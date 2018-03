Οσκαρ 2018. Οι φετινές εκπλήξεις και οι ταινίες που έγραψαν ιστορία

Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, που φέτος κλείνει 90 ολόκληρα χρόνια. Είναι ο μεγαλύτερος θεσμός του εμπορικού σινεμά και χαίρει εκτίμησης όλων, ακόμα και πολλών σινεφίλ.



Κάθε δεκαετία που μπαίνει όμως, δημιουργεί νέες προσδοκίες για τους θεατές που περιμένουν όλο και περισσότερα! Φέτος λοιπόν, αναμένουμε ότι το Dolby Theatre στο Χόλιγουντ θα πάρει φωτιά. Ο οικοδεσπότης άλλωστε που θα είναι πάλι ο κωμικός Jimmy Kimmel, καθότι του ζήτησαν να κάνει ένα back-to-back όπως είχε κάνει τις χρονιές 1997-1998 ο Billy Crystal (οι παλιοί μπορεί να το θυμούνται), είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι αν νομίζουμε ότι τα έκαναν θάλασσα στο φινάλε των περσινών, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα όσα θα δούμε στην γιορτή της μεγάλης επετείου των 90 χρόνων.



Μετά από τα διάφορες παρελθούσες κατηγορίες, τα βραβεία των Όσκαρ επιχειρούν να αποκαταστήσουν το όνομά τους. Η μεγάλη κατηγορία του καλύτερου σκηνοθέτη που αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από λευκούς άνδρες Aμερικάνους, αλλάζει…



Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών ανακοινώθηκαν στις 23 του Ιανουαρίου και ήδη έχουμε τις πρώτες που ξεχώρισαν στις πολλές κατηγορίες: πρώτο και με διαφορά το «The Shape of Water» με 13 υποψηφιότητες, ακολουθεί το «Dunkirk» με οχτώ και το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» με επτά.



Για αυτό ας μπούμε από τώρα στο πνεύμα των Όσκαρ, που σημαίνει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι να οργανώσουμε τη δική μας βραδιά αυτών των μοναδικών βραβείων (προτείνουμε με φίλους στο σπίτι) και το δεύτερο είναι να απολαύσουμε μέχρι τότε ταινίες που σήκωσαν το χρυσό αγαλματάκι και έγραψαν τη δική τους ιστορία στο μεγάλο αυτό θεσμό.



Σε αυτά τα βραβεία θα δείτε:

Την 5η μόλις γυναίκα υποψήφια σκηνοθέτιδα (Greta Gerwig) στην ιστορία του θεσμού

Τον 5ο μόλις λατινοαμερικάνο υποψήφιο σκηνοθέτη (Guillermo del Toro) στην ιστορία του θεσμού

Τον 5ο μόλις μαύρο υποψήφιο σκηνοθέτη (Jordan Peele) στην ιστορία του θεσμού



Και για τα δύο, ο δρόμος είναι μάλλον μονόδρομος και ακούει στο όνομα COSMOTE TV και συγκεκριμένα COSMOTE CINEMA OSCARS HD. Όπως το λέει και το όνομά του πρόκειται για ένα (νέο) pop-up κανάλι που γεννήθηκε ειδικά για τα βραβεία και τα έχει όλα: έχει σε αποκλειστικότητα τη μετάδοση της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς αλλά και 85 ταινίες που έχουν βραβευτεί ή ήταν υποψήφιες για OSCAR.



Το πρόγραμμα του καναλιού, το οποίο θα προβάλει 3 ταινίες καθημερινά από τις 18:30, περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ αλλά και blockbusters. Ειδικότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ταινίες που διεκδικούν φέτος μία διάκριση αλλά και τους περσινούς νικητές όπως και παλαιότερους για να θυμηθούμε ή ακόμα να δούμε για πρώτη φορά εστεμμένες που μας ξέφυγαν στο δρόμο της τηλεθέασης.



Για αυτό μείνετε συντονισμένοι, όλοι οι παλιοί και νέοι συνδρομητές της COSMOTE TV, στο νέο αυτό θεματικό pop- up κανάλι που σε αποκλειστικότητα θα δείξει τη φαντασμαγορική αυτή βραδιά των μεγαλύτερων βραβείων κινηματογράφου παγκοσμίως. Viva las Oscars!



Από τις φετινές σημειώνουμε το εμπνευσμένο θρίλερ «Τρέξε!», τη ρομαντική ταινία φαντασίας «Beauty and the Beast» αλλά και το σίκουελ της Marvel «Guardians of the Galaxy 2». Από τους περσινούς νικητές, είναι ευκαιρία να (ξανα)δούμε τις: «Manchester by the Sea», «Moonlight», «O Εμποράκος», «Fences», αλλά και τις υποψήφιες ταινίες: «Jackie», «Οι Σύμμαχοι», «Πάση Θυσία», «Loving», «Elle», «Florence Foster Jenkins», «Moana», «Νυκτόβια Πλάσματα», «20th Century Women» κ.ά.



Για πρώτη φορά στα Όσκαρ:

Ο Christopher Nolan είναι υποψήφιος στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ένας παίχτης του ΝΒΑ (Kobe Bryant) είναι υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.

Στην κατηγορία Best Adapted Screenplay, είναι υποψήφια ταινία με υπερήρωα (Logan).



Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις δεκάδες που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μέχρι και την ημέρα της τελετής. Γιατί το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA OSCARS HD έχει ταινίες για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

Θέλουμε κινούμενα σχέδια; Θα παίξουν τα «Frankenweenie», «Wall-E», «H Πεντάμορφη και το Τέρας» (1991), «Οι Υπερέξι», H «Μικρή Γοργόνα» και ο «Πινόκιο».



