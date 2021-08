Τα 101 online μαθήματα που προσφέρει τώρα δωρεάν το Harvard

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες του κόσμου είναι σε μια φάση συνεχούς μάθησης. Όσο πετυχημένοι κι αν γίνουν, όσα λεφτά κι αν αποκτήσουν, σε όποια ηλικία κι αν έχουν φτάσει, συνεχίζουν πάντα να παίρνουν νέες γνώσεις και να εξελίσσονται.

Και το ιδανικό είναι φυσικά να παίρνεις γνώσεις από κορυφαίες πηγές. Στην παρακάτω λίστα θα δεις μερικά μαθήματα του Harvard τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις δωρεάν. Ναι, το διάσημο πανεπιστήμιο προσφέρει δωρεάν 101 μαθήματα του. Και μπορείς να τα παρακολουθήσεις από το laptop σου. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Μπορείς να δεις την πλήρη λίστα εδώ.

Παρακάτω έχουμε επιλέξει ένα TOP-10.

CS50’s Web Programming with Python and JavaScript

Tackling a Perfect Storm: COVID-19’s Economic Impacts and Crafting an Effective Policy Response

Technology Entrepreneurship: Lab to Market

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

New Ideas for Nonprofit Leaders Webinar

Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking

Women Making History: Ten Objects, Many Stories

Remote Work Revolution for Everyone

Entrepreneurship in Emerging Economies

The Path to Happiness: What Chinese Philosophy Teaches Us about the Good Life