Η ταινία Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου κάνει πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου

H ταινία «Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου» θα μας διηγηθεί από την αρχή την καταγωγή του μυθικού Κονγκ σε μια συναρπαστική περιπέτεια δράσης, σε σκηνοθεσία του Τζόρνταν Βογτ-Ρόμπερτς.



Στην ταινία, μια ετερογενής ομάδα εξερευνητών συγκεντρώνεται για να εξερευνήσει τα βάθη ενός αχαρτογράφητου νησιού στον Ειρηνικό Ωκεανό - όμορφο και την ίδια στιγμή επικίνδυνο - χωρίς να γνωρίζουν ότι διασχίζουν το βασίλειο του μυθικού Κονγκ.



Στην ταινία «Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου» πρωταγωνιστούν οι Τομ Χίντλστον, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, η βραβευμένη με Όσκαρ Μπρι Λάρσον, ο Τζον Γκούντμαν και ο Τζον. Σ. Ράιλι.



Το διεθνές καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Τιάν Τζινγκ, Κόρεϊ Χόκινς, Τζέισον Μίτσελ, Τζον Ορτίθ, Τόμας Μαν, Σία Γουίγκαμ, Τόμπι Κεμπέλ και Γιουτζίν Κορδέρο.



Ο Βογτ-Ρόμπερτς σκηνοθετεί από ένα σενάριο των Μαξ Μπόρενσταϊν, Τζον Γκάτινς, Νταν Γκίλροϊ και Ντέρεκ Κόνολι.

Κονγκ trivia

Μεγαλύτερος και από την ίδια τη ζωή. Ο τελευταίος του είδους του… Και βασιλιάς της Νήσου του Κρανίου.



Ο Κινγκ Κονγκ, πριν από 8 δεκαετίες περίπου, μπήκε από την κινηματογραφική οθόνη στη ζωή μας με ορμή και τώρα έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί η δόξα του θρυλικότερου κινηματογραφικού τέρατος όλων των εποχών.



Ο πρώτος Κινγκ Κονγκ πήρε σάρκα και οστά χάρη στον πρωτοπόρο στα ειδικά εφέ Γουίλις Χ. Ο' Μπράιεν και τον γλύπτη Μαρσέλ Ντελγκάντο το 1933.



Η ταινία τότε, παρόλο που η οικονομική κρίση βρισκόταν στην κορύφωσή της σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων ενώ έσπασε πολλά ακόμα ρεκόρ τις επόμενες δεκαετίες με την επαναπροβολή της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.



Εκείνα τα ειδικά εφέ αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις ταινίες αυτού του είδους. Επιπλέον, ο Κονγκ έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για βιντεοπαιχνίδια, στίχους hip hop, συγγραφή πτυχιακών εργασιών και κυκλοφορώντας ως φιγούρα δράσης.



Μεταφέροντας την ιστορία από τη δεκαετία του ’30 σε μια πιο σύγχρονη εποχή (αλλά όχι στο παρόν), οι δημιουργοί βρήκαν το πρόσφορο έδαφος που ζητούσαν για την πλοκή.



Το 1973 δεν σηματοδότησε μόνο το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ, αλλά και την έναρξη του προγράμματος Landsat, της προσπάθειας της NASA να χαρτογραφήσει την υδρόγειο από το διάστημα.



Αυτό το ιστορικό γεγονός αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για την «ανακάλυψη» της Νήσου του Κρανίου, ενός τόπου όπου η ανθρώπινη αλαζονεία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή.



Μπορεί ο Κονγκ να είναι ο κυρίαρχος του νησιού, αλλά δεν είναι ούτε το πιο βίαιο ούτε το πιο τρομακτικό πλάσμα που κατοικεί σε αυτό. Η Νήσος του Κρανίου είναι εντελώς αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει ακολουθήσει τη δική της παράξενη εξελικτική πορεία.



Είναι συναρπαστικά όμορφος τόπος αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνος, καθώς κατοικείται από πλάσματα που δεν απαντώνται πουθενά αλλού. Δεν είναι φιλόξενος τόπος για τον άνθρωπο. Η παρουσία του μάλιστα, επηρεάζει βαθύτατα και πολύ καίρια το όλο οικοσύστημα.



