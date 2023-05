Eurovision: Tα αγαπημένα τραγούδια των Ελλήνων

Eurovision: Στο ελληνικό top-50 βρίσκονται 18 τραγούδια που εκπροσώπησαν την Ελλάδα, με τα 7 από αυτά να είναι μάλιστα στην πρώτη δεκάδα.

Δεν αποτελεί έκπληξη πως στην κορυφή των ελληνικών προτιμήσεων αναφορικά με τα τραγούδια της Eurovision των τελευταίων 65 χρόνων φιγουράρει η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One, που χάρισε τη νίκη στη χώρα μας το 2005.

Μια ανάσα πιο κάτω, βρίσκεται η Ελένα Φουρέιρα με το Fuego της, που έβαλε φωτιά στην Altice Arena το 2018.

Στην τρίτη θέση πάλι η Παπαρίζου, με τους Antique αυτή τη φορά και το Die for You, ενώ ο Σάκης Ρουβάς βρίσκεται κι αυτός δύο φορές στην πενηντάδα, με το Shake It (2004) και το This Is Our Night (2009).

Αυτό προκύπτει από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου ζητήθηκε από τους ψηφοφόρους σε όλες τις χώρες να επιλέξουν τα αγαπημένα τους τραγούδια της

Οι αγαπημένοι του ευρωπαϊκού κοινού, ABBA, ίσα που μπήκαν στην ελληνική δεκάδα, όπου μοιράζονται την δέκατη θέση με την Καίτη Γαρμπή και το Ελλάδα, χώρα του φωτός (1993).

Από τον διαγωνισμό γίνεται εμφανές πως οι Έλληνες λατρεύουμε τα τραγούδια της χώρας μας, καθώς στο ελληνικό top-50 βρίσκονται 18 τραγούδια που εκπροσώπησαν την Ελλάδα, με τα 7 από αυτά να είναι μάλιστα στην πρώτη δεκάδα. Ακολουθεί η Κύπρος, αλλά και η Σουηδία με 4 τραγούδια.

Αμέσως μετά στις προτιμήσεις των Ελλήνων με 3 τραγούδια έκαστη κατατάσσονται Νορβηγία, Ιταλία, Ρωσία και Λουξεμβούργο, ενώ με 2 τραγούδια στην λίστα των αγαπημένων των Ελλήνων βρίσκονται το Ισραήλ και η Ουκρανία. Άλλες 11 χώρες κατάφεραν να μπουν στο τοπ 50 των Ελλήνων με ένα τους τραγούδι.

Στην κορυφή των διεθνών προτιμήσεων βρέθηκαν οι ABBA με το Waterloo.

Πηγή: tromaktiko.gr