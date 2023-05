Ξεκίνησε ο θερινός κινηματογράφος στο Σταύρος Νιάρχος με δωρεάν είσοδο- Δείτε το πρόγραμμα

Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Park your Cinema και Park your Cinema Kids επιστρέφουν για όγδοο συνεχόμενο καλοκαίρι και προσκαλούν το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω από τα αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, το Park your Cinema συνεργάζεται για τρίτη χρονιά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Παράλληλα, τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF). Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Park your Cinema κάθε Κυριακή στις 9 μ.μ. με δωρεάν είσοδο

Φέτος το καλοκαίρι στο Park your Cinema προβάλλονται ταινίες επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που βλέπουν το μέλλον ως συναρπαστική βόλτα στο άγνωστο: εμβληματικές ταινίες των 80ς και των 90ς (Επιστροφή στο Μέλλον, Παιχνίδια Πολέμου, Οι Άντρες με τα Μαύρα, H Μέρα της Μαρμότας, Οι Αρειανοί Επιτίθενται, Big, Jurassic Park, O Σιδερένιος Γίγαντας), αλλά και μεταγενέστερες (Ξαφνικά…30, Μετά την Επόμενη Μέρα, Wall-E, Interstellar, Μικρόκοσμος, Ready Player One).

Επιστροφή στο Μέλλον | 28/5

ΗΠΑ, 1985

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις

Σενάριο: Ρόμπερτ Ζεμέκις, Μπομπ Γκέιλ

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Τζέι Φοξ, Κρίστοφερ Λόιντ

Ο Μάρτι ΜακΦλάι, ένας δεκαεπτάχρονος μαθητής λυκείου, εγκλωβίζεται κατά λάθος στο 1955, πηγαίνοντας 30 χρόνια πίσω στον χρόνο. Με τη βοήθεια του φίλου του, καθηγητή Έμετ Μπράουν, προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στο 1985, σε μία κλασική κινηματογραφική περιπέτεια που μετατρέπεται σε μάχη απέναντι στον χρόνο. Η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις αγαπήθηκε από γενιές σινεφίλ, έγινε σημείο αναφοράς και παραμένει μέχρι σήμερα ένα ορόσημο της ποπ κουλτούρας των 80s.

Παιχνίδια Πολέμου | 4/6

ΗΠΑ, 1983

Σκηνοθεσία: Τζον Μπάνταμ

Σενάριο: Λόρενς Λάσκερ, Γουόλτερ Φ. Παρκς, Γουάλον Γκριν

Πρωταγωνιστούν: Μάθιου Μπρόντερικ, Άλι Σίντι, Ντάμπνι Κόλμαν

Ένα παιδί-θαύμα στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδέεται άθελά του σε έναν απόρρητο υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έτσι ξεκινάει ένα παιχνίδι μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας και, χωρίς να το αντιληφθεί, ο νεαρός ήρωας γίνεται υπεύθυνος για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί να πείσει τον υπολογιστή ότι ήθελε να παίξει απλώς ένα παιχνίδι; Μια πρωτότυπη και άκρως απολαυστική εφηβική περιπέτεια, βγαλμένη από την καρδιά των 80s, που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και στη δράση.

Η Μέρα της Μαρμότας | 11/6

ΗΠΑ, 1993

Σκηνοθεσία: Χάρολντ Ράμις

Σενάριο: Ντάνι Ρούμπιν, Χάρολντ Ράμις

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Μάρεϊ, Άντι ΜακΝτάουελ

Ένας μετεωρολόγος καλείται να καλύψει ένα θέμα για μια μαρμότα που μπορεί να προβλέψει τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για την τέταρτη χρονιά που παρακολουθεί το τοπικό έθιμο και δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να κρύψει την αγανάκτησή του. Όταν ξημερώνει η “επομένη”, ανακαλύπτει ότι έχει εγκλωβιστεί στην ίδια μέρα, η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Αρχικά, χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία προς όφελός του ώσπου συνειδητοποιεί ότι είναι καταδικασμένος να ζει για την υπόλοιπη αιωνιότητα στο ίδιο μέρος, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους και κάνοντας τα ίδια πράγματα. Μέχρι που θα ανακαλύψει τη λύτρωση στη συμφιλίωση με το πέρασμα του χρόνου. Μια εμβληματική και αξέχαστη κωμωδία για την έννοια και τις διαστάσεις του χρόνου, για τη μοναδικότητα της κάθε στιγμής, για την περιπέτεια του έρωτα.

Αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.