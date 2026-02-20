Ανησυχίες προκαλούν οι νέες φωτογραφίες που διέρρευσαν με πρωταγωνιστή τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, γνωστό και ως ο έκπτωτος πρίγκιπας. Οι εικόνες, που φέρεται να έχουν ληφθεί το 2011, απεικονίζουν τον Άντριου να παίζει με ένα παιδί κρατώντας μια μπάλα με περίεργη εμφάνιση στο Ρόγιαλ Λοτζ, την κατοικία του στο Μπέρκσαϊρ. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτήματα και υποψίες, καθώς το παιδί κρατάει μια μπάλα που μοιάζει με γυναικείο στήθος.

Το χρονικό των αποκαλυπτικών εικόνων

Αυτές οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν μόλις λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Άντριου από την αστυνομία στην κατοικία Σάντριγχαμ. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, όμως μετά από κράτηση 11 ωρών, ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές έχουν επεκτείνει την έρευνά τους και στη βασιλική κατοικία Ρόγιαλ Λοτζ.

Μυστήριο γύρω από το παιδί και την αμφιλεγόμενη μπάλα

Η ταυτότητα του παιδιού που απεικονίζεται στις φωτογραφίες παραμένει άγνωστη. Το 2011, οι κόρες του Άντριου βρίσκονταν σε ηλικία που δεν είχαν αποκτήσει παιδιά, γεγονός που ενισχύει την περιέργεια για το ποιο μπορεί να είναι το παιδί στις εικόνες. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες εντοπίστηκαν στα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», τα οποία περιλαμβάνουν και ηλεκτρονική αλληλογραφία της πρώην συζύγου του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον.

Σχέση με τα «Αρχεία Έπσταϊν» και τη Σάρα Φέργκιουσον

Ένα email της Σάρα Φέργκιουσον, που εστάλη τον Σεπτέμβριο του 2011, αποκαλύπτει τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Σε αυτό, η Φέργκιουσον συγχαίρει τον Έπσταϊν για τη γέννηση ενός γιου, την ίδια χρονιά που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. Εκφράζει επίσης «αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια», παρά το γεγονός ότι ο Έπσταϊν είχε αποφυλακιστεί τότε μετά από καταδίκη για σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι επιπτώσεις για τον Άντριου

Η δημοσίευση αυτών των φωτογραφιών προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες και αμφισβητήσεις γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου, ειδικά μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Έπσταϊν. Το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον Άντριου και το βασιλικό οικογενειακό του περιβάλλον.

