Τζον Τάραμας: Μάθημα Πόκερ 1. Πώς να παίξω στην αρχή του παιχνιδιού

Ο Τζον Τάραμας μας εξηγεί γιατί η θέση στην οποία βρισκόμαστε θα καθορίσει το πώς θα παίξουμε το φύλλο μας και μας δίνει δωρεάν τον απόλυτο πίνακα αρχικών κινήσεων.

Το σημερινό επεισόδιο είναι θεματικό και δεν περιέχει ερωτήσεις όπως τις προηγούμενες φορές.

Πριν δύο εβδομάδες αναφερθήκαμε στα τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν παίξετε πόκερ: 1. Εύρος φύλλων. 2. Τι κάνουμε όταν ανοίξει το flop. 3. Ποια είναι η σημασία της θέσης μας (in position & out of position) και σας υποσχεθήκαμε να αναλύσουμε καθένα απ’ αυτά σε ένα μοναδικό podcast.

Έφτασε η ώρα, λοιπόν, να μιλήσουμε για το εύρος φύλλων. Τζον καλησπέρα.

«Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε για το εύρος φύλλων, με τι κάνουμε raise σε ένα τραπέζι με 6 άτομα, τι πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε στις 4 τελευταίες θέσεις του τραπεζιού και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει φυσικά να γνωρίζει ένας παίκτης πόκερ.»

Το πιο σημαντικό πράγμα όταν ξεκινάει φαντάζομαι καθώς είναι η αρχή του παιχνιδιού.

«Να προσθέσω εδώ, Πάνο, πως είναι πάντα καλύτερα όταν μπαίνουμε μέσα να κάνουμε raise.

Είναι πάντα καλύτερα, έχοντας τα φύλλα που πρέπει, να κάνουμε raise. Να αυξήσουμε το στοίχημά μας στα 2.5 ή 3 δολάρια. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που δεν έχει κάνει κάποιος raise πριν από εμάς, καθώς αν υπάρχει action νωρίτερα η «άσκηση» λύνεται με διαφορετικό τρόπο.

Να ξεκαθαρίσουμε πως σε αυτό το podcast αναλύουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε όταν μιλάμε εμείς πρώτοι, δηλαδή οι παίκτες πριν από εμάς έχουν «πετάξει» τα φύλλα τους.»

Ωραία, σαφές. Να πούμε στον κόσμο ότι μιλάμε για τις 4 τελευταίες θέσεις στο τραπέζι οι οποίες είναι οι εξής: Early Position, Middle Position, Cut Off και η τελευταία θέση που ονομάζεται Button. Προφανώς όσο πιο κοντά στο τέλος είναι η θέση σου, τόσο μεγαλύτερο το πλεονέκτημα που κατέχεις. Αρα, από ότι καταλαβαίνω Τζον, μπορείς να «ανοίξεις», να κάνεις δηλαδή raise και με λιγότερο καλό φύλλο συγκριτικά με το αν είσαι σε μία από τις πρώτες θέσεις του τραπεζιού. Σωστά;

«Ακριβώς. Σε τραπέζι με 6 παίκτες όπου είσαι σε early position, ή σε τραπέζι με 9 παίκτες όταν είσαι στην 5η θέση που είναι σαν να είσαι σε early position πρέπει να κάνεις με πιο σφιχτό range. Για παράδειγμα, ενώ ανοίγεις στο early position με «ρήγα-8», η με «ντάμα-9» όμοιου χρώματος πάντα, στο button που είναι η τελευταία θέση του τραπεζιού μπορείς να ανοίξεις με «ντάμα-3» ομόχρωμα ή με «βαλέ-5» ομόχρωμα, ή ακόμα και με «10-6» ομόχρωμα γιατί δεν έχεις άλλον παίκτη μετά από εσένα. Ακολουθούν τα blinds. Άρα όπως είπες το εύρος φύλλων αυξάνεται όσο πιο κοντά βρίσκεται η θέση μας προς στο τέλος του τραπεζιού.»

