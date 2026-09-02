Ηλεκτρικό SUV διένυσε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Ένα επταθέσιο ηλεκτρικό SUV, το Škoda Peaq 90, διένυσε την εντυπωσιακή απόσταση των 936 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση, ξεκινώντας από την Τσεχία και καταλήγοντας στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας στην Ολλανδία. Το επίτευγμα αυτό, που αποτελεί ρεκόρ, πραγματοποιήθηκε από τους Marek Jež και Jakub Krs, υπαλλήλους της Škoda που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του οχήματος. Η διαδρομή περιλάμβανε τη διάσχιση της Γερμανίας, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πραγματικές συνθήκες.

Το ρεκόρ αυτονομίας και οι πρωταγωνιστές

Το ταξίδι των 936 χιλιομέτρων, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία στάση για φόρτιση, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες. Οι Marek Jež και Jakub Krs, οι δύο υπάλληλοι της Škoda που ανέλαβαν το εγχείρημα, αρχικά πίστευαν ότι το Peaq θα μπορούσε να υπερβεί την τιμή αυτονομίας που ορίζεται από το πρότυπο WLTP, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.

Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με το «άγχος της φόρτισης» που απασχολεί πολλούς. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εργοστασιακή τους κατανάλωση ενέργειας και την αυτονομία τους, επιτυγχάνοντας εμβέλεια που επιτρέπει τη διάσχιση μεγάλων αποστάσεων.

Το όχημα και οι τεχνικές προδιαγραφές

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη του ρεκόρ ήταν ένα Škoda Peaq 90 παραγωγής. Πρόκειται για ένα επταθέσιο SUV, εξοπλισμένο με μπαταρία χωρητικότητας 91 kWh, εκ των οποίων η καθαρή ισχύς ανέρχεται στα 86 kWh.

Ο ηλεκτροκινητήρας του οχήματος αποδίδει 210 kW, ενώ η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς. Το Peaq διέθετε ζάντες 19 ιντσών και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, τα οποία είναι μέρος του εξοπλισμού παραγωγής. Πριν την αναχώρηση, η θύρα φόρτισης του οχήματος σφραγίστηκε, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπήρχε καμία ενδιάμεση φόρτιση.

Η διαδρομή και οι αρχικοί στόχοι

Η διαδρομή ξεκίνησε από το εργοστάσιο Mladá Boleslav στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου παράγεται το Peaq. Ως προορισμός για την απόπειρα κατάρριψης του ρεκόρ επιλέχθηκε η Ολλανδία. Το ταξίδι πέρασε μέσα από τη Γερμανία, ακολουθώντας δευτερεύοντες δρόμους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει στην εύρεση της βέλτιστης διαδρομής.

Αρχικός στόχος ήταν η άφιξη στο Άμστερνταμ, μια απόσταση περίπου 850 χιλιομέτρων, χωρίς φόρτιση, κάτι που θα θεωρούνταν ήδη μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, ο Jakub Krs ήταν πιο αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι το όριο των 900 χιλιομέτρων θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Επίσημη παρακολούθηση και επέκταση του ταξιδιού

Το όλο εγχείρημα παρακολουθούνταν επίσημα από την αρχή πιστοποίησης TÜV Süd, η οποία διασφάλιζε την εγκυρότητα της προσπάθειας. Επίσης, εκπρόσωποι του Τσεχικού Βιβλίου Ρεκόρ ήταν παρόντες, δείχνοντας ενδιαφέρον για το τελικό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η κατάσταση εξελίχθηκε τόσο ενθαρρυντικά που οι Marek Jež και Jakub Krs αποφάσισαν να επεκτείνουν το αρχικό τους σχέδιο. Αντί να σταματήσουν στο Άμστερνταμ, συμφώνησαν να οδηγήσουν μέχρι τη θάλασσα, προσθέτοντας περίπου 50 χιλιόμετρα στην πορεία τους. Η διαδρομή διέσχισε την περιοχή της Σαξονίας στη Γερμανία, με το πλήρωμα να συνοδεύεται από τον ποταμό Σπρέε και να διασχίζει τον ποταμό Έλβα.

Η τελευταία ενεργειακή ικμάδα της μπαταρίας, η οποία είχε φορτιστεί πλήρως στο εργοστάσιο Mladá Boleslav, καταναλώθηκε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, κοντά στις παραλίες του Zandvoort, σηματοδοτώντας το τέλος του ταξιδιού ρεκόρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta