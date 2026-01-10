Δεν είναι μόνο η καταπίεση, είναι η επιβίωση. Η ιστορική βουτιά του ιρανικού ριάλ, που έχασε το 50% της αξίας του, έβγαλε στους δρόμους ακόμα και τους παραδοσιακούς συμμάχους του καθεστώτος. Τώρα, με τον Χαμενεΐ να φέρεται ότι ετοιμάζει σχέδιο διαφυγής και τον Τραμπ να προειδοποιεί με επέμβαση, το Ιράν βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Η σπίθα: Η οικονομική εξαθλίωση

Όλα ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, όταν το ιρανικό ριάλ κατέρρευσε έναντι του δολαρίου (ξεπερνώντας το 1,4 εκατομμύριο ριάλ ανά δολάριο).

Ακρίβεια-σοκ: Οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως το ψωμί, το λάδι και το κοτόπουλο εκτινάχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.



Οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως το ψωμί, το λάδι και το κοτόπουλο εκτινάχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Η απεργία στο Παζάρι: Οι καταστηματάρχες της Τεχεράνης, που ιστορικά στηρίζουν τη σταθερότητα, έκλεισαν τα μαγαζιά τους, δίνοντας το σύνθημα για γενικευμένη εξέγερση.

Οι καταστηματάρχες της Τεχεράνης, που ιστορικά στηρίζουν τη σταθερότητα, έκλεισαν τα μαγαζιά τους, δίνοντας το σύνθημα για γενικευμένη εξέγερση. BREAKING: The crowd in Iran is MASSIVE.



The lions of Iran have awakened.



The Islamic regime will fall.



The entire free world stands with you, Iranians.



pic.twitter.com/Kp2fUZzv3J — Vivid.???????? (@VividProwess) January 9, 2026

Το «φαινόμενο» Παχλαβί

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το όνομα του Ρεζά Παχλαβί (γιου του τελευταίου Σάχη) ακούγεται ρυθμικά στους δρόμους. Το κάλεσμά του για εθνική απεργία και «τελική μάχη» βρήκε τεράστια απήχηση, με τους διαδηλωτές να βλέπουν στο πρόσωπό του μια συμβολική επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα του παρελθόντος.

The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη δυναμικά, αποκαλώντας τους Ιρανούς «γενναίο λαό». Η δήλωσή του όμως ότι οι αρχές στην Τεχεράνη «θα πληρώσουν την κόλαση» (pay hell) αν συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές, έχει θέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε κατάσταση "locked and loaded", αυξάνοντας τον τρόμο για μια παγκόσμια ανάφλεξη.

Το «μαύρο» στο Διαδίκτυο

Με τουλάχιστον 51 νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις, το καθεστώς επέβαλε πλήρες ψηφιακό σκοτάδι. Ωστόσο, μέσω δορυφορικών συνδέσεων, εικόνες από φλεγόμενα κυβερνητικά κτίρια και το αεροσκάφος του Χαμενεΐ να απογειώνεται προς άγνωστη κατεύθυνση, κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Διαβάστε ακόμα: Νικολάς Μαδούρο: «Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος» – Το παρασκήνιο της πρώτης ακρόασης στη Νέα Υόρκη