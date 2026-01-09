Το Ιράν βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με τη χώρα να δονείται από τις πιο μαζικές και βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών. Αυτό που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για την κατάρρευση της οικονομίας και του νομίσματος, έχει μετατραπεί σε μια γενικευμένη κοινωνική εξέγερση που ζητά την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Η Νύχτα που το Ιράν «Σώπασε»: Το Ψηφιακό Σκοτάδι

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ανακόψει την οργή του λαού, η κυβέρνηση στην Τεχεράνη επέβαλε ολικό μπλακ άουτ στις επικοινωνίες.

Διακοπή Διαδικτύου: Σύμφωνα με την NetBlocks, η χώρα απομονώθηκε ψηφιακά.

Διεθνείς Κλήσεις: Οι γραμμές κόπηκαν, εμποδίζοντας τους 85 εκατομμύρια πολίτες να στείλουν εικόνες από το εσωτερικό της χώρας.

Στόχος: Ο έλεγχος της ροής των πληροφοριών και ο συντονισμός των διαδηλωτών που φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα».



«Θάνατος στον Δικτάτορα»: Πόλεις υπό Πολιορκία

Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις. Τα βίντεο που καταφέρνουν να «δραπετεύσουν» από το μπλακ άουτ δείχνουν σοκαριστικές εικόνες:

Τεχεράνη: Φλεγόμενα κυβερνητικά κτίρια και οδοφράγματα στους κεντρικούς δρόμους.

Μασχάντ & Ισφαχάν: Χιλιάδες κόσμου έσκισαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ζητώντας την επιστροφή της μοναρχίας.

Γενική Απεργία: Τα παζάρια και τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, παραλύοντας την ήδη διαλυμένη οικονομία.





Ο Ρόλος του Ρεζά Παχλαβί και η Σκληρή Καταστολή

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το όνομα του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί ακούγεται δυνατά στους δρόμους. Το κάλεσμά του για ενωμένο μέτωπο φαίνεται να βρίσκει απήχηση, αν και το κίνημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό χωρίς ενιαία ηγεσία.

Ο Μαύρος Απολογισμός (έως 09/01/2026):

Στοιχείο - Αριθμός (Εκτιμήσεις)

Νεκροί Διαδηλωτές - Τουλάχιστον 45 (ανάμεσά τους 8 παιδιά)

Συλλήψεις - Πάνω από 2.270 άτομα

Διάρκεια Αναταραχών - 12 συνεχόμενες ημέρες

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΜΠ: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν αν οι αρχές συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές, προσθέτοντας νέα δεδομένα στη γεωπολιτική σκακιέρα.



Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Με την κυβέρνηση να απαντά με πραγματικά πυρά και εφόδους σε νοσοκομεία, η οργή των Ιρανών φαίνεται να έχει ξεπεράσει το «σημείο μηδέν». Η νίκη του λαού είναι κοντά ή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα λουτρό αίματος;

