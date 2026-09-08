Ο Τραμπ παρουσίασε στολές της Διαστημικής Δύναμης με αναφορές σε «Star Wars» και Ναζί

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε εκ νέου συζητήσεις με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου αποκάλυψε τις προτεινόμενες στολές για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (USSF). Οι εικόνες αυτές έγιναν αμέσως viral, προκαλώντας σάλο, καθώς οι στολές παραπέμπουν έντονα σε ενδυμασίες από τις ταινίες «Star Wars» αλλά και σε στολές των Ναζί.

Η αποκάλυψη των στολών και οι αντιδράσεις

Στις δημοσιευμένες εικόνες, το κυρίαρχο χρώμα στις στολές που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική Διαστημική Δύναμη είναι το γκρι και το μαύρο, καθώς και ποικίλες αποχρώσεις τους. Αυτή η χρωματική παλέτα και η γενικότερη αισθητική των στολών «φέρνουν» σε ενδυμασίες που σχετίζονται με τους Ναζί, ενώ παράλληλα θυμίζουν έντονα χαρακτήρες από το σύμπαν του «Star Wars».

Επιπλέον, στις στολές ξεχωρίζουν τα λογότυπα της Υπηρεσίας, τα οποία είναι εμφανώς τοποθετημένα στο ύφασμα, στο καπέλο και στη ζώνη των μελών της Διαστημικής Δύναμης. Η συγκεκριμένη δημοσίευση, όπως ήταν αναμενόμενο, πυροδότησε άμεσα πλήθος αντιδράσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για τις επιλογές αυτές.

Παραπομπές σε κινηματογραφικές ταινίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «New York Post», οι συγκεκριμένες στολές παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με αυτές που εμφανίζονται στην κινηματογραφική παραγωγή «Starship Troopers» του 1997. Η εν λόγω ταινία βασίστηκε στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για το είδος.

Η πλοκή της ταινίας διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, περιγράφοντας έναν σκληρό διαγαλαξιακό πόλεμο στον οποίο η ανθρωπότητα μάχεται εναντίον γιγάντιων εξωγήινων πλασμάτων. Αυτά τα πλάσματα, γνωστά ως Αραχνοειδή, μοιάζουν με έντομα και αποτελούν τον κύριο εχθρό των ανθρώπων σε αυτή τη φουτουριστική σύγκρουση.

Σχόλια από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Πέρα από τις κινηματογραφικές αναφορές, αρκετοί χρήστες των social media σχολίασαν με χιούμορ τις δημοσιεύσεις του Τραμπ, εστιάζοντας στην αμφιλεγόμενη αισθητική των στολών. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πιθανή δημιουργία μιας «γαλαξιακής αυτοκρατορίας»: «ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!».

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ομοιότητα με γνωστές φανταστικές στολές, ότι η ενδυμασία «Μοιάζει εντελώς με τη στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού του ”Star Wars”». Αυτά τα σχόλια ενίσχυσαν τον σάλο που προκλήθηκε, καθώς οι έντονες ομοιότητες με τις στολές που φορούσαν οι Ναζί δεν πέρασαν απαρατήρητες από το κοινό.

Ο ρόλος του Τραμπ στη Διαστημική Δύναμη

Σε μία ξεχωριστή δημοσίευση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρώην Πρόεδρος εμφανίζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημοπλοίου που ανήκει στην αμερικανική Διαστημική Δύναμη. Στο συγκεκριμένο σκάφος, διακρίνεται καθαρά το πλήρωμα να φοράει τις ειδικές στολές της υπηρεσίας, ενισχύοντας την εικόνα που θέλει να προβάλει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ο ιδρυτής της Διαστημικής Δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών (USSF) τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο. Η ίδρυση αυτή σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο διάστημα.

Επιπλέον, μόλις τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μίας νέας στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας. Σκοπός της ακαδημίας αυτής θα είναι η συστηματική εκπαίδευση της επόμενης γενιάς πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροδιαστημικής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΗΠΑ στο διάστημα.

Με πληροφορίες από: Newsit