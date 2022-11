Μινιμαλισμός: Πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας;

Το μίνιμαλ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και δημοφιλή κεφάλαια της σύγχρονης αισθητικής. Ο ορισμός του αφορά σε ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε αρχικά στη ζωγραφική και τη γλυπτική, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960. Ο Μινιμαλισμός μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη τάση που εφαρμόζεται και στην αισθητική του σπιτιού, με επιρροές στο στυλ της κουζίνας, του σαλονιού αλλά και των υπνοδωματίων.

Πέρα από τάση, το μίνιμαλ μπορεί να θεωρηθεί και ως μια πρακτική που βελτιώνει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κι αυτό γιατί το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η λογική less is more.

Πάμε να δούμε λοιπόν τους τρόπους αλλά και τα σημεία του σπιτιού μέσα από τα οποία γίνεται η ζωή μας καλύτερη!

Minimal και στην κουζίνα

Η αισθητική αυτής της κατηγορίας μπορεί να κυριαρχήσει και στην κουζίνα και να βάλει την καθημερινότητά μας σε τάξη. Οι σύγχρονες κουζίνες ξεφεύγουν από τα παλαιότερα δεδομένα και παρουσιάζουν elegant αλλά ταυτόχρονα και απλά στοιχεία, που ταιριάζουν ομοιόμορφα σε κάθε χώρο, είτε είναι μικρός, είτε μεγάλος. Μια μίνιμαλ κουζίνα, όπως και αυτές της gruppocucine.gr, είναι βγαλμένη από το μέλλον, με μοντέρνα έπιπλα και στυλ, που όχι μόνο εξυπηρετούν τον σκοπό της αισθητικής αλλά προσφέρουν και την απαραίτητη λειτουργικότητα, σε ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη του σπιτιού.

Η κουζίνα του μέλλοντος θα κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη καθώς θα σε βοηθήσει να εστιάσεις στα απλά και καθημερινά πράγματα και θα σου δώσει το ερέθισμα να κάνεις και ένα decluttering, κρατώντας στον χώρο σου, μόνο αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι.

Ντουλάπες και συναφή έπιπλα

Ένα ακόμη στοιχείο του σπιτιού είναι και οι ντουλάπες ή οι συρταριέρες που σίγουρα θα χρειαστείς στο υπνοδωμάτιο ή σε κάποιον άλλο χώρο. Εδώ το μίνιμαλ εστιάζει στον σχεδιασμό αλλά και στις γραμμές του επίπλου, που το κάνουν να δείχνει και να είναι απλό. Μια μίνιμαλ ντουλάπα μπορεί να σε βοηθήσει να δώσεις μια άλλη, διαφορετική «πνοή» στον χώρο σου, ενώ θα σου χαρίσει και το ερέθισμα να οργανώσεις καλύτερα τα ρούχα και τα πράγματά σου.

Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσεις έναν λειτουργικό και συνάμα ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο, που θα αλλάξει τη γενικότερη ματιά σου, στην απλότητα των πραγμάτων.

Απλότητα παντού!

Το Art Minimal ή όπως αλλιώς λέγεται, «η τέχνη του ελάχιστου» είναι μια γενικότερ φιλοσοφία που αξίζει να την ακολουθούμε, όχι μόνο στην αισθητική και αρχιτεκτονική, αλλά και στη γενικότερη πορεία της ζωής μας. Αυτό θα σε βοηθήσει να ζήσεις περισσότερο με λιγότερα και θα το κάνεις σαν moto της ζωής σου.

Συνήθως, στην καθημερινότητά μας είμαστε απασχολημένοι με πολλά πράγματα, που αν το καλοσκεφτείς, τα περισσότερα από αυτά είναι ασήμαντα. Μια πτυχή στην οποία μπορεί να συμβάλει ο μινιμαλισμός είναι και αυτή, καθώς θα σου δείξει τι είναι τελικά σημαντικό για να

ασχοληθείς μαζί του. Μπορεί με λίγα λόγια να λειτουργήσει σαν αντίδοτο στην υπερφόρτωση που βιώνουμε, με πολλά και διάφορα πράγματα, καθημερινά.

Συνοπτικά, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα! Το Art Minimal μπορεί να συμβάλλει στα εξής:

✔ Να εστιάσουμε μόνο σε σημαντικούς στόχους.

✔ Να ζούμε κάθε στιγμή, απολαμβάνοντάς την πραγματικά.

✔ Να επενδύσουμε σε ανθρώπινες σχέσεις που μας κάνουν καλό.

✔ Να έχουμε ευγνωμοσύνη.

✔ Να μην επενδύουμε σε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε.

✔ Να απομακρύνουμε οτιδήποτε μας κάνει να μην αισθανόμαστε καλά.

✔ Να φροντίσουμε το μυαλό αλλά και το σώμα μας.

✔ Να εστιάζουμε την προσοχή μας στο τώρα.

Αν θέλεις κι εσύ να αλλάξεις στάση ζωής, ακολούθησε τους μικρούς και απλούς κανόνες του μινιμαλισμού στο σπίτι και στη ζωή σου.

Αυτό θα σε βοηθήσει να ζήσεις πραγματικά, επιλέγοντας όλα αυτά που σε κάνουν χαρούμενο/η.