«Γυναίκες της Μεσογείου»: Έκθεση στα Χανιά αναδεικνύει τη γυναικεία μορφή στον χρόνο

Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, ανοίγει τις πύλες της στα Χανιά η εικαστική έκθεση με τίτλο «Γυναίκες της Μεσογείου», η οποία φιλοξενείται στο Παλιό Βενετσιάνικο Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιούνται μεταξύ 17:00 και 20:00. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την έκθεση καθημερινά, από τις 12:00 έως τις 20:00, μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση αυτή έχει ως κεντρικό της θέμα τη γυναικεία μορφή όπως αυτή εξελίχθηκε και αποτυπώθηκε μέσα στον χρόνο, με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναίκα της Μεσογείου.

Η κεντρική ιδέα της έκθεσης

Η έκθεση «Γυναίκες της Μεσογείου» έχει ως βασικό της σκοπό να αναδείξει τη φιγούρα της γυναίκας μέσα στον χρόνο, όπως αυτή έχει καταγραφεί από σύγχρονους δημιουργούς. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται συγκεκριμένα στη γυναίκα της Μεσογείου, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές της πτυχές και ρόλους.

Η γυναικεία φιγούρα παρουσιάζεται μέσα από διάφορες εκφάνσεις, όπως η αρχαία θεά, η Θεομήτωρ, η γυναίκα του αγρού, η γυναίκα του Αγώνα, της καθημερινότητας, της οικογένειας και της φιλοξενίας. Παράλληλα, εξετάζεται και η γυναίκα ως είδωλο και ως μορφή των Τεχνών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της παρουσίας της στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η Μεσόγειος ως πηγή έμπνευσης

Η επιλογή της Μεσογείου ως θεματικού άξονα δεν είναι τυχαία, καθώς η θάλασσα αυτή περιγράφεται ως περίκλειστη, γεμάτη αρχαίους πολιτισμούς, γλώσσες και δημιουργήματα, αποτελώντας έναν τόπο με βαθιές ρίζες και ιστορία. Αυτό το πλούσιο πολιτισμικό υπόβαθρο λειτούργησε ως έμπνευση για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση.

Η Κρήτη, ως μέρος της Μεσογείου, θεωρήθηκε το καταλληλότερο θέατρο για την παρουσίαση αυτής της θεματικής. Το Παλιό Βενετσιάνικο Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου, που βρίσκεται στο κέντρο του λιμανιού των Χανίων, προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τη φιλοξενία των έργων, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα και τη σύνδεση με την ιστορία της περιοχής.

Καλλιτεχνικές δημιουργίες και συνδιοργάνωση

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα οποία δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από το συγκεκριμένο θέμα της γυναίκας της Μεσογείου. Οι δημιουργοί προέρχονται τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κρήτη, προσφέροντας μια ποικιλία ερμηνειών και προσεγγίσεων στο κεντρικό θέμα.

Η συνδιοργάνωση της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από την Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με την επιμελήτρια εικαστικών εκθέσεων και καθηγήτρια Ράνια Καπελιάρη. Η διοργάνωση τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του Δήμου Χανίων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της εκδήλωσης για την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών συμμετέχει στην έκθεση, παρουσιάζοντας τις δικές τους εικαστικές προσεγγίσεις στη γυναικεία μορφή της Μεσογείου. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι οι: Μαρία Αποστόλου, Αθήνα Γαλανάκη, Μαρία Γενιτσαρίου, Μαρία Διακοδημητρίου, Τάνια Δρογώση, Ματθαίος Εγγλεζάκης, Ράνια Καπελιάρη, Γεωργία Κοκκίνη, Κωνσταντίνος Κουνάλης, Θάνος Λιάκος, Νίνα Μάλαμα, Σοφία Μανιατάκη, Ευάγγελος Μήτσιου, Νίκη Μιχαηλίδου, Παγώνα Ξενάκη, Πέτρος Ξενάκης, Σοφία Μαρία Ξενάκη, Μαρία Παπαδημοπούλου, Αγλαΐα Περράκη, Πόλυ Τσακίρη, Ιωάννα Φουντά, Σοφία Φουντουλάκη, Φωτεινή Χαμιδιέλη, Θόδωρος Χαρμάνης και Carole Salameh.

Οι καλλιτέχνες αυτοί, μέσα από τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής τους, προσφέρουν μια πολυδιάστατη οπτική της γυναίκας, αναδεικνύοντας την ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική της παρουσία στον μεσογειακό χώρο. Η ποικιλία των ονομάτων και των καταγωγών τους, από την Αθήνα και την Κρήτη, συμβάλλει στον πλουραλισμό των εκθεμάτων και των ερμηνειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki