Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο για μια... «ματιά» – Σοκάρουν οι απειλές στη μητέρα του θύματος

Αδιανόητο έγκλημα ανάμεσα σε ανήλικους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Η δολοφονία του 17χρονου Άτλας σε καφέ της Πόλης και το ανατριχιαστικό μήνυμα στη μητέρα του: «Τώρα είναι η σειρά σου, θα σε θάψουμε δίπλα του».

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Κωνσταντινούπολη από την άγρια δολοφονία ενός 17χρονου αγοριού από έναν 15χρονο, με αφορμή μια ασήμαντη παρεξήγηση. Το περιστατικό, που αναδεικνύει το εκρηκτικό πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου στη γειτονιά Mehmet Nesih Özmen.

Το χρονικό της σφαγής για το τίποτα
Όλα ξεκίνησαν σε ένα καφέ, όπου δύο παρέες ανηλίκων που δεν είχαν προηγούμενα, λογομάχησαν για μια «περίεργη ματιά». Η ένταση κλιμακώθηκε ακαριαία και ο 15χρονος δράστης έβγαλε μαχαίρι, πλήττοντας τον 17χρονο Άτλας Τσαγκλάγιαν απευθείας στο στήθος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

 

Εφιάλτης δίχως τέλος για τη μητέρα
Μία μόλις ημέρα μετά την κηδεία του παιδιού της, η μητέρα του θύματος κατήγγειλε ότι δέχεται ανατριχιαστικά απειλητικά μηνύματα από άγνωστο αριθμό. «Σκοτώσαμε τον γιο σου, τώρα είναι η σειρά σου. Θα σε θάψουμε δίπλα του», έγραφαν τα μηνύματα που έλαβε στο κινητό της, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Μπακίρκεϊ.

 

Σε εξέλιξη οι έρευνες
Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που στέλνουν τα απειλητικά μηνύματα, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μέλη της ίδιας παρέας που συμμετείχε στη συμπλοκή.

