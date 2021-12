Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών σύμφωνα με το IMDB

Η γνωστή πλατφόρμα για ταινίες και σειρές παγκοσμίως, η IMDB, την οποία συμβουλεύονται καθημερινά χιλιάδες αναγνώστες, καταγράφει τις… τάσεις σχετικά με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.



Η σχετική λίστα με τις 250 κορυφαίες ταινίες του IMDB, περιλαμβάνει ταινίες ψπου έχουν βαθμολογηθεί από εκατομμύρια θεατές, και όσοι την παρακολουθούν θα έχουν προσέξει ότι αν και αλλάζει συνεχώς, ωστόσο, οι ταινίες που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις – που θεωρούνται έτσι κι αλλιώς all time classic – παραμένουν αμετάβλητες εδώ και πολλά χρόνια.



Δείτε τις 10 ταινίες που έχουν την μεγαλύτερη βαθμολογία στον δημοφιλή ιστότοπο.

1. The Shawshank Redemption (1994)

Βαθμολογία: 9,2

Στην ταινία περιγράφεται η ιστορία του Άντι Ντιφρένς, ενός τραπεζίτη, ο οποίος μένει στην κρατική φυλακή Shawshank για σχεδόν δύο δεκαετίες κατηγορούμενος άδικα για το φόνο της γυναίκας του και του εραστή της. Εκεί αναπτύσσει φιλία με ένα συγκρατούμενο με το όνομα Έλις Ρέντινγκ και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας ώσπου φτάνουν και οι δύο στη λύτρωση.



2. The Godfather (1972)

Βαθμολογία: 9,1

Το “The Godfather” θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και όχι άδικα. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εξαρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο και φυσικά την ατάκα “I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου. ...

