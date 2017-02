'Οσκαρ 2017: Οι δέκα μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών

Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης ετοιμάζονται να εμφανιστούν στην τελετή απονομής με την προσδοκία ότι θα υψώσουν το τρόπαιο. Αρκετές ήταν οι φορές στο παρελθόν, όμως, που τα φαβορί έμειναν χωρίς βραβείο.



Λίγο πριν την 89η απονομή των Όσκαρ της Κυριακής ας δούμε τις δέκα μεγαλύτερες εκπλήξεις των Όσκαρ όλων των εποχών.



Όταν ο Clark Gable και ο Jimmy Stewart έμειναν εκτός





Ακόμα και σήμερα πολλοί είναι οι κριτικοί κινηματογράφου που δεν μπορούν να καταλάβουν τι συνέβη το 1939. Εκείνη τη χρονιά το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου διεκδικούσαν ο Clark Gable για το ρόλο του στο «Gone With the Wind» και ο Jimmy Stewart για το «Mr Smith Goes to Washington».



Παρόλα αυτά η Ακαδημία είχε άλλη άποψη και βραβείο του Α' Ανδρικού Ρόλου πήρε ο Robert Donat για την όχι -κατά κοινή ομολογία- και τόσο σπουδαία ερμηνεία του στο «Goodbye Mr Chips».

«Πολίτης Κέιν»



Αν και θεωρείται ευρέως η καλύτερη ταινία που έχει γυριστεί από την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, η σφοδρή επίθεση που δέχτηκε για να αποσυρθεί οδήγησε την επιτροπή να δώσει το βραβείο στο «How Green Was My Valley» -μία επιλογή πιο ασφαλής.



Το μόνο Όσκαρ που κέρδισε τελικά η ταινία ήταν εκείνο του Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.



Επί πέντε δεκαετίες το φιλμ βρισκόταν στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών που καταρτίζεται από τους μεγαλύτερους κριτικούς από όλο τον κόσμο σε ψηφοφορία που διοργανώνει το περιοδικό Sight & Sound.

Η Grace Kelly βραβεύεται ως η καλύτερη ηθοποιός



Προσπαθήστε να θυμηθείτε μερικές ταινίες της Grace Kelly. Το «Rear Window» και το «High Noon» σας έρχεται, πιθανότατα, απευθείας στο μυαλό. Αντίθετα, το «Country Cirl» δεν είναι ανάμεσα σε αυτές που ανακαλείτε στη μνήμη σας. Αυτή όμως ήταν η ταινία για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου τη στιγμή μάλιστα που αντίπαλός της στις υποψηφιότητες ήταν η Judy Garland με την συγκλονιστική ερμηνεία της στο «Α Star Is Born».



Οι δύο ηθοποιοί έπαιζαν αντίστοιχους ρόλους, γυναίκες δηλαδή που βρισκόντουσαν σε ανοδική πορεία τη στιγμή που οι σύζυγοί τους αποτύγχαναν. Όλοι μάλιστα ήταν τόσο σίγουροι για την νίκη της Garland που το NBC είχε στείλει την ημέρα της απονομής των Όσκαρ κάμερα στο μαιευτήριο όπου μόλις είχε γεννήσει η ηθοποιός. Σε τηλεγράφημά του στην Garland ο Groucho Marx έγραψε ότι η απώλεια του Όσκαρ ήταν «η μεγαλύτερη ληστεία μετά από το Brinks».

Ο Francis Ford Coppola χάνει το βραβείο της Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον «Νονό»



Ο «Νονός» είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών. Το 1973 ο Francis Ford Coppola είναι μόλις 33 ετών και η πλέον απόλυτη υποψηφιότητα για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Παρόλα αυτά το χάνει από τον Bob Fosse που είχε σκηνοθετήσει το «Cabaret».



Δυο χρόνια αργότερα ο σκηνοθέτης κέρδισε το Όσκαρ για το δεύτερο μέρος του «Νονού» και κατά την διάρκεια της απονομής έδειξε παντί τρόπω την απογοήτευσή του για την προηγούμενη ήττα.

«Chariots of Fire»



Εποχές 1939 ζήσαμε το 1981 όταν και ο Warren Beatty δεν βραβεύτηκε για την ταινία που γύρισε για τη ζωή του John Reed, του μοναδικού Αμερικανού που ετάφη στην Κόκκινη Πλατεία. Το βραβείο πήγε στο «Chariots of Fire».

Η Marisa Tomei καλύτερη ηθοποιός



Η Marisa Tomei μπορεί να ήταν απολαυστική στο «My Cousin Vinny», ωστόσο απέναντί της είχε μεγαθήρια της έβδομης τέχνης.



Όταν ο Palance ανακοίνωσε ως νικήτρια την Tomei, πολλοί ήταν αυτοί που υποστηρίζουν ότι ανακοίνωσε σκόπιμα λάθος άτομο.



Η Ακαδημία από την πλευρά της επιμένει ότι νικήτρια του 1993 ήταν η Tomei.

«Braveheart»



Το ξεκάθαρο φαβορί εκείνη την εποχή ήταν το «Apollo 13» του Ron Howard. Τελικά η Ακαδημία επέλεξε το Braveheart. Είχε προταθεί για δέκα βραβεία Όσκαρ και κέρδισε τελικά πέντε.

«Saving Private Ryan»



Του πήρε δυο δεκαετίες του Steven Spielberg για να κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ με την ταινία Schindler’s List, το 1994. Το κατόρθωμά του επανέλαβε πέντε χρόνια αργότερα για το πολεμικό δράμα Saving Private Ryan.



Η διάσωση του στρατιώτη Ryan έχει λάβει πολύ καλές κριτικές για το ρεαλισμό των σκηνών μάχης. Ειδικότερα η σκηνή που αναπαράγει την απόβαση στην παραλία Omaha ψηφίστηκε «καλύτερη σκηνή μάχης όλων των εποχών» από το αγγλικό περιοδικό Empire και κατετάγη νούμερο ένα στην λίστα του TV Guide στην λίστα με τις «50 καλύτερες στιγμές του κινηματογράφου».



Η δυναμική της φωτογραφίας που επιμελήθηκε ο Janusz Kamiński ήταν εκπληκτική, αλλά το βραβείο πήγε στο «Shakespeare in Love». Πολλοί λένε ότι η ταινία του Spielberg θα είχε κερδίσει αν δεν υπήρχε ακόμη μία πολεμική το «The Thin Red Line».

O Adrien Brody



Όλοι θαύμασαν την ερμηνεία του Brody ως Władysław Szpilman στην ταινία του Roman Polanski αλλά οι αντίπαλοί του ήταν επίσης συγκλονιστικοί. Για παράδειγμα ο Daniel Day-Lewis στο «Gangs of New York».



Ο Brody τότε ήταν μόλις 29 και είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερου Αντρικού Ρόλου σε τόσο νεαρή ηλικία. Η ταινία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Καννών με τον Χρυσό Φοίνικα, ενώ διεκδίκησε επτά βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία και αυτό της καλύτερης ταινίας.

«Crash»



Πολλοί ήταν αυτοί που αποκάλεσαν την ταινία ως την «καλύτερη χειρότερη» και αυτό γιατί νίκησε απέναντι στο «Brokeback Mountain».



Η Ακαδημία γύρισε επιδεικτικά την πλάτη στο αδιαφιλονίκητο φαβορί, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να διατηρεί το σασπένς και να κάνει την έκπληξη τη στιγμή που πρέπει.



Η φετινή 89η τελετή των βραβείων Oscar την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου θα μεταδοθεί ζωστανά στην COSMOTE TV.



