500 Θεμ. Σοφούλη 65