Ωραία, να πούμε στον κόσμο παρότι ο Τζον θα μας πει κάποια παραδείγματα σήμερα, επειδή οι κινήσεις του είναι πολύ σύνθετες, στην σελίδα που ακούτε το podcast θα βρίσκεται και ένα αναλυτικό πινακάκι με όλες τις κινήσεις. Ένα πινακάκι που ο Τζον είχε την καλοσύνη να μας χαρίσει.

Άρα, ουσιαστικά όλο το πλαίσιο πιθανών κινήσεων από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεστε: Early Position, Middle Position, Cut Off ή Button θα το έχετε στην διάθεσή σας και μπορείτε να ξεκινήσετε να το μελετάτε. Τζον, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πινακάκι.

Γι’ αυτούς που μας ακούνε όμως, ίσως έχει νόημα να μας δώσεις κάποια παραδείγματα έτσι για να καταλάβουμε περίπου πως πρέπει να κινηθεί κάποιος. Επαναλαμβάνουμε, όταν βρίσκεται σε μία από αυτές τις 4 θέσεις, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση (raise) πιο πριν και πάντα με την προϋπόθεση ότι θα μιλήσουμε για να αυξήσουμε.

«Να αυξήσουμε οπωσδήποτε, να προσθέσω δηλαδή να κάνουμε raise. Συνήθως είναι επί τρία. Αν είναι τα blinds μισό-ένα. Καλό είναι επί τρία, ή έστω επί δυόμιση. Όχι λιγότερο. Γιατί τότε έχουμε πιθανότητες να πετάξουν τα blinds στο μισό-ένα και να κερδίσουμε το 1.5 δολάριο που είναι μέσα. Γι’ αυτό κάνουμε raise, δηλαδή αύξηση του στοιχήματος. Και διότι αν κάποιος μας κάνει call και ανοίξουν τα τρία πρώτα φύλλα στο επόμενο podcast θα μάθουμε πως θα επιχειρήσουμε να κάνουμε για να κερδίσουμε τα 6 ευρώ (είχαμε κάνει raise και μας έκανε call) που υπάρχουν μέσα. Εχουμε 2η πιθανότητα δηλαδή στο flop μετά το raise που κάναμε.»

Αυτό είναι που θα αναλύσουμε στο επόμενο podcast. Είναι το 2ο από τα 3 βασικά πράγματα. Το flop. Σήμερα αναλύουμε την περίπτωση στην οποία βρισκόμαστε στις 4 τελευταίες θέσεις του τραπεζιού και έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν έχει κάνει κάποιος κάποια κίνηση πριν και εξετάζουμε ανάλογα το φύλλο μας το ενδεχόμενο να κάνουμε raise ή να πάμε πάσο.

«Ακριβώς, να πούμε ένα δύο παραδείγματα σε εξάρι τραπέζι όταν είμαστε early position. Είναι η πρώτη θέση ή σε εννιάρι είμαστε στην 5η θέση. Με «Ρίγα-οχτώ» ξεκινάει κάποιος να κάνει raise, «άσο-δύο» ομόχρωμα, για ομόχρωμα μιλώντας πάντα. «Ρίγα-οχτώ» ομόχρωμο, «ντάμα-εννιά» ομόχρωμο, «βαλέ-εννιά» ομόχρωμο, «ρίγα-βαλέ» που δεν είναι ίδιο χρώμα. Ξεκινάει από αυτά τα φύλλα.»

Κάτω από το «ρίγα-οχτώ» πας πάσο δηλαδή, ε;

«Ακριβώς, είναι η βάση το «ρίγα-οχτώ». Τα φύλλα που μόλις τώρα είπα είναι η βάση. Όταν λέμε «ντάμα-εννιά», early position μπορείς να κάνεις raise αν είναι ομόχρωμα. Όχι με «ντάμα-οχτώ», ούτε με «ντάμα-εφτά». Και εφόσον κάνεις με «ντάμα-εννιά», εννοείται πως κάνεις με «ντάμα-δέκα», ντάμα-βαλέ και ντάμα-ρίγα και λοιπά.

Η βάση, λοιπόν, είναι το «ρίγα-οχτώ» ομόχρωμο, «ντάμα-εννιά» ομόχρωμο, «βαλέ-εννιά», ομόχρωμο, «δέκα-εννιά» ομόχρωμο, πάντα όμως για early position.

