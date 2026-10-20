Συνάντηση Χέγκσεθ με Νετανιάχου σε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε συνάντηση τη Δευτέρα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Ισραήλ. Η είδηση μεταδόθηκε από το Axios, φέρνοντας στο φως ένα ταξίδι που μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη επιβεβαίωση. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Η συνάντηση κορυφής στην Ιερουσαλήμ

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, βρέθηκε στο Ισραήλ για μια αιφνιδιαστική επίσκεψη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο Αμερικανός αξιωματούχος συναντήθηκε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και πολιτικών διεργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η πληροφορία για τη συνάντηση μεταδόθηκε από το πρακτορείο Axios, το οποίο αναφέρθηκε στην αιφνιδιαστική φύση του ταξιδιού του Πιτ Χέγκσεθ. Το περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ των δύο ανδρών δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας στο Ισραήλ υποδηλώνει τη σημασία των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών ζητημάτων.

Έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης για το ταξίδι

Παρά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το ταξίδι του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής. Ούτε το Πεντάγωνο, το οποίο είναι αρμόδιο για τις μετακινήσεις του υπουργού Άμυνας, ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έχουν προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει αυτή την έλλειψη επιβεβαίωσης, γεγονός που προσδίδει έναν επιπλέον χαρακτήρα μυστηρίου στην αιφνιδιαστική επίσκεψη. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης από τις αρμόδιες αρχές αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τους λόγους της μη επιβεβαίωσης και την ενδεχόμενη ευαισθησία του θέματος.

Η στήριξη του Αμερικανού προέδρου

Τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η στήριξη αυτή έρχεται ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών και την αμερικανική υποστήριξη προς την ισραηλινή κυβέρνηση. Η στήριξη αυτή θεωρείται σημαντική, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο για το Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου διεκδικεί εκ νέου την πρωθυπουργία.

Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές

Το Ισραήλ βρίσκεται ενόψει βουλευτικών εκλογών, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 27 Οκτωβρίου. Αυτές οι εκλογές είναι οι πρώτες που διεξάγονται στη χώρα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, η οποία σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Η επίθεση της Χαμάς συγκλόνισε το Ισραήλ και είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το πολιτικό κλίμα στη χώρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, με τις εκλογές να διεξάγονται υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων και των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Περιφερειακές εντάσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 βύθισε τη Μέση Ανατολή στο χάος, οδηγώντας σε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και στο Ιράν, γεγονός που έχει αυξήσει περαιτέρω τις περιφερειακές εντάσεις. Το ταξίδι του Αμερικανού υπουργού Άμυνας στο Ισραήλ πραγματοποιείται σε αυτό το ιδιαίτερα ευαίσχυτο και ασταθές περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis