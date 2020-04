Πόσο πιθανό είναι ν’ ακυρωθούν όλα τα καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ;

Κάποιος θα μπορούσε να πει πως την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά εξαιτίας του κορονοϊού σε κάθε γωνιά του πλανήτη, δεν είναι δα και τόσο σημαντικό το τι θα απογίνει με τα μουσικά φεστιβάλ του καλοκαιριού.



Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει πως με δεδομένη την κατάσταση δύσκολα θα μπορέσεις ν' ακούσεις με σιγουριά από κάποιον για το τι θα γίνει.



Σωστά όλα αυτά. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Επειδή, ωστόσο, ήδη έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η εξάπλωση της πανδημίας στην επόμενη ημέρα, τότε σίγουρα το συγκεκριμένο θέμα είναι σοβαρό.



Η μουσική βιομηχανία, άλλωστε, είναι αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον είναι χιλιάδες όσοι εργάζονται σε αυτή.



Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα και πάντα σύμφωνα με τα όσα λένε οι επιδημιολόγοι στην καλύτερη περίπτωση για την Ελλάδα η εξάπλωση του ιού θα αρχίσει την καθοδική της πορεία από τα μέσα Απριλίου ή τις αρχές Μαϊού.



Το ότι θα αρχίσει, όμως, η καθοδική πορεία δεν σημαίνει και πολλά διότι θα πρέπει τα νέα κρούσματα να ελαχιστοποιηθούν. Αυτό σημαίνει πως και αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Ίσως έναν μήνα; Άρα αμέσως- αμέσως έχουμε φτάσει στον Ιούνιο. Και αυτό με βάση το καλύτερο σενάριο.



Προφανώς και μέχρι τότε τα όποια περιοριστικά μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση επιπλέον των σημερινών θα έχουν μειωθεί στο βαθμό που αυτό θα θεωρείται ασφαλές αλλά είναι αυτό αρκετό ώστε να μπορέσουν να διοργανωθούν φεστιβάλ που θα συγκεντρώνουν σε μικρούς χώρους χιλιάδες κόσμου;

Τα καλοκαιρινά φεστιβάλ



Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δείχνει να είναι εύκολη και ήδη πάρα πολλοί το έχουν πάρει απόφαση. Δύσκολα θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όσο καλή κι αν είναι η πρόθεση των διοργανωτών να «τρέξουν» πιο γρήγορα απ’ ότι θα το έκαναν κανονικά.



Ήδη πολλές μεγάλες διοργανώσεις έχουν ακυρωθεί ή έχουν μετατεθεί είτε για αργότερο το φθινόπωρο, είτε για το επόμενο καλοκαίρι (αν και κάτι τέτοιο ουσιαστικά σημαίνει ακύρωση).



Μεγάλη ζημιά, όπως είναι φυσικό, έχουν υποστεί όσα φεστιβάλ ήταν προγραμματισμένα για Απρίλιο και Μάιο τα οποία ακυρώθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη.



Λίγο πιο πολύπλοκη φαίνεται να είναι η κατάσταση για τα φεστιβάλ του Ιουνίου. Ήδη ακυρώθηκε το εμβληματικό Glastonbury Festival στο Somerset της Αγγλίας με περισσότερους από 200.000 επισκέπτες ετησίως το οποίο εφέτος θα γιόρταζε τα 50 του χρόνια και θα είχε ως ως headliners την Taylor Swift, τον Paul McCartney και άλλους! Μόνο για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, φαίνεται πως οι οικονομικές απώλειες για τους διοργανωτές ανέρχονται στα 130.000.000 δολάρια!



Το ίδιο και με το The Governors Ball Music Festival στη Νέα Υόρκη που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαϊού και τις αρχές Ιουνίου.



Την ίδια άσχημη τύχη είχε και το Firefly Music Festival που είναι ένα από τα μεγαλύτερα open-air φεστιβάλ της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. To Firefly ήταν προγραμματισμένο για τις 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου έχοντας ως headliners ονόματα όπως Rage Against The Machine, Billie Eilish και Blink-182.



Σε ότι αφορά την σκληρή μουσική το πρώτο μεγάλο πλήγμα ήρθε με την ακύρωση του εμβληματικού Download Festival που ήταν προγραμματισμένο για το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου και όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του δεν θα πραγματοποιηθεί. Φετινοί headliners θα ήταν οι Kiss, οι Iron Maiden και οι System of a Down!



