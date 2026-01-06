Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Παραδοχή-σοκ από τον Δήμαρχο – «Δεν έγινε έλεγχος πυρασφάλειας επί 5 χρόνια»

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους την Πρωτοχρονιά. Ο Δήμαρχος παραδέχθηκε εγκληματική αμέλεια στους ελέγχους, ενώ ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ο δήμαρχος της πόλης Κραν Μοντανά, Νικόλας Φερό, παραδέχθηκε ότι το μοιραίο μπαρ δεν είχε υποβληθεί σε κανέναν έλεγχο πυρασφάλειας από το 2019. Η ομολογία αυτή έρχεται να προστεθεί στον πόνο των οικογενειών των θυμάτων, δημιουργώντας κύμα οργής στην Ελβετία.

«Λυπούμαστε βαθιά» – Το χρονικό της αμέλειας

«Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι για την περίοδο 2020-2025 υπήρξε απόλυτο κενό στην επιτήρηση του χώρου. Παρά το γεγονός ότι ο ηχομονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ θεωρούνταν «αποδεκτός» κατά την κατασκευή του, αποδείχθηκε μοιραίος καθώς βοήθησε στην ταχύτατη εξάπλωση των φλογών.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που εκτοξεύθηκαν στο ταβάνι του υπογείου κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την αλλαγή του χρόνου. Λόγω του μεγέθους του καταστήματος, ο νόμος δεν προέβλεπε υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, γεγονός που καθυστέρησε την εκκένωση.

Ταυτοποίηση των θυμάτων: Μια διεθνής τραγωδία

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η επίπονη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών. Ο συνολικός απολογισμός είναι 40 νεκροί και 116 τραυματίες, εκ των οποίων οι 83 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η λίστα των τραυματιών αναδεικνύει το μέγεθος της διεθνούς τραγωδίας στο δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο:

68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, 10 Ιταλοί και 4 Σέρβοι.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται επίσης πολίτες από την Πολωνία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Τσεχία, την Αυστραλία, τη Βοσνία, το Κονγκό και το Λουξεμβούργο.

Τέσσερα άτομα φέρουν διπλή υπηκοότητα, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το έργο των προξενικών αρχών.

Άμεσα μέτρα

Μετά την τραγωδία, ο δήμαρχος ανακοίνωσε την καθολική απαγόρευση όλων των βεγγαλικών εντός κλειστών χώρων στην πόλη, ενώ ξεκινά επείγων έλεγχος σε όλα τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας που παραμελήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

