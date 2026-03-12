Η άγρια δολοφονία γυναίκας μέσα στο σπίτι της – Η πλάνη με τον οδοντίατρο και ο πραγματικός ένοχος

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά τη δολοφονία της 31χρονης Μπάρμπαρα Γουόλντμαν στο Λονγκ Άιλαντ, οι αρχές ανακοίνωσαν την ταυτοποίηση του δράστη, κλείνοντας μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις της περιοχής. Ο Τόμας Τζενεράτζιο, εργάτης καθαριότητας, είναι πλέον ο επίσημα αναγνωρισμένος δολοφόνος, ελευθερώνοντας τον σύζυγό της από τις υποψίες που τον βάρυναν για δεκαετίες. Ο Τζενεράτζιο, που πέθανε το 2004 από καρκίνο, επιτέθηκε στην Γουόλντμαν την 1η Φεβρουαρίου 1974, την έδεσε, της επιτέθηκε σεξουαλικά και την πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Η 31χρονη βρέθηκε νεκρή από τον 5χρονο γιο της, Έρικ, ο οποίος είχε επιστρέψει από το σχολείο και ανακάλυψε το φρικτό θέαμα.

Αθώωση του συζύγου και η ανακούφιση της οικογένειας

Ο σύζυγος της Μπάρμπαρα, Τζέραλντ Γουόλντμαν, ένας οδοντίατρος, είχε υποστεί κοινωνικό αποκλεισμό λόγω των υποψιών που τον βάρυναν, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν κατηγορήθηκε. Η κόρη τους, Μάρλα Γουόλντμαν, δήλωσε ότι η οικογένεια αισθάνεται μεγάλη ανακούφιση, δηλώνοντας: «Σήμερα μπορώ επιτέλους να πω στον κόσμο ότι ο πατέρας μας αθωώθηκε». Τόνισε ότι ο πατέρας της υπέφερε από το στίγμα της κατηγορίας μέχρι τον θάνατό του το 2006.

Η ανακάλυψη μέσω της γενετικής ανάλυσης

Ο Τόμας Τζενεράτζιο, ο οποίος ζούσε κοντά στην οικογένεια και εργαζόταν σε απορριμματοφόρο, αναγνωρίστηκε μέσω DNA συγγενών του, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2024. Οι αρχές δεν αποκάλυψαν αν η ταυτοποίηση έγινε μέσω ιστοσελίδων γενεαλογίας, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ένα «σχεδόν τέλειο» σκίτσο του δράστη υπήρχε από τη δεκαετία του 1970, ενώ η τεχνολογία DNA δεν ήταν διαθέσιμη τότε.

Η αστυνομία είχε επίσης βρει αποτύπωμα στο σπίτι, το οποίο δεν είχε συνδεθεί με τον Τζενεράτζιο, ο οποίος είχε δύο προηγούμενες συλλήψεις για επίθεση και κλοπή.

Αντίκτυποι της υπόθεσης στην οικογένεια Γουόλντμαν

Παρά την επίλυση της υπόθεσης, τα παιδιά της Μπάρμπαρα Γουόλντμαν, Έρικ και Μάρλα, εξέφρασαν ότι το τραύμα του εγκλήματος θα τους ακολουθεί για πάντα. Ο Έρικ, ο οποίος ανακάλυψε το σώμα της μητέρας του, δήλωσε: «Έχω αυτή την εικόνα της μητέρας μου στο μυαλό μου από τότε που ήμουν 5 ετών και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ».

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την σημασία της τεχνολογίας DNA στην επίλυση παλαιών εγκλημάτων και την αναγκαιότητα της δικαιοσύνης για τις οικογένειες που έχουν υποστεί τέτοιες τραγωδίες.

Η αναγνώριση του Τζενεράτζιο ως δράστη της δολοφονίας της Μπάρμπαρα Γουόλντμαν αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην ιστορία της δικαιοσύνης, που επαναφέρει στο προσκήνιο τα συναισθήματα και τις μνήμες μιας οικογένειας που υπέφερε για δεκαετίες. Η αθώωση του συζύγου της, ο οποίος υπήρξε θύμα κοινωνικού στιγματισμού, είναι ένα βήμα προς την αποκατάσταση του ονόματός του, αλλά και μια υπενθύμιση της διαρκούς επίδρασης που έχει η βία στις οικογένειες και τις κοινότητες.