Η αποτύπωση αυτού του εκπληκτικού περιβάλλοντος, οδήγησε το επιτελείο και το συνεργείο της ταινίας σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της υφηλίου, σε κάποια από τα πιο συγκλονιστικά όμορφα και εξωτικά μέρη που έχει αιχμαλωτίσει ποτέ ο κινηματογραφικός φακός.



Η παραγωγή ταξίδεψε σε τρεις ηπείρους - επιλέγοντας τοποθεσίες στην Αυστραλία, τη Χαβάη και το Βιετνάμ - για να καταγράψει πλάνα που η συρραφή τους δημιούργησε τον καινούργιο και θαυμαστό βιότοπο του Κονγκ.



Η ταινία είναι η πρώτη μεγάλη παραγωγή που μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της έγινε στο Βιετνάμ. Βέβαια, αυτό αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για το συνεργείο, καθώς έπρεπε να γίνει τεράστια προσπάθεια για να διατηρηθεί το ευαίσθητο - παρθένο σε αρκετές περιπτώσεις - οικοσύστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των γυρισμάτων.

Η δημιουργία του Κονγκ



Για την ομάδα παραγωγής που ανέλαβε ένα τόσο περίπλοκο έργο, η μεγαλύτερη πρόκληση - αλλά και ανταμοιβή στο τέλος - ήταν η δημιουργία του βασικού χαρακτήρα.



Και η αλήθεια είναι ότι δεν άφησαν τίποτα στην τύχη. Για να πάρει σάρκα και οστά ο Κονγκ, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και ρεαλισμό, χρειάστηκε να ενώσουν τις δυνάμεις του πολλοί και ταλαντούχοι άνθρωποι, αυθεντίες σε ειδικά εφέ, animation, concept arts, ήχο και design.



Η κορυφαία εταιρεία οπτικών εφέ Industrial Light & Magic, που κρύβεται πίσω από τα μεγαλύτερα blockbuster στην ιστορία του κινηματογράφου, ανέλαβε να δώσει πνοή σε έναν Κονγκ εντελώς διαφορετικής κλίμακας. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Στίβεν Ρόζενμπαουμ και ο Τζεφ Γουάιτ.



Η ομάδα αποτελείτο από περίπου 300 καλλιτέχνες, animators και τεχνικούς, που εργάζονταν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Η ILM δούλεψε περίπου 1,5 χρόνο στο Χονγκ Κονγκ, με τους πρώτους 8 μήνες να αφιερώνονται στον σχεδιασμό του μυθικού πλάσματος.



Ο βασικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας με εκτόπισμα και ισχύ, που όμως ταυτόχρονα θα ενδυόταν και τον μανδύα του αντι-ήρωα. Ο σκηνοθέτης Τζόρνταν Βογτ-Ρόμπερτς ζήτησε από την ομάδα να βασιστούν στον Κονγκ του 1933, διατηρώντας το απόκοσμο και κλασικό ύφος του.



Στη νέα εκδοχή του Κονγκ, το μέγεθος έχει πρωταρχική σημασία. Με ύψος 30 μέτρων, υπερέχει στοιχείων του περιβάλλοντός του και σίγουρα των επισκεπτών του νησιού.



Και αυτό το ύψος έχει τεράστια σημασία, καθώς αυτό του δίνει τη μεγαλειώδη διάσταση που ζητούσαν οι δημιουργοί. Οι άνθρωποι μοιάζουν μικροσκοπικοί στη σκιά του και εντελώς ασήμαντοι μέσα στον κόσμο του.



Μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε και το τρίχωμα του Κονγκ, καθώς η ILM χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο, φτιάχνοντας και διαμορφώνοντας τις 19 εκατομμύρια τρίχες που το αποτελούν.



Ο Γουάιτ λέει σχετικά «δεν μπορείς να το κάνεις αυτόματα αυτό. Πρέπει να πεις στον υπολογιστή πώς πρέπει να κινηθεί η κάθε τρίχα και πώς πρέπει να είναι.»



