Ημιμαραθώνιος Κρήτης: Ευφάνταστο βίντεο καλεί τους δρομείς να κάνουν την εγγραφή τους

Για ακόμα μία φορά, οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης πρωτοπορούν με ένα ευφάνταστο βίντεο, το οποίο καλεί τους δρομείς να κάνουν την εγγραφή τους στον αγώνα.

Ο ημιμαραθώνιος Κρήτης θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου και με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει, το νέο σποτ της διοργάνωσης με αρκετά χιουμοριστική διάθεση δείχνει το… προσωπικό του κέντρου πληροφοριών που μιλάει… 17 γλώσσες και 46 διαλέκτους!

Διαβάστε το δελτίο τύπου του αγώνα και δείτε το πολύ ιδιαίτερο βίντεο παρακάτω:

«Στις 03 Οκτωβρίου 2021 τα χαμόγελα επιστρέφουν! www.cretehalfmarathon.com

Το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης μας δείχνει πως είναι το γραφείο πληροφοριών του Ημιμαραθωνίου Κρήτης, πλήρως εξοπλισμένο και με προσωπικό που μιλάει 17 γλώσσες και 46 διαλέκτους!

Αν μας καλέσεις we tell you all και αν δεν μας ακούς καλά απλά get the zero!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα You pass Good!

Ο 6ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης επιστρέφει στις 3 Οκτωβρίου 2021 μετά από ένα μικρό διάλειμμα για να γεμίσει χαμόγελα το κέντρο της Κρήτης!

Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από κάθε γωνιά του πλανήτη θα σμίξουν ξανάμε ασφάλεια στην καρδιά της Κρήτης για να τρέξουν , να περπατήσουν και να διασκεδάσουν!

Αγώνες 21,1 χλμ 10 χλμ και 5 χλμ

Πληροφορίες εγγραφές: www.cretehalfmarathon.com

Το υγειονομικό πρωτόκολλο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έχει εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης διοργανώνεται από τον Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αθλη.Σ.Υ