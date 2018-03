Guardian: Ο Μάκης Παπαδημητρίου έπρεπε να είναι υποψήφιος αντρικού ρόλου

Mε την τελετή απονομής των Όσκαρ να πλησιάζει τα στοιχήματα για τους λίγους νικητές και τους πολλούς χαμένους πέφτουν σαν βροχή και κάθε συντάκτης κινηματογράφου δίνει τις δικές του προβλέψεις ή προθέσεις, ανάλογα πόσο εμπλεκόμενος είναι ο καθένας με τις εταιρίες διανομής και τα κινηματογραφικά studio που ξέρουν από καλό bullying.



Βέβαια αυτή η τελετή είναι στοιχειωμένη ήδη από τη σωρεία σεξουαλικών σκανδάλων και την υποκρισία του Χόλιγουντ που από τη μία καταδικάζει τη σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά και από την άλλη επιβραβεύει επαγγελματίες με αμφιλεγόμενο, συχνά αποδεδειγμένο παρελθόν. Όπως και να έχει όσο οι υποψήφιοι κυνηγάνε τη νίκη η βιομηχανία του θεάματος πέρα από τον Ατλαντικό κυνηγάει την ουρά της και τις μάγισσες της. Αλλά αυτά είναι Χόλιγουντ.



Στη γιορτή της υποκρισίας των Όσκαρ που εδώ και χρόνια ήξεραν τι σημαίνει Γουάινστιν και αυτό είναι, όπως λένε οι insiders, μόνο η κορυφή του παγόβουνου το απόλυτο φαβορί είναι και λόγω συγκυριών η Frances McDormand για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - τη στιγμή που στους άντρες ο Γκάρι Όλντμαν φέρνει στην τελετή μιας ακόμη περίπτωση πρωταγωνιστή που έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά -όπως Κέισι Άφλεκ.



Η ταινία Three Billboards Outside Ebbing, Missouri έχει εμπνεύσει ακτιβιστές και τρολ και έχει διχάσει για τη θεματική και την εικόνα μιας Αμερικής χαμένης στην κουλτούρα των όπλων της -ανάμεσα σε άλλα-, έχει πρωταγωνίστρια που κηρύσει το δικό της πόλεμο στο σύστημα απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για το φόνο και βιασμό της κόρης της. Το Time’s Up της έχει δώσει ήδη το βραβείο. Ακόμη και αν η ταινία έχει ως δευτεραγωνιστή έναν ρατσιστή λευκό αστυνομικό...



Για τον Peter Bradshaw της Τhe Guardian δύο ταινίες θα αναδειχθούν νικητές της αποψινής κούρσας. Το παραμυθένιο The Shape of Water και το Three Billboards.



Ο Bradshaw είναι τολμηρός. Aνάμεσα στα ονόματα που παραθέτει φέρνει και έναν Έλληνα στην κατηγορία καλύτερου αντρικού ρόλου.



Για τη Guardian o Mάκης Παπαδημητρίου θα μπορούσε άνετα να είναι πρωταγωνιστής στα Όσκαρ. Καθώς παραθέτει τις προβλέψεις του για τον νικητή, αυτόν που θα έπρεπε νικητή και εκείνον που θα έπρεπε να είναι υποψήφιος ως φαβορί σε κάθε κατηγορία ο αρθρογράφος ξεχωρίζει την ερμηνεία του Παπαδημητρίου από το πνιγμένο στον ασφυκτικό ήλιο των Κυκλάδων Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Ενδιαφέρον και ακριβοδίκαιο.

Παρακάτω τα στοιχήματα του



Best picture

Θα κερδίσει: The Shape of Water

Θα έπρεπε να κερδίσει: Get Out

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Coco



Best director

Θα κερδίσει: Guillermo del Toro για το The Shape of Water

Θα έπρεπε να κερδίσει: Paul Thomas Anderson για το Phantom Thread

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Luca Guadagnino για το Call Me By Your Name



Best actor

Θα κερδίσει: Gary Oldman για το Darkest Hour

Θα έπρεπε να κερδίσει: Daniel Day-Lewis για το Phantom Thread

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Makis Papadimitrou για το Suntan



Best actress

Θα κερδίσει: Frances McDormand για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Θα έπρεπε να κερδίσει: Saoirse Ronan για το Lady Bird

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Kristen Stewart για το Personal Shopper



Best supporting actor

Θα κερδίσει: Sam Rockwell για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Θα έπρεπε να κερδίσει: Willem Dafoe για το The Florida Project

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Michael Stuhlbarg για το Call Me By Your Name



Best supporting actress

Θα κερδίσει: Allison Janney για το I, Tonya

Θα έπρεπε να κερδίσει: Laurie Metcalf για το Lady Bird

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Catherine Keener για το Get Out



Best animated feature

Θα κερδίσει: Coco

Θα έπρεπε να κερδίσει: Coco

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Captain Underpants: The First Epic Movie



Best adapted screenplay

Θα κερδίσει: James Ivory για το Call Me By Your Name

Θα έπρεπε να κερδίσει: James Ivory για το Call Me By Your Name

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Gaby Chiappe για το Their Finest



Best original screenplay

Θα κερδίσει: Guillermo del Toro and Vanessa Taylor για το The Shape of Water

Θα έπρεπε να κερδίσει: Greta Gerwig για το Lady Bird

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: Noah Baumbach για το The Meyerowitz Stories (New and Selected)



Best cinematography

Θα κερδίσει: Roger Deakins για το Blade Runner 2049

Θα έπρεπε να κερδίσει: Roger Deakins για το Blade Runner 2049

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: M David Mullen για το The Love Witch



Best documentary

Θα κερδίσει: Icarus

Θα έπρεπε να κερδίσει: Abacus: Small Enough to Jail

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: City of Ghosts



Best foreign language film

Θα κερδίσει: On Body and Soul

Θα έπρεπε να κερδίσει: Loveless

Θα έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες: The Handmaiden

cnn