Και ο ήχος όμως, σε επίπεδο σχεδιασμού ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την ταινία. Πολύ πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η ομάδα παραγωγής πειραματίστηκε με διάφορες τεχνικές προκειμένου να επιλέξει αυτή που θα απέδιδε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον συγκλονιστικό βρυχηθμό του Κονγκ αλλά και τους υπόλοιπους περιφερειακούς ήχους που θα ενίσχυαν την ατμοσφαιρικότητα της ταινίας.



Την επίβλεψη των ήχων που παράγει ο Κονγκ είχε ο ειδικός Αλ Νέλσον. Στην προσπάθειά του να του δώσει «φωνή», επισκέφθηκε τον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο στην Ουάσινγκτον και το Disney's Animal Kingdom στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου κατέγραψε τους άρχοντες της ζούγκλας του δικού μας κόσμου: τα λιοντάρια.



Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα στο φυσικό περιβάλλον που να μπορεί να πιάσει τα ντεσιμπέλ που παράγει η φωνή του Κονγκ.



Για να μπορέσουν να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, η ομάδα δημιούργησε ένα ειδικό σύστημα playback στα γραφεία της Skywalker Sound στη Βόρεια Καλιφόρνια.



Η δεκαετία του Κονγκ



Οι δημιουργοί «κλείδωσαν» στο 1973 ως τη χρονιά που θα λάμβανε χώρα η δική τους εκδοχή για τον μύθο του Κονγκ.



Επρόκειτο για μια εποχή που ο κόσμος φαινόταν εκτός ελέγχου, εξαιτίας και του πολέμου στο Βιετνάμ - που επιτέλους πλησίαζε στη λήξη του - αλλά και άλλων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών που σημάδεψαν ολόκληρη τη δεκαετία.



Ωστόσο, αυτή η περίοδος είχε και μια μοναδική αισθητική. Μια αισθητική που κρύβεται και αποκαλύπτεται σε κάθε της λεπτομέρεια.



Για να αποτυπωθεί αυτή η αισθητική, ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με την Panavision, η οποία σχεδίασε για πρώτη φορά ειδικούς αναμορφικούς φακούς - μοναδικούς στον τομέα τους - που δίνουν μια ρετρό νότα στο πλάνο.



Προκειμένου η φωτογραφία να αποτυπώσει την ατμόσφαιρα της ταινίας, ο διευθυντής φωτογραφίας και ο σκηνοθέτης αποφάσισαν από πολύ νωρίς να αποδώσουν κάποια χρώματα με αναπάντεχη φωτεινότητα.



Την ατμοσφαιρικότητα της ταινίας όμως, συμπληρώνει και η μουσική επένδυση του Χένρι Τζάκμαν. Ο συνθέτης κατάφερε να αποτυπώσει με τη μουσική του τη συναισθηματική διάδραση του Κονγκ με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, δημιουργώντας στιγμές που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «βαθιάς ανθρωπιάς και ευαισθησίας».



Επίσης, προκειμένου να παραμείνει πιστός στη μουσική της εποχής που λαμβάνει χώρα η δράση, ο Τζάκμαν φρόντισε στην ενορχήστρωση να υπάρχει έντονο το στοιχείο της ψυχεδελικής μουσικής του '70.



Μεταξύ άλλων, το soundrack της ταινίας περιέχει και τα παρακάτω σημαντικά τραγούδια του '70:



Time Has Come Today, (The Chambers Brothers) – ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της εποχής της ψυχεδέλειας.

White Rabbit (Jefferson Airplane)

Ziggy Stardust (David Bowie)

Long Cool Woman (In A Black Dress) (The Hollies)

Paranoid (Black Sabbath)

Bad Moon Rising (Creedence Clearwater Revival)

Run Through the Jungle (Creedence Clearwater Revival)

Down on the Street (The Stooges)

Mặt Trời Đen – βιετναμέζικο ψυχεδελικό ροκ

Brother (Jorge Ben Jor)

