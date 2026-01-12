Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βιώνει τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων 45 ετών. Οι δρόμοι της Τεχεράνης και δεκάδων άλλων πόλεων έχουν μετατραπεί σε «εμπόλεμες ζώνες», με τις πληροφορίες για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις να προκαλούν παγκόσμιο σοκ. Πίσω από τις φλόγες, κρύβεται ένας συνδυασμός οικονομικής απόγνωσης, πολιτικής καταπίεσης και μιας γεωπολιτικής σκακιέρας που περιλαμβάνει τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ και το πετρέλαιο.

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή: Η εικόνα στους δρόμους

Οι μαρτυρίες που φτάνουν από την Τεχεράνη περιγράφουν μια εφιαλτική πραγματικότητα:

Εκατοντάδες νεκροί: Το BBC και το Human Rights Activist News Agency (HRANA) κάνουν λόγο για περίπου 500 νεκρούς διαδηλωτές (μεταξύ των οποίων και 180 σάκοι πτωμάτων που καταγράφηκαν σε ένα μόνο νεκροτομείο).

Μαζικές συλλήψεις: Περισσότερα από 10.600 άτομα βρίσκονται στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας.

Απειλές για εκτελέσεις: Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προειδοποίησε ότι οι διαδηλωτές θα θεωρούνται «εχθροί του Θεού», κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι 4 βασικοί λόγοι

1. Η Οικονομική Κατάρρευση

Αν και οι διαδηλώσεις έχουν πλέον πολιτικό χαρακτήρα, η σπίθα ήταν η οικονομία. Ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός και η νομισματική κρίση έχουν εκμηδενίσει την αγοραστική δύναμη των Ιρανών, κάνοντας ακόμα και την επιβίωση αδύνατη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού των 90 εκατομμυρίων.

2. Η Πολιτική Καταπίεση και το «Τέλος του Φόβου»

Αυτό που διαφοροποιεί τη σημερινή εξέγερση από προηγούμενες είναι η σύνθεση των διαδηλωτών. Δεν πρόκειται μόνο για την ελίτ των πόλεων, αλλά για μια μάζα που περιλαμβάνει από συντηρητικούς μέχρι κοσμικούς, οι οποίοι ζητούν πλέον ανοιχτά το τέλος της διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

3. Ο Παράγοντας «Ντόναλντ Τραμπ»

Η επιστροφή του Τραμπ στην επιθετική ρητορική («maximum pressure») ενθαρρύνει τους διαδηλωτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» (από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι στρατιωτικά πλήγματα), ενώ το Ιράν απαντά πως σε περίπτωση επίθεσης, το Ισραήλ και οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα γίνουν στόχοι.

4. Η Κρίση στην Ηγεσία

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διάσπασης στο εσωτερικό του καθεστώτος. Ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν εμφανίζεται πιο συμβιβαστικός, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και ο Χαμενεΐ σκληραίνουν τη στάση τους, φοβούμενοι ότι οποιαδήποτε υποχώρηση θα σημάνει την κατάρρευση του συστήματος.

Η Γεωπολιτική Σκακιέρα: Πετρέλαιο και Ρωσία

Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα για δύο λόγους:

Πετρέλαιο: Το Ιράν είναι ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ. Μια γενικευμένη σύρραξη ή απεργίες στα πετρέλαια (όπως το 1978) θα εκτόξευαν τις τιμές του Brent (ήδη σημειώθηκε άνοδος 5%).



Συμμαχίες: Μια πτώση του καθεστώτος θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα έχανε έναν από τους τελευταίους στρατηγικούς του συμμάχους στην περιοχή.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Οι αναλυτές του Bloomberg Economics εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δύσκολα θα επιβιώσει στην τρέχουσα μορφή της μέχρι το τέλος του 2026. Τα σενάρια είναι τρία:

Πλήρης Ανατροπή: Μια νέα επανάσταση και μετάβαση σε μια πιο κοσμική δομή. Στρατιωτικό Πραξικόπημα: Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να παραμερίσει τους κληρικούς για να σώσει το σύστημα, επιβάλλοντας ένα μιλιταριστικό καθεστώς. Εμφύλιος και Χάος: Μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα οδηγούσε σε διάσπαση της χώρας, παρόμοια με τη Συρία και το Ιράκ.

