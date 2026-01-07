Θρίλερ στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ της Βενεζουέλας υπό το βλέμμα ρωσικών υποβρυχίων

Σε μια επιχείρηση που θυμίζει ψυχροπολεμικό θρίλερ, οι αρχές των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera, το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Η κατάσχεση έγινε μετά από πολυήμερη καταδίωξη στα ανοιχτά του Ατλαντικού, την ώρα που στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονταν ρωσικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Η κινηματογραφική καταδίωξη
Το τάνκερ, που αρχικά ονομαζόταν Bella-1, είχε μετονομαστεί σε Marinera και έφερε πλέον ρωσική σημαία. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το πλοίο επιχείρησε να διαφύγει από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα δεξαμενόπλοια της Βενεζουέλας, αποκρούοντας αρχικά τις προσπάθειες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ για επιβίβαση.

 

Γεωπολιτική σκάκι στην περιοχή
Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν έγινε γνωστό ότι ρωσικά στρατιωτικά πλοία και ένα υποβρύχιο παρακολουθούσαν την επιχείρηση από κοντινή απόσταση. Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ εντάσσεται στην κλιμακούμενη εκστρατεία πίεσης κατά του καθεστώτος της Βενεζουέλας, όμως η εμπλοκή της Μόσχας δημιουργεί ανησυχίες για μια νέα κρίση στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Μόσχας.

Η επιχείρηση καθοδηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την πλήρη υποστήριξη του αμερικανικού στρατού.