Ένα τελευταίο παράδειγμα, αλλά για το button μιλώντας μπορούμε και με το «ντάμα-τρία» ομόχρωμα, τόσο χαμηλά φύλλα ή «βαλέ-πέντε» ομόχρωμα ή «δέκα-έξι» ομόχρωμα. Αυτά μόνο στο button όμως.

Αλλά όπως είπες θα υπάρχει ένα πινακάκι στο site που σας το κάνω δώρο, γιατί αυτά κάναμε μήνες για να τα βρούμε και δεν είναι εύκολο να τα βρεις σε 1-2 ημέρες παρότι υπάρχουν στο internet αλλά χρειάζονται χρόνο για ψάξιμο. Εχει γίνει πολύ δουλειά για να είναι έτοιμο. Σου δείχνει με ποια φύλλα ακριβώς θα κάνεις raise όταν είσαι ο πρώτος που μπαίνει στην πάσα για να κάνει raise.»

Για τα ζευγάρια να πούμε ένα μικρό παράδειγμα παρότι αυτά όπως είπαμε είναι γραμμένα στον πίνακα που υπάρχει στο site.

«Ναι, είναι 7ρια. Early position είναι τα 7ρια ενώ button είναι και τα 2ρια. Όπως είπες Πάνο όσο πηγαίνεις προς το τέλος, π.χ στο middle position είναι και τα 5ρια. Στο cutoff (μία θέση πριν την τελευταία θέση στο τραπέζι) είναι και τα 4ρια. Εχει σημασία και η λεπτομέρεια. Ας πούμε στο cutoff είναι το «ασο-οχτώ off», που σημαίνει ότι δεν είναι ομόχρωμα. Ενώ μία θέση πριν το cutoff είναι το «άσο-δέκα». Όλα φτιαγμένα με το μοιρογνωμόνιο έτσι ώστε να είναι σωστή η κίνηση που κάνεις.»

Είναι τα φύλλα που κάνεις raise από τις συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό που ουσιαστικά μαθαίνουμε σήμερα μιλώντας για την αρχή του παιχνιδιού είναι πότε πρέπει να κάνουμε raise ανάλογα από την θέση που βρισκόμαστε και δεν έχει μιλήσει κάποιος πριν από εμάς. Σε διαφορετική περίπτωση πάμε πάσο.

Ωραία, κάναμε εμείς raise αλλά κάποιος μας κάνει call και δεν παίρνουμε το pot και δεν τελειώνει εκεί η παρτίδα όπως υπολογίζαμε. Τι κάνουμε τότε;

«Αυτό είναι που θα αναλύσουμε στο επόμενο podcast. Τώρα είναι η ώρα που θα ανοίξει το flop, αλλά εμείς είμαστε ο «αρχηγός» καθώς εμείς είμαστε αυτοί που είχαμε κάνει raise και όπως θα πούμε στο επόμενο podcast τώρα που θα ανοίξει το flop μπορούμε να προσποιηθούμε πολλά πράγματα και να διεκδικήσουμε τα χρήματα που βρίσκονται μέσα.»

Τζον σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω δώσαμε μία γενική ιδέα τι πρέπει να προσέξει κανείς όταν ξεκινάει. Σίγουρα δεν μπορεί να τα μάθει όλα σε ένα 10λεπτο podcast. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε ξανά που μας έχεις δώσει το πινακάκι που περιγράφει αναλυτικά την κάθε κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Επαναλαμβάνω πως θα το βρείτε στην σελίδα που βρίσκεται το podcast.

«Πάνο, αν υπάρχουν 20 πολύ σημαντικά πράγματα (αν και λέω λίγα) για να γίνει κάποιος κερδοφόρος στο πόκερ, σίγουρα αυτό είναι το πρώτο από τα είκοσι.»

Τζον σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη η μεθεπόμενη εβδομάδα για να μάθουμε τι κάνουμε όταν ανοίξει το flop.

«Καλό βράδυ Πάνο, καλό βράδυ και στους ακροατές.»

