Μέσα από αυτό το website μπορείς να ακούσεις 1.387 διαφορετικά είδη μουσικής με μερικά κλικ



Τι θα έλεγες να ανακαλύψεις… πάνω από 1.000 είδη μουσικής με μερικά κλικ; Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το laptop ή το smartphone σου, μπαίνοντας στο website Every Noise at Once.

Εκεί θα δεις να αραδιάζονται μπροστά σου συνολικά 1.387 είδη μουσικής. Κάνοντας απλά ένα κλικ πάνω στο κάθε ένα από αυτά, η μουσική θα ξεκινήσει να παίζει. Πιθανόν θα συναντήσεις και κάποια είδη που δεν γνώριζες καν ότι υπάρχουν.

.itspossible.