H Scarlett Johansson θα υποδυθεί έναν τρανς άνδρα και σηκώνει αντιδράσεις

Στο επίκεντρο μίας ακόμα διαμάχης έχει βρεθεί η γοητευτική ηθοποιός Scarlett Johansson, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι επελέγη για να υποδυθεί έναν τρανς άνδρα, στην επερχόμενη ταινία του Ρούπερτ Σάντερς «Rub and Tug».



Η 33χρονη σταρ είχε δεχθεί έντονη κριτική πριν από λίγα χρόνια, επειδή είχε επιλεγεί ξανά από τον ίδιο σκηνοθέτη για να ενσαρκώσει μία ασιάτισσα ηρωίδα από το δημοφιλές ιαπωνικό manga, Ghost in the Shell, στην ομώνυμη κινηματογραφική του μεταφορά.



Το κάστινγκ μιας λευκής και κατάξανθης ηθοποιού για έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα της ιαπωνικής κουλτούρας είχε προκαλέσει οργή στην ασιατική κοινότητα των ΗΠΑ.



Όπως φαίνεται όμως ο Σάντερς δεν έμαθε το μάθημά του, και έτσι επανέλαβε το ίδιο λάθος, εξοργίζοντας αυτή τη φορά την τρανς, την LGBT κοινότητα και όχι μόνο.



Η ταινία «Rub and Tug» περιστρέφεται γύρω από την πραγματική ιστορία του Dante «Tex» Gill, ενός τρανς άνδρα που διαχειριζόταν μία αλυσίδα από ινστιτούτα μασάζ ως «βιτρίνα» για ένα δίκτυο πορνείας τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Παρόλο που ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας είχε γεννηθεί γυναίκα, με το όνομα Jean Marie Gill, πέρασε τη ζωή του αυτοχαρακτηριζόμενος ως άνδρας, σε μια εποχή που τα δικαιώματα των τρανς ήταν ανύπαρκτα και τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονταν ως άρρωστα ή περιθωριακά.



Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του σκηνοθέτη να αναθέσει στην Johansson τον απαιτητικό αυτό ρόλο, αντί να εμπιστευτεί έναν τρανς ηθοποιό, εκατοντάδες χρήστες εξέφρασαν τις ενστάσεις τους στα social media, κάνοντας λόγο για ένα Χόλιγουντ που προωθεί μόνο λευκούς και straight ηθοποιούς, ακόμα και σε ρόλους που δεν τους ταιριάζουν στο ελάχιστο. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Bustle για τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων της ηθοποιού είπε ότι όσοι έχουν αντιρρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στους ηθοποιούς Jeffrey Tambor, Jared Letto και Felicity Huffman, αν θέλουν κάποια δήλωση.



Ο εκπρόσωπος της 33χρονης αναφερόταν φυσικά στο γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω ηθοποιοί έχουν υποδυθεί transgender ρόλους, παρότι οι ίδιοι δεν είναι, και μάλιστα με τεράστια επιτυχία.



Η αρκετά… διπλωματική απάντηση του εκπροσώπου της Johansson όχι μόνο δεν κατεύνασε τους χρήστες των social media, αλλά φαίνεται να λειτούργησε εμπρηστικά. Πολλοί δηλώνουν εξοργισμένοι με το γεγονός ότι βλέπουν συνεχώς τα ίδια (λευκά και στρέιτ) πρόσωπα στη μεγάλη οθόνη, την ώρα που χιλιάδες μαύροι, ασιάτες και τρανς ηθοποιοί μένουν άνεργοι, χωρίς να τους δίνεται καμία ευκαιρία. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που κάνουν λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις και για άδικη επίθεση στην ηθοποιό, που έχει κάθε δικαίωμα να δοκιμάσει τα όρια του υποκριτικού της ταλέντου όπως εκείνη νομίζει.

aftodioikis