Σαν σήμερα: Κυκλοφόρησε το Money for Nothing των Dire Straits

Money for Nothing: Τραγούδι των Dire Straits από το λίαν επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος Brother in Arms, που κυκλοφόρησε στις 13 Μαίου 1985. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά την κυκλοφορία του ως σινγκλ στις 24 Ιουνίου του ίδιου χρόνου. Ξεχωρίζει για τους αμφιλεγόμενους στίχους, τα φωνητικά του Στινγκ και το πρωτοποριακό βίντεό του.



Το Money For Nothing ηχογραφήθηκε στο νησί Μοντσεράτ της Καραϊβικής, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ. Ο Στινγκ, που εκείνη την περίοδο ακολουθούσε σόλο καριέρα μετά τη διάλυση των Police, θα συμμετείχε μόνο στα φωνητικά του τραγουδιού, αλλά τελικά συνεισέφερε και στους στίχους (δικός του είναι ο στίχος I want my MTV), με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως συνδημιουργός του κομματιού μαζί με τον Μαρκ Νόπφλερ, παρότι ο ίδιος δεν το επιθυμούσε. Μουσικά το τραγούδι είναι αναγνωρίσιμο και οφείλει τη διαχρονική επιτυχία του στην εκτεταμένη εισαγωγή του, τα φαλσέτο φωνητικά του Στινγκ και το κιθαριστικό ριφ του Νόπφλερ.



Οι στίχοι του Money For Nothing γράφτηκαν από τη σκοπιά ενός άνδρα της εργατικής τάξης, που παρακολουθεί ένα βίντεο και σχολιάζει αυτό που βλέπει με μία αίσθηση ζήλιας για τη ζωή των ροκ σταρ. Για να αποδώσει καλύτερα την εικόνα του ήρωά του, ο Νόπφλερ χρησιμοποιεί στην ερμηνεία του την τεχνική του Sprechstimme, κάτι μεταξύ απαγγελίας και τραγουδίσματος. Σε μία συνέντευξη, από τις πολλές που έδωσε μετά την κυκλοφορία του Brothers In Arms, ο Νόπφλερ αναφέρει ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι μέσα σε μια υπεραγορά ηλεκτρικών ειδών στη Νέα Υόρκη, όταν είδε έναν υπάλληλο να σχολιάζει ένα μουσικό βίντεο, που παιζόταν σε μία σειρά από τηλεοράσεις συντονισμένες όλες τους στο MTV. Αμέσως ζήτησε χαρτί και μολύβι από τους υπευθύνους του καταστήματος για να αποτυπώσει τις πρώτες νότες του τραγουδιού.



Το Money For Νοthing από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του κιόλας προκάλεσε αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε σεξιστικό, ομοφοβικό και ρατσιστικό. Τα περισσότερα πυρά δέχτηκε το συγκρότημα για τη λέξη faggot (προσβλητική έκφραση για τους ομοφυλόφιλους άνδρες στις ΗΠΑ), με αποτέλεσμα σε πολλές από τις κατοπινές εκδόσεις του τραγουδιού η φράση faggot να αντικατασταθεί με τη λέξη mother, που παραπέμπει, πάντως, στην καθιερωμένη αμερικανική βρισιά motherfucker.



Στις 12 Ιανουαρίου 2011 το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του Καναδά (CBSC) απαγόρευσε τη μετάδοση του τραγουδιού από τους ραδιοσταθμούς της χώρας στην αυθεντική του μορφή, εκτός κι αν παίζεται λογοκριμένο χωρίς την επίμαχη φράση faggot, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών από τους μουσικόφιλους. Η αιτιολογία ήταν ότι με το να προσβάλει μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχουν υπογράψει τα Μ.Μ.Ε. του Καναδά. Από τους λίγους ραδιοσταθμούς που αψήφισαν την απαγόρευση είναι ο Κ97 του Έντμοντον, που μετέδωσε το τραγούδι συνεχώς από τις 8 έως τις 9 το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου 2011.



Το τραγούδι έγραψε ιστορία και για το πρωτοποριακό του βίντεο-κλιπ, ένα από τα πρώτα που έγιναν με την τεχνική του computer animation. Αρχικά, ο Μαρκ Νόπφλερ ούτε καν ήθελε να ακούσει για βίντεο, εκτός κι αν εμφανιζόταν μόνο το συγκρότημα σε αυτό. Κάμφθηκε μόνο όταν τον έπεισε η γυναίκα του ότι επρόκειτο για κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Το βίντεο-κλιπ του Money For Nothing πήρε το πρώτο βραβείο στον σχετικό διαγωνισμό του MTV (MTV Video Awards) και ήταν το πρώτο που εγκαινίασε το πρόγραμμα του MTV Europe την 1η Αυγούστου 1987.



Το Money For Nothing έφθασε στο Νο1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών και στο Νο4 του αντίστοιχου αγγλικού το 1987. Το περιοδικό Rolling Stone το συμπεριέλαβε στον κατάλογο με τα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών (94η θέση).



Στίχοι



I want my MTV



Now look at them yo-yo's that's the way you do it

You play the guitar on the MTV

That ain't workin' that's the way you do it

Money for nothin' and your chicks for free

Now that ain't workin' that's the way you do it

Lemme tell ya them guys ain't dumb

Maybe get a blister on your little finger

Maybe get a blister on your thumb



We gotta install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We gotta move these refrigerators

We gotta move these color TV's



(See the little faggot with the earring and the makeup

Yeah buddy that's his own hair

That little faggot got his own jet airplane

That little faggot he's a millionaire)



Gotta install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We gotta move these refrigerators

Gotta move these color TV's



I shoulda learned to play the guitar

I shoulda learned to play them drums

Look at that mama, she got it stickin' in the camera

Man we could have some

And he's up there, what's that? Hawaiian noises?

Bangin' on the bongos like a chimpanzee

That ain't workin' that's the way you do it

Get your money for nothin' get your chicks for free



We gotta install microwave ovens

Custom kitchens deliveries

We gotta move these refrigerators

We gotta move these color TV's



Look a' here

That ain't workin' that's the way you do it

You play the guitar on your MTV

That ain't workin' that's the way you do it

Money for nothin' and your chicks for free

Money for nothin' and chicks for free



Money for nothin' and your chicks for free



Look at that, look at that



Money for nothin' and your chicks for free

I want my, I want my, I want my MTV

Money for nothin' and chicks for free



I want my, I want my, I want my MTV



