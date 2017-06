Γυναικεία ...υπερδύναμη: Η Wonder Woman ήρθε για να μείνει

Κατακτώντας τα ταμεία, σπάζοντας τα στερεότυπα, πολεμώντας το σεξισμό, αποδεικνύοντας ότι το girl power είναι εντυπωσιακά ισχυρό όταν του επιτραπεί η ανέλπιστη εμπορική αλλά και ποιοτική επιτυχία του Wonder Woman της DC Comics αλλάζει το μηχανισμό του Χόλιγουντ.



Έχοντας ξεπεράσει τις προσδοκίες των παραγωγών -μέσα σε λίγες μόλις ημέρες οι Αμαζόνες έκαναν ρεκόρ εισπράξεων, αγγίζοντας τα 100.5 εκατομμύρια δολάρια- η Νταϊάνα επιβεβαίωσε ότι το σύμπαν των super heroes έχει ανάγκη από γυναίκες μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.



"Υπάρχει μεγάλη απήχηση των θαυμαστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει κάτι εμβληματικό με την ιστορία της Wonder Woman" σημείωσε ο επικεφαλής της διανομής της Warner Bros, Τζεφ Γκόλντεστεϊν.



Η Wonder Woman κόστισε περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια -υπολογίζεται ότι θα τα πολλαπλασιάσει. Κάτι που σημαίνει πολλά και για τη γυναίκα που σκηνοθέτησε την ιστορία αλλά και αυτή που την έφερε στη μεγάλη οθόνη τόσο ανέλπιστα καλά που οι κριτικοί δεν ξέρουν πώς να σταθούν απέναντι στην παντρεμένη, πρώην Μις Ισραήλ, πρώην μοντέλο, μητέρα ενός κοριτσιού Gal Gadot που ναι, γύρισε την ταινία έγκυος.



Το μέλλον είναι δικό τους



Το Hollywood Reporter αφιερώνει το τεύχος στις δύο Αμαζόνες της σόουμπιζ με την Πάτι Τζένκινς να φέρεται ότι θα είναι η γυναίκα που θα σκηνοθετήσει τον Ράιαν Γκόσλινγκ σε μια ταινία ανεξάρτητης παραγωγής για τον Superman.



Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα indie δράμα με τίτλο "Είμαι ο Σούπερμαν" και το σενάριο δεν θα συνδέεται με το καστ της ταινίας επιστημονικής φαντασίας "Justice League" βασισμένης στους χαρακτήρες των DC κόμικς και της DC Universe.



Σύμφωνα με το The Playlist η ταινία θα αφορά ένα "ένα pitbull αγώνων που βρίσκεται σε ένα παράξενο και απροσδόκητο ταξίδι, το οποίο που τελικά θα κρίνει τη μοίρα του".



Όσον αφορά τη "Wonder Woman" οι θαυμαστές που περιμένουν μια πιο εκτενή έκδοση της ταινίας μπορεί να απογοητευτούν. Σε συνέντευξή της η Τζέκινς αποκάλυψε ότι η ταινία δεν έχει κομμένες σκηνές.



"Δεν κόψαμε καμία σκηνή σε αυτή την ταινία ούτε αλλάξαμε τη σειρά κάποιας σκηνής, κάναμε γυρίσματα με βάση το σενάριο" είπε.



Αναφορικά με τις φήμες για ένα sequel της WW δεν έχουν επιβεβαιωθεί ενώ η Τζένκινς δεν έχει υπογράψει κάτι με το The Hollywood Reporter να αναφέρει ότι το συμβόλαιο της αφορούσε μόνο μία ταινία καθώς ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε μία ταινία τέτοιο προϋπολογισμού, κλασσική πρακτική της Warner Bros.



Κάτι που δεν ισχύει για την Ισραηλινή Gal Gadot (προφέρεται με "Τ" στο τέλος) που έχει υπογράψει συμβόλαιο να εμφανιστεί σε πολλαπλές ταινίες της DC.



Η ισχυρή θέση ωστόσο και των δύο γυναικών στη βιομηχανία του θεάματος καθιερώθηκε με την Τζένκινς να φέρεται ότι ίσως υπογράψει όχι μόνο για ακόμη ένα sequel αλλά για σειρά ταινιών μέσα από το σύμπαν της DC Entertainment.



"Τα αγόρια είχαν πάντα ένα χαρακτήρα για να θαυμάζουν, τον Superman, τον Batman ή τον Spiderman. Για τα κορίτσια ήταν πάντα η πριγκίπισσα που σωζόταν από κάποιον. Τώρα έχουμε την Wonder Woman. Είναι ατρόμητη, είναι δραστήρια, πιστεύει στον ευατό της και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Για μένα αυτή είναι η πραγματική γυναίκα" είπε η Gadot και μετά έπιασε το όπλο της.



Γιατί η Wonder Woman είναι τόσο ξεχωριστή



Η Wonder Woman είναι ένας χαρακτήρας της DC που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις οθόνες τη δεκαετία του 1940. Έκτοτε είναι μια από τις γυναίκες που εκθείασαν πολλοί fan του είδους για τη σημειολογία και τον συμβολισμό της.



Στην καταγωγή είναι Αμαζόνα με προέλευση από τη Θεμίσκυρα. Στην πατρίδα της ονομάζεται Πριγκίπισσα Νταϊάνα της Θεμισκύρας, ενώ πέρα από τη πατρίδα της ονομάζεται Ντιάνα Πρίνς, που είναι και η πολιτική και μυστική της ταυτότητα.



Όσον αφορά τις δυνάμεις της, η Ντιάνα απεικονίζεται ως αθλήτρια, ακροβάτισσα, μαχήτρια και στρατηγός, εκπαιδευμένη και έμπειρη σε πολλές αρχαίες και σύγχρονες μορφές ένοπλης και άοπλης μάχης. Ο Μπάτμαν την αποκάλεσε κάποτε "καλύτερη μαχήτρια στον κόσμο".



Επιπλέον η WW ξέρει να ψυχολογεί φίλους και εχθρούς καλύτερα από τους άντρες υπερήρωες καθώς είναι περισσότερο εγκεφαλική -ακόμη και αν η ωστική δύναμη που χρησιμοποιεί αρκεί για να μεταπείσει τους πάντες.



Το σενάριο της ταινίας είναι του Άλαν Χάινμπεργκ, και έχει βασιστεί σε ιστορία των Ζακ Σνάιντερ, Άλαν Χάινμπεργκ και Τζέισον Φους. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία και την Ιταλία.