Το μεγάλο στοίχημα τώρα φαίνεται να είναι το τι θα γίνει με όσα φεστιβάλ έχουν προγραμματιστεί είτε για τέλη Ιουνίου, είτε για τον Ιούλιο. Ειδικά για τη χώρα μας, μάλιστα, εκείνη την περίοδο περιμένουμε δυο μεγάλα φεστιβάλ. Το RockWave που θα φιλοξενήσει, ανάμεσα σε άλλους, τους θρυλικούς Deep Purple και βέβαια το πολυαναμενόμενο Release Festival με headliners όπως οι Mercyful fate (13/6), Judas Priest (17/7), Sabaton (22/7) και Slipknot (24/7).



Πρώτο, crush test, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται η συναυλία των Red Hot Chili Peppers στις 5 Ιουνίου στο πλαίσιο του Eject Festival που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκόπουλο.



Ελπίδα και ευχή όλων μας είναι όλα να πάνε καλά. Να είμαστε υγιείς και σε λίγες εβδομάδες από τώρα να πίνουμε όλοι μαζί μπύρες ακούγοντας σπουδαίες μουσικές.

Η τεράστια οικονομική ζημιά



Μέχρι αυτή η ευχή να βγει αληθινή, ωστόσο, η μουσική βιομηχανία μετράει μεγάλες απώλειες. Όσα φεστιβάλ ακυρώθηκαν επιστρέφουν τα χρήματα σε όσους είχαν ήδη πάρει εισιτήρια. Στα υπόλοιπα, όπως είναι φυσικό, η προπώληση έχει μεγάλη πτώση.



Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί άνθρωποι έμειναν ή θα μείνουν χωρίς δουλειά. Επιπλέον, τα ίδια τα συγκροτήματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης καθώς πέρα από τις αμοιβές τους χάνουν και τα μεγάλα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων τους στις συναυλίες αυτές. Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, πως πολλά συγκροτήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα που ακυρώθηκαν πολλές συναυλίες τους σε διάφορες χώρες εξαιτίας των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων, ζητούν από τους οπαδούς τους να συνεχίζουν να αγοράζουν προϊόντα προκειμένου να τους ενισχύσουν οικονομικά.



Επιπλέον, κάποιες μπάντες που είχαν ήδη βγάλει αναμνηστικά για συγκεκριμένα φεστιβάλ τα οποία αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν τα έχουν βγάλει προς πώληση μέσω internet λέγοντας με προφανή χιουμοριστική διάθεση στους οπαδούς τους πως ο καθένας μας θα ήθελε μια μπλούζα από ένα φεστιβάλ που… ουδέποτε έγινε!



Πέρα από την πλάκα, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Forbes, ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι απώλειες στη μουσική βιομηχανία ενδέχεται να φτάσουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ίσως τελικά να τα ξεπεράσουν!

Τι θα γίνει από το Φθινόπωρο και μετά;



Ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα προκύπτει για το Φθινόπωρο. Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμα με βεβαιότητα να πουν πως δεν θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα του Covid-19.



Υπάρχουν από τώρα, όπως ήδη αναφέρθηκε νωρίτερα, πολλά καλοκαιρινά φεστιβάλ που αναβλήθηκαν για Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Αυτά θα πραγματοποιηθούν κανονικά; Ούτε εδώ μπορεί κάποιος να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση.



Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προστεθεί. Οι κλειστοί χώροι. Αν για το καλοκαίρι μπορεί αυτό να ξεπεραστεί με το να κάθεται αυτός που φοβάται μακριά απ’ όλους τους υπόλοιπους, εδώ δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορέσει ο κόσμος να ξεπεράσει τον φόβο του να βρεθεί σε έναν χώρο που θα χωράνε χιλιάδες άνθρωποι;



Το μόνο δεδομένο είναι πως η ζωή δεν πρόκειται να σταματήσει. Συναυλίες θα προγραμματιστούν, το πιθανότερο, ωστόσο, είναι πως η τύχη τους θα είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία του ιού, τις αναλύσεις των επιστημόνων και τη διάθεση των μουσικόφιλων να αποτινάξουν τον φόβο.



Όπως έλεγαν, όμως, και οι Queen, «the show must go» και αυτό που πρέπει να πιστέψουμε όλοι μας είναι πως σύντομα οι ζωές μας θα επανέλθουν στο φυσιολογικό και το καλοκαίρι μας (και το φθινόπωρο και ο χειμώνας…) θα γεμίσουν μουσικές!

