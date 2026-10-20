Λιμόζ: Καταστροφή ιστορικού δημαρχείου εν μέσω διαδηλώσεων

Σε στάχτη και αποκαΐδια έχει μετατραπεί το μεγαλύτερο μέρος του δημαρχείου του 19ου αιώνα στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία. Το ιστορικό κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2026, με το καμπαναριό του να καταρρέει, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που κατακλύζουν τη χώρα.

Η καταστροφή του ιστορικού κτιρίου

Το δημαρχείο της Λιμόζ, ένα κτίριο που στεκόταν αγέρωχο από το 1883, υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο 143 ετών, το οποίο αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Η οροφή και το καμπαναριό του κτιρίου έχουν καταρρεύσει πλήρως. Τα μαυρισμένα τμήματα του δημαρχείου, οι καμένες επιφάνειες, τα συντρίμμια και τα απομεινάρια των δομικών στοιχείων συνθέτουν ένα σκηνικό που μαρτυρά τη δύναμη της φωτιάς. Ο νομάρχης της Haute-Vienne περιέγραψε την καταστροφή ως εκτεταμένη, δηλώνοντας ότι το κτίριο «έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί».

Η στιγμή της κατάρρευσης και η εξάπλωση της πυρκαγιάς

Το καμπαναριό του δημαρχείου κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα το Σάββατο. Εκείνη τη στιγμή, η φωτιά είχε ήδη φτάσει στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές.

Οι φλόγες είχαν επεκταθεί σε πτέρυγα του κτιρίου, απειλώντας να προκαλέσουν κι άλλες καταρρεύσεις. Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή μεγάλου μέρους του ιστορικού κτίσματος.

Οι διαδηλώσεις και οι δράστες

Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Γαλλία, με τους πολίτες να εκφράζουν την οργή τους ενάντια στην αύξηση του κόστους διαβίωσης και τις κακές συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλε στο κτίριο και έβαλε φωτιά.

Τα ιστορικά κτίρια της Λιμόζ δεν ήταν τα μόνα που δέχτηκαν την οργή των διαδηλωτών. Ομάδες μασκοφόρων έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν και σε άλλα δημαρχεία σε διάφορες πόλεις της χώρας, δείχνοντας την ευρεία έκταση των επεισοδίων.

Απολογισμός επεισοδίων και δηλώσεις

Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων και των επεισοδίων που σημειώθηκαν, συνελήφθησαν περίπου 2.400 άτομα. Παράλληλα, σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου 550.000 άτομα συμμετείχαν στις πορείες, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν τον αριθμό τους σε 800.000. Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην «οργή» και τη «ντροπή» του κοινού, κατηγορώντας ακροαριστερούς ακτιβιστές για μεγάλο μέρος της βίας.

Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς

Εικόνες που έχουν καταγραφεί από drones που πετάνε πάνω από το καμμένο δημαρχείο στη Λιμόζ φανερώνουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που έχει υποστεί το ιστορικό κτίριο. Η οπτική από ψηλά προσφέρει μια ευρεία εικόνα της ζημιάς, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δύσκολα διακρίνονται από το έδαφος.

Οι εναέριες λήψεις επιβεβαιώνουν την ένταση της πυρκαγιάς και την έκταση της καταστροφής, δείχνοντας τα καμένα συντρίμμια και την κατάρρευση των δομικών στοιχείων του δημαρχείου. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ιστορικό κτίριο μετά την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Newsit