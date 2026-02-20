Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, με τα πρώτα ίχνη της ιστορίας να καταγράφονται στην Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ανήλικες τότε κοπέλες μίλησαν για ένα μοτίβο προσέγγισης που ξεκινούσε με την υπόσχεση χρηματικής αμοιβής για μασάζ και κατέληγε σε καταγγελίες για κακοποίηση και στρατολόγηση νέων θυμάτων.

Δικαστική διαχείριση και αντιδράσεις

Η αρχική προσέγγιση των αρχών στη Φλόριντα κρίθηκε επιεικής από πολλούς, γεγονός που προκάλεσε διυλισμένες αντιδράσεις. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έμεινε εκεί. Το 2019, ο Έπσταϊν συνελήφθη με ομοσπονδιακές κατηγορίες για trafficking ανηλίκων και συνωμοσία στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές παρουσίασαν ένα σύστημα εκμετάλλευσης που φέρεται να λειτουργούσε σε Νέα Υόρκη και Φλόριντα. Η υπόθεση έλαβε δραματική τροπή όταν ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 10 Αυγούστου του 2019, με τις αρχές να δηλώνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Αποκάλυψη εγγράφων και έρευνες

Το 2025, δημοσιοποιήθηκε υπόμνημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, το οποίο ανέφερε πως τα αρχεία δεν περιείχαν ενοχοποιητική "λίστα πελατών" ούτε αξιόπιστες ενδείξεις εκβιασμού. Επίσης, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα για "ακατηγόρητα τρίτα πρόσωπα", με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θυμάτων.

Το «Epstein Files» και η πολιτική αντιπαράθεση

Η πίεση για δημοσιοποίηση στοιχείων οδήγησε, τον Νοέμβριο του 2025, στην ψήφιση του «Epstein Files Transparency Act» από τη Βουλή με 427 ψήφους υπέρ και 1 κατά, ενώ η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο ομόφωνα. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για μαζικές αποδεσμεύσεις εγγράφων.

Στο υλικό που αποσφραγίστηκε περιλαμβάνονται καταθέσεις, emails, βιβλία επαφών, λίστες πτήσεων και φωτογραφίες. Σε αυτά εμφανίζονται, κατά καιρούς, αναφορές σε πρόσωπα από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον χώρο της τέχνης.

Μεταξύ όσων έχουν αναφερθεί σε τέτοιο υλικό βρίσκονται οι Μπιλ Κλίντον, Ντόναλντ Τραμπ, Σάρα Φέργκιουσον, Λορντ Μαντέλσον, Νόαμ Τσόμσκι, Έλον Μασκ, Χάουαρντ Λάτνικ, Λάρι Σάμερς, Μίροσλαβ Λάιτσακ, Στιβ Μπάνον, Στιβ Τις, Μπρετ Ράτνερ, Πίτερ Άττια, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν και Άλαν Ντέρσοβιτς.

Ρόλος της Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος και συνεργάτης του Έπσταϊν, βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των ερευνών. Κατηγορήθηκε για τη συμβολή της στη στρατολόγηση και διευκόλυνση της κακοποίησης και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Οι καταθέσεις των θυμάτων και εξωδικαστικές λύσεις

Από την πλευρά των θυμάτων, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ ξεχώρισε, κυρίως λόγω της αστικής της διαμάχης με τον πρίγκιπα Άντριου. Η υπόθεση αυτή ολοκληρώθηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς ποινική καταδίκη για τον Άντριου. Πολλές γυναίκες που υπήρξαν θύματα μίλησαν δημόσια, ζητώντας δικαιοσύνη και τονίζοντας τις επιπτώσεις που οι εμπειρίες τους είχαν στη ζωή τους.

Πολιτική διάσταση και νομοθετικές πρωτοβουλίες

Η υπόθεση απέκτησε και πολιτική διάσταση, με πιέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων να κορυφώνονται. Τον Νοέμβριο του 2025, ψηφίστηκε το "Epstein Files Transparency Act" από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με συντριπτική πλειοψηφία, ενώ η Γερουσία ανέλαβε τη διερεύνηση περαιτέρω δράσεων.

