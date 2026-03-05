Έκτακτη προειδοποίηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Πιθανές πυραυλικές επιθέσεις» προκαλούν πανικό

Σοβαρός συναγερμός έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καθώς το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις. Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο στα πλησιέστερα ασφαλή κτίρια, ενώ παράλληλα τους συμβούλευσαν να αποφεύγουν τα παράθυρα, τις πόρτες και τους ανοιχτούς χώρους.

Ενημερωτικό μήνυμα από το Υπουργείο Άμυνας

Η δραματική ειδοποίηση έρχεται μόλις μία ώρα μετά τη δήλωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που φέρονται να προέρχονται από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη, με τις αρχές να δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Αναχαίτιση και προσγειώσεις πυραύλων

Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν έξι ιρανικούς πυραύλους και 131 drones. Ωστόσο, ένας πύραυλος και έξι από τα drones προσγειώθηκαν στο έδαφος των ΗΑΕ, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία στη χώρα.

Προληπτικά μέτρα και ανησυχίες

Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν λάβει σοβαρά μέτρα για την προστασία των πολιτών, επισημαίνοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση. Η ένταση μεταξύ των ΗΑΕ και του Ιράν αποτελεί πηγή ανησυχίας για την ασφάλεια στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές αντικατοπτρίζουν τις σύνθετες γεωπολιτικές σχέσεις και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σχόλιο αναλυτών

Οι αναλυτές τονίζουν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις μπορούν να κλιμακώσουν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών και να δημιουργήσουν μεγαλύτερες ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα. Οι κάτοικοι ζουν υπό τη σκιά του φόβου, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

