Σπαραγμός για το κορίτσι που χάθηκε στη φονική φωτιά την Πρωτοχρονιά – Οι καταγγελίες για το «καταφύγιο του θανάτου» και το σκοτεινό παρελθόν του ιδιοκτήτη.

Ο χειρότερος επίλογος γράφτηκε για την οικογένεια Καλλέργη, καθώς η σορός της 15χρονης Αλίκης ταυτοποιήθηκε ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ "La Costellation" στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Η είδηση της απώλειας της νεαρής κοπέλας, που είχε πάει για γιορτές με τα αδέλφια της, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Αν το παιδί σου καεί, είναι διαφορετικά»

Φίλος του πατέρα της 15χρονης, μιλώντας στην εκπομπή "Live News", περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένεια.

Το τελευταίο τηλεφώνημα: Η Αλίκη πήρε τον πατέρα της στις 00:30 για να του ευχηθεί «καλή χρονιά». Λίγες ώρες μετά, εκείνος έπαιρνε το πρώτο αεροπλάνο για Ελβετία, μαθαίνοντας για τη φωτιά.

Η Αλίκη πήρε τον πατέρα της στις 00:30 για να του ευχηθεί «καλή χρονιά». Λίγες ώρες μετά, εκείνος έπαιρνε το πρώτο αεροπλάνο για Ελβετία, μαθαίνοντας για τη φωτιά. Η παγίδα θανάτου: Το μπαρ ήταν παλιό καταφύγιο με μία μόνο στενή σκάλα. Όταν ξέσπασε η φωτιά, τα παιδιά εγκλωβίστηκαν από τις αναθυμιάσεις στις σκάλες, μπλοκάροντας την έξοδο διαφυγής.

Το μπαρ ήταν παλιό καταφύγιο με μία μόνο στενή σκάλα. Όταν ξέσπασε η φωτιά, τα παιδιά εγκλωβίστηκαν από τις αναθυμιάσεις στις σκάλες, μπλοκάροντας την έξοδο διαφυγής. Η σύγκριση με το Μάτι: «Εμείς βιώνουμε το αντίστοιχο Μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη φρίκη του θανάτου από πυρκαγιά.

Ο ιδιοκτήτης με το βαρύ ποινικό μητρώο

Οργή προκαλούν οι πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του μπαρ, Ζακ Μορέτι.

Ο Γάλλος ιδιοκτήτης είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για απάτες και μαστροπεία.

Είχε παραδεχθεί ότι έκανε μόνος του τις ανακαινίσεις, χρησιμοποιώντας πιθανότατα εύφλεκτα υλικά και κλείνοντας εξόδους κινδύνου για να κερδίσει χώρο.

Μέχρι στιγμής, παρά τις καταγγελίες των ενοίκων της πολυκατοικίας που προειδοποιούσαν για την επικινδυνότητα του χώρου, δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι από τα 119 άτομα που ανασύρθηκαν με βαριά εγκαύματα, έχουν ταυτοποιηθεί πλέον τα 113, με την ελληνική κοινότητα να πενθεί για την άδικη απώλεια της 15χρονης.

