Κάννες 2017: Βραβείο Σεναρίου στους Λάνθιμο και Φιλίππου

Το βραβείο σεναρίου (που μοιράστηκαν με την Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here») έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο βραβείο στο τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα» που είχε κερδίσει ο «Κυνόδοντας» το 2009, αλλά και το Βραβείο της Επιτροπής που είχε πάρει το «The Lobster» το 2015 στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο την αγάπη του Φεστιβάλ Καννών για το σινεμά του Ελληνα δημιουργού αλλά και την ισχυρή θέση του κινηματογραφικού του κόσμου παγκοσμίως.



Το δίδυμο των Ευθύμη Φιλίππου και Γιώργου Λάνθιμου έχουν βραβευθεί πολλές φορές στο παρελθόν με σημαντικότερα τα βραβεία σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας για τις «Αλπεις», το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σεναρίου και φυσικά την υποψηφιότητα για Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το «The Lobster».



Η ιστορία του «The Killing of a Sacred Deer» αφορά στην σχέση ενός πετυχημένου καρδιοχειρούργου με ένα νεαρό αγόρι το οποίο έχει πάρει υπό την προστασία του, και του οποίου η συμπεριφορά καταλήγει να απειλεί ολόκληρη την οικογένειά του.

Παίζοντας με τους κανόνες ενός θρίλερ και χτίζοντας μια εξαιρετικά πετυχημένη ατμόσφαιρα απειλής, το «The Killing of a Sacred Deer» είναι ένα εντυπωσιακό φιλμ που κατορθώνει να συνθέσει τα πιο απροσδόκητα στοιχεία από το μεταφυσικό μέχρι το pulp κι από το υπαρξιακό έως την σάτιρα και την μαύρη κωμωδία, με απροσδόκητα αποτελέσματα.





fix.gr