Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το Ιράν τις τελευταίες ώρες, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρατεύσει τον στρατό προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν:

Εισβολή του Στρατού: Τεθωρακισμένα οχήματα και πάνοπλες μονάδες του στρατού έχουν αναπτυχθεί στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις.



Χρήση Βίας: Καταγγέλλεται η χρήση πραγματικών πυρών κατά διαδηλωτών, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προειδοποιούν για λουτρό αίματος.



Blackout στο Διαδίκτυο: Το καθεστώς έχει διακόψει την πρόσβαση στα social media και σε πολλές περιοχές η σύνδεση στο ίντερνετ είναι αδύνατη, ώστε να μην διαρρέουν εικόνες από τις συγκρούσεις.

Αιτία της Έκρηξης: Η ακρίβεια, η καταπίεση και η έλλειψη βασικών ελευθεριών οδήγησαν τους πολίτες στους δρόμους, σε μια από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις των τελευταίων ετών.



Διεθνής Αντίδραση: Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, ενώ η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν ανακοινώσεις για την καταδίκη της βίας.

