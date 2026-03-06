Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχο» αν οι Κούρδοι του Ιράκ εισέλθουν στο Ιράν: Η Μέση Ανατολή σε αναταραχή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ραγδαία, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν προσλαμβάνουν δραματικές διαστάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του, που υποδεικνύουν ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει επεκταθεί και στον Λίβανο, με το Ισραήλ να εξαπολύει σφοδρούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού. Αυτή η επίθεση ακολούθησε την εκκένωση της περιοχής, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται και στην ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ, η σιιτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν και έχει κυρίαρχη θέση στον Λίβανο από τη δεκαετία του '80, έχει επιτεθεί κατά του Ισραήλ, προβαίνοντας σε εκδίκηση για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκρήξεις και λάμψεις φωτίζουν τον ουρανό καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν 26 επιθέσεις, χτυπώντας κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ.

Η κατάσταση στους δρόμους του Λιβάνου

Οι κάτοικοι των νότιων προαστίων της Βηρυτού περιγράφουν την κατάσταση ως δραματική. Ένας 43χρονος κάτοικος, ο Τζαμάλ Σειφεδίν, δήλωσε: «Κοιμόμαστε εδώ στους δρόμους, κάποιοι μέσα στα αυτοκίνητα, άλλοι στο πεζοδρόμιο, άλλοι στην παραλία. Δεν έχω ξανακοιμηθεί ποτέ έτσι στο έδαφος». Η εκκένωση ολόκληρης της περιοχής είναι πρωτοφανής, καθώς στο παρελθόν είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης μόνο για συγκεκριμένες περιοχές.

Επιθέσεις κατά του Ιράν και πλήγματα στο Τελ Αβίβ

Εν μέσω των βομβαρδισμών, το Ισραήλ επιτέθηκε και στις υποδομές του Ιράν στην Τεχεράνη. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι στόχος ήταν στρατηγικές εγκαταστάσεις, ενώ τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ αντέτειναν ιρανικούς πυραύλους. Την ίδια στιγμή, οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και στην αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Τραμπ και οι δηλώσεις για τη διαδοχή στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που θα διαδεχθεί τον Χαμενεΐ. «Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο μαζί με το Ιράν. Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο», ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters. Αυτές οι δηλώσεις ενδέχεται να περιπλέξουν τις διαδικασίες για μια γρήγορη συμφωνία ειρηνικής συνεννόησης.

Αντιδράσεις στο Ιράν και η διαδικασία διαδοχής

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, δεν έχει απαντήσει άμεσα στις δηλώσεις του Τραμπ. Οι ιρανικές αρχές θεωρούν τον πόλεμο ως απρόκλητη επίθεση και τον θάνατο του Χαμενεΐ ως δολοφονία. Το συμβούλιο που θα επιλέξει τον νέο ανώτατο ηγέτη συνεχίζει τις εργασίες του, αλλά η διαδικασία φαίνεται να έχει καθυστερήσει. Αρχικά, ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, φαινόταν ως επικρατέστερος υποψήφιος, αλλά οι προγραμματισμένες διαδικασίες διαδοχής έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αεροπορικών επιδρομών, η αντίδραση των πολιτών στο Ιράν είναι περιορισμένη, καθώς πολλοί φοβούνται να επιστρέψουν στους δρόμους, παρά τις αντιδράσεις κάποιων που πανηγύρισαν τον θάνατο του Χαμενεΐ.

