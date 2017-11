Oι Iron Maiden επιστρέφουν στο Rockwave Festival!

Μετά από 7 χρόνια το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ξανά τους Iron Maiden στο Rockwave Festival 2018!



Σε συνέχεια της απόλυτα επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους το 2016-17 για την προήθηση του 16ου studio album The Book Of Souls, οι IRON MAIDEN θα βγουν ξανά στο δρόμο το 2018 με μια σεριά από σόου σε φεστιβάλ και αρένες στην Ευρώπη, με την Legacy Of The Beast World Tour ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας στις 26 Μαϊου και τελειώνοντας στην o2 Arena, Λονδίνο στις 10 Αυγούστου. Παρασκευή 20 Ιουλίου, Rockwave Festival στο Terra Vibe Park.



Το κόνσεπτ του Legacy Of The Beast World Tour είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden και το design του stage set θα συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα από διαφορετικούς αλλά συνδεδεμένους «κόσμους», με τη set list να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από υλικό των 80’s και πολλές εκπλήξεις από τα πιο πρόσφατα album τους, δημιουργώντας μια ποικιλία.

news247