Mermaids and Dudes: Ένα νέο πρωτότυπο κατάστημα για τη θάλασσα και τα παιδιά

Ένα νέο διαδικτυακό κατάστημα, με μεγάλη γκάμα προϊόντων για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως κολύμβηση, ψάρεμα / ψαροντούφεκο, ιστιοπλοΐα,sup/kayak, skimboards και διάφορα άλλα.



Στόχος του είναι, μέσω του σύγχρονου e-shop «Mermaids and Dudes», να οδηγήσει τα παιδιά κάθε ηλικίας από 0 έως 18 χρονών να αγαπήσουν τη θάλασσα, να ψυχαγωγηθούν και να αθληθούν, προάγοντας έναν παραδειγματικό τρόπο ζωής, ενεργητικό και υγιεινό με επίκεντρο τη θάλασσα, από τα πρώτα κιόλας βήματά τους.



Οι ευεργετικές ιδιότητες του υδάτινου στοιχείου, μέσω της άνωσης και της αντίστασής του, ωφελούν στην ανάπτυξη του βρέφους ενώ με την κατάλληλη φυσική εξάσκηση, αρχίζοντας baby swimming (κολύμβηση νηπίων από 5 μηνών έως 4 ετών) σε θερμαινόμενη ειδικά διαμορφωμένη πισίνα, βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τις κινήσεις τους, να διαμορφώνονται οι μύες τους και να αναπτύσσεται σωστά ο σκελετός τους αποκτώντας ευλυγισία.



Στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε όλα αυτά τα είδη που θα βοηθήσουν τα παιδιά να οικειοποιηθούν με τη θάλασσα και την πισίνα.



Οι τομείς που δραστηριοποιείται το «Mermaids and Dudes» δε σταματούν στα βρεφικά, αφού η ποικιλία των προϊόντων θα καλύψει και τις επόμενες ηλικίες στα πρώτα τους hobbies και αθλήματα, είτε είναι η κολύμβηση, είτε η ιστιοπλοΐα ή το kayak,οι βόλτες με SUP ή εξερεύνηση του βυθού με μάσκα και αναπνευστήρα και πολλά άλλα.



Επισκεφτείτε το ολοκαίνουριο και μοναδικό στο χώρο ηλεκτρονικό κατάστημα «Mermaids and Dudes» για να ανακαλύψετε χρήσιμα και ποιοτικά προϊόντα για την καθημερινότητα και τις εξορμήσεις σας με επίκεντρο το παιδί και τη θάλασσα.