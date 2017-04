Το Animasyros γίνεται 10 ετών και επιστρέφει στη Σύρο

Το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων γίνεται 10 χρονών και επιστρέφει για μια πανηγυρική διοργάνωση, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2017, στην Ερμούπολη, την Άνω Σύρο και την Ποσειδωνία Σύρου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

To εορταστικό Animasyros 10, συμπεριλαμβάνει τρία ξεχωριστά διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές & Σπουδαστικό μικρού μήκους, Μεγάλου Μήκους), καθώς και θεματικά πανοράματα ταινιών εκτός διαγωνισμού (Διεθνές, Σπουδαστικό & Ελληνικό Πανόραμα, ταινίες για παιδιά).

Η ετήσια θεματική προτεραιότητα του Animasyros 10, με τίτλο Evrόpi: 28 animation narratives for Europe, είναι αφιερωμένη στο νέο αφήγημα της τέχνης της εμψύχωσης στην Ευρώπη και παρουσιάζεται μέσω ειδικών προβολών και συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώνεται επίσης με αφιερώματα στις τιμώμενες χώρες Λουξεμβούργο και Βραζιλία, καθώς και ειδική ενότητα προβολών ταινιών animation που διερευνούν τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (Blu). Τέλος, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του, το Animasyros καλεί τους φίλους και συνεργάτες του να επιλέξουν ταινίες animation στην ενότητα All of my friends.

Σκηνοθέτες, παραγωγοί, animator, ακόμα και όσοι έχουν ένα animation έτοιμο για προβολή στο (φεστιβαλικό και όχι μόνο) κοινό, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα τρία ξεχωριστά διαγωνιστικά προγράμματα. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου www.animasyros.gr σε 3 ξεχωριστά διαγωνιστικά τμήματα: Διεθνές επαγγελματικό, Σπουδαστικό & Μεγάλου Μήκους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2017. Για αιτήσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το: http://animasyros.gr/app/applicationgr.html

Στο μεταξύ, το Animasyros#tour16_17 συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη (6/5), σε συνεργασία με την Thessaloniki Comic Convention. Εκεί, το Animasyros καταλαμβάνει τη Ρωμαϊκή Αγορά με προβολές των καλύτερων ταινιών κινουμένων σχεδίων για παιδιά και ενήλικες που προβλήθηκαν στο Animasyros 9.0, καθώς και ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο animation για παιδιά 10-12 ετών (συμμετοχές και πληροφορίες στο education@animasyros.gr).

Επιπλέον, για πρώτη φορά, το Animasyros επισκέπτεται την Κύπρο και πιο συγκεκριμένα την Πάφο, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017. Εκεί, στο πλαίσιο του Animattikon Beta, προάγγελο του εξαιρετικά ενδιαφέροντος Animattikon Project, το Animasyros θα εγκαινιάσει το πρόγραμμα του ανακαινισμένου κινηματογράφου Cine-Αttikon και θα επιμεληθεί μια σειρά από προβολές για παιδιά και ενήλικες από το αρχείο του Φεστιβάλ, καθώς και την πολυβραβευμένη ταινία του Ελβετού Claude Baras «Εγώ, ο Κολοκυθάκης» (Ma vie de courgette), με την ευγενική υποστήριξη της Ελληνίδας ευρωβουλευτού, Μαρίας Σπυράκη.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο μικτών τεχνικών animation για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, σε συνεργασία με το ίδρυμα RISE (27/5). Λίγο καιρό μετά, στις 3 Ιουνίου, το Animasyros θα ταξιδέψει στην Άρτα για εκδηλώσεις, τόσο στο διάσημο Γιοφύρι, όσο και στη δημοτική αίθουσα Διώνη, με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων και με τη συνεργασία του Αρτινού Κομιτάτου. Ακόμη, περισσότεροι σταθμοί της περιοδείας αναμένεται να οριστικοποιηθούν σύντομα.

newsit