Το Ιράν «Φλέγεται»: Κοινωνική Εξέγερση, Μπλακ Άουτ και ο Φόβος για την Επόμενη Μέρα

Το Ιράν «Φλέγεται»: Κοινωνική Εξέγερση, Μπλακ Άουτ και ο Φόβος για την Επόμενη Μέρα

Το Ιράν βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με τη χώρα να δονείται από τις πιο μαζικές και βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών. Αυτό που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για την κατάρρευση της οικονομίας και του νομίσματος, έχει μετατραπεί σε μια γενικευμένη κοινωνική εξέγερση που ζητά την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Η Νύχτα που το Ιράν «Σώπασε»: Το Ψηφιακό Σκοτάδι
Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ανακόψει την οργή του λαού, η κυβέρνηση στην Τεχεράνη επέβαλε ολικό μπλακ άουτ στις επικοινωνίες.

Διακοπή Διαδικτύου: Σύμφωνα με την NetBlocks, η χώρα απομονώθηκε ψηφιακά.
Διεθνείς Κλήσεις: Οι γραμμές κόπηκαν, εμποδίζοντας τους 85 εκατομμύρια πολίτες να στείλουν εικόνες από το εσωτερικό της χώρας.
Στόχος: Ο έλεγχος της ροής των πληροφοριών και ο συντονισμός των διαδηλωτών που φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα».
 
«Θάνατος στον Δικτάτορα»: Πόλεις υπό Πολιορκία
Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις. Τα βίντεο που καταφέρνουν να «δραπετεύσουν» από το μπλακ άουτ δείχνουν σοκαριστικές εικόνες:

  1. Τεχεράνη: Φλεγόμενα κυβερνητικά κτίρια και οδοφράγματα στους κεντρικούς δρόμους.
  2. Μασχάντ & Ισφαχάν: Χιλιάδες κόσμου έσκισαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ζητώντας την επιστροφή της μοναρχίας.
  3. Γενική Απεργία: Τα παζάρια και τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, παραλύοντας την ήδη διαλυμένη οικονομία.


 
Ο Ρόλος του Ρεζά Παχλαβί και η Σκληρή Καταστολή
Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το όνομα του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί ακούγεται δυνατά στους δρόμους. Το κάλεσμά του για ενωμένο μέτωπο φαίνεται να βρίσκει απήχηση, αν και το κίνημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό χωρίς ενιαία ηγεσία.

Ο Μαύρος Απολογισμός (έως 09/01/2026):
Στοιχείο - Αριθμός (Εκτιμήσεις)
Νεκροί Διαδηλωτές - Τουλάχιστον 45 (ανάμεσά τους 8 παιδιά)
Συλλήψεις - Πάνω από 2.270 άτομα
Διάρκεια Αναταραχών - 12 συνεχόμενες ημέρες

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΜΠ: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν αν οι αρχές συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές, προσθέτοντας νέα δεδομένα στη γεωπολιτική σκακιέρα.
 
Τι θα συμβεί στη συνέχεια;
Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Με την κυβέρνηση να απαντά με πραγματικά πυρά και εφόδους σε νοσοκομεία, η οργή των Ιρανών φαίνεται να έχει ξεπεράσει το «σημείο μηδέν». Η νίκη του λαού είναι κοντά ή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα λουτρό αίματος;

Διαβάστε ακόμα: Νικολάς Μαδούρο: «Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος» – Το παρασκήνιο της πρώτης ακρόασης στη Νέα Υόρκη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Τον έδερναν και τον έλεγαν χοντρό»: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – Τα βίντεο-σοκ στο τάμπλετ
Κοινωνία

«Τον έδερναν και τον έλεγαν χοντρό»: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – Τα βίντεο-σοκ στο τάμπλετ

Καιρός: «Πολική εισβολή» προ των πυλών – Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες και η πρόγνωση για την Αττική
Ο Καιρός

Καιρός: «Πολική εισβολή» προ των πυλών – Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες και η πρόγνωση για την Αττική

TRAFFIC ALERT: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Οι 3 εναλλακτικές διαδρομές για να γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα
Κοινωνία

TRAFFIC ALERT: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Οι 3 εναλλακτικές διαδρομές για να γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα – Ποιοι επώνυμοι είναι στο αποτεφρωτήριο
Media

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα – Ποιοι επώνυμοι είναι στο αποτεφρωτήριο

«Γιωργάρα στο καλό»: Ράγισε καρδιές ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο για τον Γιώργο Παπαδάκη
Media

«Γιωργάρα στο καλό»: Ράγισε καρδιές ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο για τον Γιώργο Παπαδάκη