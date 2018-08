Κυριακή βράδι στην Αθήνα: Που να πάτε, τι να δείτε

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.



Music Escapades: Idra Kayne «If I were a boy» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Καλεσμένη των Music Escapades, της σειράς συναυλιών σύγχρονης εναλλακτικής μουσικής του ΚΠΙΣΝ, η Idra Kayne, φαντάζεται τη ζωή φορώντας αντρικά παπούτσια και επιλέγει να ερμηνεύσει αγαπημένα της κομμάτια, που έχουν σφραγιστεί από αντρικές ερμηνείες. Παρέα με μία οκταμελή μπάντα αγοριών, η Idra Kayne μας περιγράφει μέσα από μουσικές επιλογές που σφράγισαν μία ολόκληρη εποχή, πώς θα ήταν, αν ήταν αγόρι.



Συνδυάζοντας τον Κηλαηδόνη, τους Nirvana, τον Michael Jackson και τους Take That, η soul funk diva της πόλης υπόσχεται μια μουσική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. O elegant ήχος των εγχόρδων συμπράττει με το ατίθασο ροκ και την ανεμελιά της χορευτικής ποπ σε ένα πάρτι- φόρο τιμής σε ξεχωριστά κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει, τραγουδήσει και χορέψει.



Η ενορχήστρωση είναι του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και περιλαμβάνει διασκευές που θα κεντρίσουν και θα ξαφνιάσουν τον ακροατή, προορισμένες για δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα, κοντραμπάσο, πιάνο και ντραμς.



Συντελεστές:



Idra Kayne, τραγούδι

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, πιάνο

Γιώργος Κωστελέτος, ντραμς

Δημήτρης Σχίζας, κιθάρα

Κώστας Καριτζής, βιολί

Σταμετέλα Σπινιόλα, βιολί

Γιώργος Ταμιωλάκης, τσέλο

Μιχάλης Προφύρης, τσέλο

Νικόλαος Χατζησάκος, κόντρα μπάσο



Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Ευριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 003



5 Αυγούστου 2018



21:00



Είσοδος ελεύθερη.



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Λουτρακίου συμπράττει με τον Δημήτρη Μπάση



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Λουτρακίου έχει καθιερώσει την παρουσία της στο Loutraki Festival σε συνεργασία με σπουδαίους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελληνική Μουσική Σκηνή.



Στο πλαίσιο του Loutraki Festival 2018 συμπράττει με τον Δημήτρη Μπάση για μια μοναδική συναυλία στο αμφιθέατρο του Ποσειδώνα (Wyndham Resort) την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 και ώρα 21.30.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Ελλήνων συνθετών (Χατζηδάκι, Θεοδωράκη κ.ά.) αλλά και κομμάτια από την προσωπική δισκογραφία του Δημήτρη Μπάση.



Τη συναυλία διευθύνει ο αρχιμουσικός Πελοπίδας Μαυρόπουλος.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λουτρακίου 2018.



Wyndham Poseidon Loutraki Resort



Λουτράκι Κορινθίας Τηλέφωνο: 2744067938



5 Αυγούστου 2018



21:30



Εισιτήριο: 12€ προπώληση, 14€ ταμείο.



«Από το γάμο στο διαζύγιο;» του Ζωρζ Φευντώ στην Κερατέα



Το «Θεσσαλικό Θέατρο» παρουσιάζει την κωμωδία του Ζωρζ Φεϋντώ «Από το γάμο στο διαζύγιο;» που περιλαμβάνει τα δύο μονόπρακτα: «Η εφτάψυχη πεθερά» και «Η δυσκοιλιότητα του μπέμπη».



Το κεντρικό θέμα είναι η αποθέωση των παρεξηγήσεων στη σχέση του ζευγαριού, που από μία λέξη ξεκινάει μια απρόβλεπτη χιονοστιβάδα κωμικών συγκρούσεων. Ο Φεϋντώ οδηγεί την κωμική φάρσα σε μια αριστουργηματική μορφή.



Στο πρώτο μονόπρακτο «Η εφτάψυχη πεθερά» ο σύζυγος γυρνάει από ένα πάρτι μεταμφιεσμένων, αργά στο σπίτι του και επαινεί το στήθος της μεταμφιεσμένης «Διηάνειρας». Αυτό είναι αρκετό για να ξεσπάσει ανάμεσα σ΄ αυτόν και τη γυναίκα του ένας καυγάς περί του ωραιότερου στήθους. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά έρχεται και η είδηση μες τα μαύρα μεσάνυχτα ότι πέθανε η πεθερά του. Οι παρεξηγήσεις διαδέχονται η μία την άλλη.



Στο δεύτερο μονόπρακτο «Η δυσκοιλιότητα του μπέμπη», ο σύζυγος, κατασκευαστής πορσελάνινων δοχείων νυκτός, περιμένει σπίτι του έναν προμηθευτή του Στρατού, ευελπιστώντας σε μια μεγάλη παραγγελία δοχείων νυκτός για το Στρατό. Η γυναίκα του βρίσκεται σε κατάσταση υστερίας επειδή ο γιος τους έχει δυσκοιλιότητα και δεν θέλει να πάρει το καθαρτικό σιρόπι. Επειδή θεωρεί ότι ο σύζυγός της αδιαφορεί για την υγεία του παιδιού τους, «συμμαχεί» με τον καλεσμένο τους και τον βάζει να πιει το καθαρτικό ώστε να παραδειγματίσει τον μπέμπη. Ο σύζυγος προσπαθεί να προστατέψει τον καλεσμένο του και η σύζυγός του έξαλλη του επιτίθεται, λέγοντας ότι δεν αξίζει να προστατεύει έναν γνωστό «κερατά». Από κει και κάτω όλα ανατρέπονται καθώς στο σπίτι φτάνει και η σύζυγος του «κερατά» με τον εραστή της.



Συντελεστές:



Μετάφραση: Λιακοπούλου Βίκυ

Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Παπαδοπούλου

Επιμέλεια Κίνησης-Χορογραφίες: Κική Μπάκα

Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτισμοί: Μάκης Παπατριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νικολίνα Καραθύμιου

Β' Βοηθός Σκηνοθέτη: Σταματία Καγκελάρη

Φωτογραφίες: Σταύρος Χαμπάκης

Make-Up Φωτογράφισης: Νελίτα Λυκούρα



Πρωταγωνιστούν:



Κώστας Αποστολάκης, Ευγενία Δημητροπούλου, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

μαζί τους οι: Ειρήνη Κουτρουμάνου, Δημήτρης Τσικούρας



Διάρκεια: 120 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Ηλέκτρα Δημοτικός Κιν. Κερατέας (θερινός)

Παραλία Κακιάς Θάλασσας Τηλέφωνο: 2299028049



5 Αυγούστου 2018

21:00

Εισιτήρια

Κανονικό: 12€

Μειωμένο (φοιτητικό): 8€

Ομαδικά - πολύτεκνοι - άνεργοι: 5€



Petanque στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Πρόγραμμα Αυγούστου



Ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας, κοινωνικής συνοχής και παράλληλα, ένα παιχνίδι τεχνικής ακρίβειας, συντονισμού, συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης σε ανοικτό χώρο. Οι αγωνιζόμενοι, ένας εναντίον ενός ή σε ομάδες, προσπαθούν να προσεγγίσουν το στόχο, πετώντας σιδερένιες μπάλες.



Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος



Κυριακή 05, 12, 19, 26/08 | 18.00–20.00

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Κυριακή 18:00 - 20:00

5 Αυγούστου 2018 - 26 Αυγούστου 2018

Είσοδος ελεύθερη.