Θέλουμε ντοκιμαντέρ; Ήρθε η ώρα να δούμε το μικρού μήκους «4,1 Miles» της δικιάς μας κινηματογραφίστριας Δάφνης Ματζιαράκη, το «Amy», το ιταλικό «Φωτιά στη Θάλασσα» (Fuocoammare) και το βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον Έντουαρντ Σνόουντεν «Citizen Four».



Θέλουμε Blockbusters; Εκεί και αν υπάρχουν επιλογές και κάποιες πολυβραβευμένες όπως τα «Μοιραία Έλξη» (Fatal Attraction), «Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ», το επιστημονικής φαντασίας «The Martian» κ.α.



Σε αυτήν την τελετή θα δούμε και άλλους αφροαμερικανούς, όπως:

Τον πιο αναγνωρισμένο αφροαμερικανό ηθοποιό Denzel Washington να μετράει την 8η υποψηφιότητά του, αντίστοιχα με τους Marlon Brando, Jack Lemmon, Peter O’Toole, Al Pacino και Geraldine Page.



Τη θεά της μαύρης μουσικής Mary J. Blige να γίνεται το πρώτο άτομο που είναι υποψήφιο την ίδια χρονιά σε κατηγορία καλύτερης ηθοποιού και τραγουδιού.

Την Octavia Spencer που φέτος με την τρίτη υποψηφιότητά της, έφτασε την Viola Davis ως η αφροαμερικανή ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες.



Κάθε απόγευμα λοιπόν και μέχρι το βράδυ θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με κινηματογραφικά αριστουργήματα του παρελθόντος και του παρόντος. Από τώρα έχουμε κανονίσει να δούμε «τον Άνθρωπο που γνώριζε πολλά» του μάστερ Χίτσκοκ, όπως και «Τα καλύτερα χρόνια της Ζωής μας», το «Μια θέση στον Ήλιο» με τα πιο όμορφα μάτια του σινεμά (ασφαλώς μιλάμε για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ) αλλά και το «Mary Poppins».



Για πρώτη φορά στα Όσκαρ:

Υπάρχει γυναίκα υποψήφια (Rachel Morrison) στην κατηγορία Best Cinematography (Διεύθυνση Φωτογραφίας).

Υπάρχει αφροαμερικάνα υποψήφια (Dee Rees) στην κατηγορία κατηγορία Best Adapted Screenplay.

Θα δούμε την επιστροφή των 20αρηδων (Timothée Chalamet και Daniel Kaluuya) στα βραβεία. Τελευταία φορά ήταν το 1990 με τους Kenneth Branagh και Tom Cruise.

Τον πρώτο ανοιχτά transgender υποψήφιο σκηνοθέτη (Yance Ford).





Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία



Να με φωνάζεις με το όνομά σου (Call me by your name)

Η πιο σκοτεινή ώρα (Darkest hour)

Δουνκέρκη (Dunkirk)

Τρέξε! (Get out)

Lady Bird

Αόρατη κλωστή (Phantom Thread)

The Post (Απαγορευμένα μυστικά)

Το σχήμα του νερού (The shape of water)

Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι (Three Billboards Outside)



Σκηνοθεσίας



Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Greta Gerwig, Lady Bird

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out



Α’ Γυναικείου Ρόλου



Σάλι Χόκινς, το «Σχήμα του νερού»

Φράνσες ΜακΝτόρμαντ, «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι»

Μάργκοτ Ρόμπι, «Εγώ, η Τόνια»

Σίρσα Ρόναν, «Lady Bird»

Μέριλ Στριπ, «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά



A’ Aντρικού Ρόλου



Τίμοθι Σαλαμέ για το "Call Me by Your Name"

Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το "Phantom Thread"

Γκάρι Όλντμαν για το «Η πιο σκοτεινή ώρα»

Ντάνιελ Καλούγια για το "Get Out" («Τρέξε!»)

Ντένζελ Ουάσινγκτον για το "Roman J. Israel, Esq."



Β΄ Γυναικείου Ρόλου



Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water



Β΄Αντρικού Ρόλου



Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Ταινία Μικρού Μήκους



DeKalb Elementary

The 11 o' clock

My Nephew Emmett T

The Silent Child All of Us



Κινουμένων Σχεδίων



The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent



Animation Μικρού Μήκους



Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes



Πρωτότυπο Σενάριο



The Big Sick (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani)

Get Out (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwig)

The Shape of Water (Guillermo del Toro & Vanessa Taylor)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)



Διασκευασμένο σενάριο



Call Me by Your Name (James Ivory)

The Disaster Artist (Scott Neustadter & Michael H. Weber)

Logan (Scott Frank, James Mangold, Michael Green)

Molly's Game (Aaron Sorkin)

Mudbound (Dee Rees & Virgil Williams)



Ξένης ταινίας



«Το τετράγωνο» (Σουηδία)

«Μια φανταστική γυναίκα» (Χιλή)

«Η ψυχή και το σώμα» (Ουγγαρία)

«Χωρίς αγάπη» (Ρωσία)

«The insult» (Λίβανος)



Ταινία Μικρού Μήκους



DeKalb Elementary

The 11 o' clock

My Nephew Emmett T

The Silent Child All of Us



Animation Μικρού Μήκους



Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes



Ντοκιμαντέρ



Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island



Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους



Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop



Οπτικά Εφέ



Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes



Ήχος



Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi



Μιξάζ



Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi



Καλλιτεχνική Διεύθυνση



Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water



Μοντάζ



Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Φωτογραφία



Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water





altsantiri