Το Γούντστοκ της Ελλάδας: Χιλιάδες θεατές της θρυλικής συναυλίας του Κηλαηδόνη στην Βουλιαγμένη

Το βράδυ της 25ης Ιουλίου 1983 πλήθος κόσμου πλημμύρισε την πλαζ της Βουλιαγμένης για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη που έχει χαρακτηριστεί ως το «Γούντστοκ της Ελλάδας».

Συνολικά κόπηκαν 25.000 εισιτήρια, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι βρέθηκαν στη συναυλία.

«Πηγαινοερχόμουν έξι μήνες. Μέτρησα τα πάντα. Το μόνο που δεν προέβλεψα ήταν η μεγάλη προσέλευση του κόσμου» είχε πει σε συνέντευξή του ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.

Ο τραγουδιστής ήταν ο πρώτος που έβγαλε τις συναυλίες από τα γήπεδα. Επί ένα χρόνο σχεδίαζε τη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στην αμμουδιά σε πανηγυριώτικο κλίμα.

«Ηταν Γενάρης του ’83 και χιόνιζε θυμάμαι όταν πήγαμε με τον Λουκιανό στα γραφεία του ΕΟΤ να ζητήσουμε άδεια για να κάνουμε μια συναυλία στην πλαζ. Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ ενθουσιάστηκε.

Μας είπε “φυσικά, κι αν θέλετε έχουμε κι άλλες, πολλές παραλίες”. Φεύγοντας από το γραφείο του, λέω στον Λουκιανό σίγουρα μας πέρασε για τρελούς...”.

Κι εδώ που τα λέμε ήμασταν!», είχε αναφέρει η Άννα Βαγενά.

Το μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή προμήνυε ότι η πλαζ θα "βούλιαζε" από τον κόσμο.

Όταν τα εισιτήρια τελείωσαν οι άνθρωποι είτε πηδούσαν από τους φράχτες είτε έφταναν στην παραλία κολυμπώντας.

Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με παρουσιαστή τον Γιάννη Πετρίδη μετέδιδε απευθείας το καλλιτεχνικό γεγονός.

Η σκηνή βρισκόταν πάνω σε πλωτή εξέδρα 15 μέτρα μέσα στη θάλασσα.

Πρώτος εμφανίστηκε στη σκηνή ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και στη συνέχεια η πιανίστρια Νέλι Σεμιτέκολο έπαιξε κομμάτια ραγκτάιμ του Σκοτ Τζόπλιν και ο πιανίστας Μανώλης Μικέλης έπαιξε τζαζ της εποχής του σουίνγκ.

«Είναι σούρουπο, έχω την πλαζ απέναντί μου, έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος κι εγώ πηγαίνω να αλλάξω για να βγω στη σκηνή. Η εικόνα που αντίκρισα επιστρέφοντας θα μείνει για πάντα μέσα μου, ένα τεράστιο πλήθος. Ηταν πραγματικό σοκ», είχε πει ο Λουκιανός Κηλαηδόνης σε συνέντευξή του στην «Κ» το 2013.

Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τραγούδησε παλιά τραγούδια της δεκαετίας του '40 και του '50.

Ακολούθησε ο Βαγγέλης Γερμανός με την Κρουαζιέρα και την Μπανιέρα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανέβηκε στην σκηνή και είπε από το μικρόφωνο: "Είναι απίστευτο. Είστε όλοι εδώ. Νομίζαμε ότι ήταν πάρτυ - βεγγέρα, αλλά διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ».

«Να μας έχει ο θεός γερούς, πάντα ν’ ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε». Η συναυλία συνεχιζόταν μετά τα μεσάνυχτα, όταν εμφανίστηκε ένα τρεχαντήρι και μια ψαρόβαρκα με κανταδόρους και τη μαντολινάτα του Φώτη Αλέπωρου

. Στη 1 τα ξημερώματα εμφανίστηκε ο Κηλαηδόνης με την Αφροδίτη Μάνου και την μπάντα του Three and the Koukos Band και μια ώρα αργότερα εμφανίστηκε στην σκηνή ο Γιώργος Νταλάρας, τραγουδώντας τα Θερινά σινεμά.

Στις επικρίσεις των δημοσιογράφων για το κομφούζιο που προκλήθηκε στην Παραλιακή ο Κηλαηδόνης απάντησε: «Δεν ξέρω αν το επιχειρήσω άλλη φορά στη Βουλιαγμένη, αλλά μία παρόμοια εκδήλωση θα ήθελα να ξαναγίνει. Δε φταίω εγώ παιδιά αν υπήρξε τέτοια μαζική κινητοποίηση προς τη Βουλιαγμένη. Αυτό που σίγουρα λυπάμαι είναι που ταλαιπωρήθηκαν πολλοί φίλοι. Τώρα που διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχουν χώροι για τόσες χιλιάδες κόσμου, την επόμενη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας!».



