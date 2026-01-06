Σκηνές που θυμίζουν χολιγουντιανή ταινία εκτυλίχθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Νικολάς Μαδούρο, φορώντας φόρμα φυλακισμένου και χειροπέδες, δήλωσε αθώος. Την ίδια ώρα, το Καράκας βυθιζόταν στον πανικό από εκρήξεις και πυροβολισμούς, σε ένα θρίλερ που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποδίδει σε αμερικανική επίθεση.

«Είμαι ο Πρόεδρος, είμαι αθώος»

Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης ακρόασης, ο 63χρονος Μαδούρο εμφανίστηκε αμετανόητος. «Θεωρώ ότι είμαι αιχμάλωτος πολέμου. Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και είμαι ένας καθώς πρέπει άνθρωπος», δήλωσε στον δικαστή. Μαζί του, η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, δήλωσε επίσης αθώα, με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται για τις 17 Μαρτίου.

Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, were transferred from the Metropolitan Detention Center in Brooklyn via helicopter and arrived in Manhattan shortly after 7:30 a.m. ET.⁠



Follow live coverage: https://t.co/q9hNks5HIg pic.twitter.com/HWZ3p2PYa4 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 5, 2026

Viral το βίντεο της μεταγωγής: Τον ανάγκασαν να γονατίσει

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να αναγκάζουν τον Μαδούρο να γονατίσει κατά τη μεταφορά του σε θωρακισμένο όχημα. Παρόλο που πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για το τυπικό πρωτόκολλο ασφαλείας, η εικόνα του «πεσμένου» ηγέτη έχει προκαλέσει οργή στους υποστηρικτές του και ικανοποίηση στην αντιπολίτευση.

MADURO ON HIS KNEES:



Venezuelan Leader Humiliated



They literally shoved Maduro into the van and forced him onto his knees.



If the Americans are already treating Maduro like this, what justice can there be? pic.twitter.com/znlq9f1LEv — Russian Market (@runews) January 5, 2026

Πολεμικό σκηνικό στο Καράκας: Εκρήξεις και Drones

Ενώ ο Μαδούρο βρισκόταν στο Μανχάταν, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας επικράτησε χάος.

Εκρήξεις: Τουλάχιστον επτά εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες.

Drones: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από στρατηγικά σημεία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της αεράμυνας.

F-16 στον αέρα: Η κυβέρνηση σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ για «στρατιωτική επίθεση».

Η παρέμβαση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα τις επόμενες 30 ημέρες, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι «να ξαναμπεί η χώρα στα πόδια της». Παράλληλα, απόρρητη έκθεση της CIA που είδε το φως της δημοσιότητας, «δείχνει» την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες ως την καλύτερη λύση για τη σταθερότητα στη μετά-Μαδούρο εποχή.

