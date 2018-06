Ο Λούκα Γκουαντανίνο φέρνει το θρίλερ της χρονιάς με το Suspiria

Μόλις τον περασμένο Ιανουάριο ήταν που κυκλοφορούσε στις αίθουσες παγκοσμίως το Call Me By Your Name. Σχεδόν δέκα μήνες πριν εντυπωσίαζε στη Βενετία και το Τορόντο. Ο Λούκα Γκουαντανίνο δεν σταματάει με τίποτα τώρα. Το Suspiria είναι η νέα του ταινία και μοιάζει αντάξια των προσδοκιών.



Προσδοκίες όχι μόνο λόγω του σκηνοθέτη και του καστ. Αλλά γιατί μιλάμε για remake ενός επιτυχημένου θρίλερ-horror από τη δεκαετία του ’70, που είναι ένα από τα διαχρονικότερα φιλμ του είδους, με δημιουργό έναν θρύλο επίσης, τον Ντάριο Αρτζέντο.

Το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε για το remake του Suspiria είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να μας προετοιμάσει για την ταινία. Εκεί όπου η Τίλντα Σουίντον είναι το όνομα που προσέχουμε πρωτίστως, μιας και μιλάμε για μια καταπληκτική ηθοποιό που κολλάει σε όλα. Άλλωστε, είναι αγαπημένη και του Λούκα, εκτός από τον Τζάρμους.



Από πίσω της η Ντακότα Τζόνσον, που ήρθε καιρός να απεξαρτηθεί από το 50 Shades, και η Κλόε Γκρέις-Μόρετζ. Και για τις δύο είναι ρόλοι-προκλήσεις και σπουδαία συμμετοχή υπό τις οδηγίες του Γκουαντανίνο. Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι στην ταινία βλέπουμε και την Τζέσικα Χάρπερ, πρωταγωνίστρια του original.



* Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 2 Νοεμβρίου

eleftherostypos