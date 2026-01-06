Μαδούρο: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» – Η στιγμή που γονατίζει με χειροπέδες και το θρίλερ με τα drones

Σκηνές που θυμίζουν χολιγουντιανή ταινία εκτυλίχθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Νικολάς Μαδούρο, φορώντας φόρμα φυλακισμένου και χειροπέδες, δήλωσε αθώος. Την ίδια ώρα, το Καράκας βυθιζόταν στον πανικό από εκρήξεις και πυροβολισμούς, σε ένα θρίλερ που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποδίδει σε αμερικανική επίθεση.

«Είμαι ο Πρόεδρος, είμαι αθώος»
Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης ακρόασης, ο 63χρονος Μαδούρο εμφανίστηκε αμετανόητος. «Θεωρώ ότι είμαι αιχμάλωτος πολέμου. Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και είμαι ένας καθώς πρέπει άνθρωπος», δήλωσε στον δικαστή. Μαζί του, η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, δήλωσε επίσης αθώα, με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται για τις 17 Μαρτίου.

 

Viral το βίντεο της μεταγωγής: Τον ανάγκασαν να γονατίσει
Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να αναγκάζουν τον Μαδούρο να γονατίσει κατά τη μεταφορά του σε θωρακισμένο όχημα. Παρόλο που πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για το τυπικό πρωτόκολλο ασφαλείας, η εικόνα του «πεσμένου» ηγέτη έχει προκαλέσει οργή στους υποστηρικτές του και ικανοποίηση στην αντιπολίτευση.

 

Πολεμικό σκηνικό στο Καράκας: Εκρήξεις και Drones
Ενώ ο Μαδούρο βρισκόταν στο Μανχάταν, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας επικράτησε χάος.

Εκρήξεις: Τουλάχιστον επτά εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες.
Drones: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από στρατηγικά σημεία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της αεράμυνας.
F-16 στον αέρα: Η κυβέρνηση σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ για «στρατιωτική επίθεση».

Η παρέμβαση Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα τις επόμενες 30 ημέρες, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι «να ξαναμπεί η χώρα στα πόδια της». Παράλληλα, απόρρητη έκθεση της CIA που είδε το φως της δημοσιότητας, «δείχνει» την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες ως την καλύτερη λύση για τη σταθερότητα στη μετά-Μαδούρο εποχή.

